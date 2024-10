De văzut în octombrie

Nu știți ce să alegeți din sumedenia de filme și documentare care sunt la cinema și la TV? Iată recomandările redacției pentru luna aceasta:

O poveste adevărată

LA CINEMA

În 1935, Antoni Benaiges este angajat ca profesor într-un mic sat izolat din Burgos, Spania. Reușește să se apropie foarte mult de elevii săi, copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, cărora le face o promisiune: să plece împreună într-o călătorie în care vor vedea marea, pentru prima dată în viața lor.

75 de ani mai târziu, nepoata unuia dintre acești elevi descoperă povestea minunată ascunsă în spatele unei promisiuni care nu a putut fi dusă la capăt. Filmul Profesorul care a promis marea are la bază povestea adevărată a lui Antoni Benaiges.

Les Films de Cannes à Bucarest

BUCUREȘTI | 25 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest revine pentru cea de-a XV-a ediție, oferind publicului român ocazia de a viziona, în premieră, cele mai noi și aclamate filme din cinematografia mondială. În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cineplexx Băneasa, Cinema Muzeul Țăranului și la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. În țară, festivalul va avea ediții locale în Timișoara, Cluj, Iași și Arad.

Unul dintre filmele care nu trebuie ratate este Anora, în regia lui Sean Baker, câștigătorul de anul acesta al Palme d’Or și deja mare favorit la premiile Oscar. Cineasta americană Greta Gerwig, președinta juriului festivalului de la Cannes, a declarat: „Acest film este magnific, plin de umanitate. (…) Ne-a frânt inimile”. Un alt film care merită văzut este All We Imagine as Light, în regia lui Payal Kapadia. Producția a fost recompensată în festival cu Grand Prix, pentru „emoționanta și minuțioasa explorare de teme legate de iubire și de relațiile complicate care o înconjoară”. În Mumbai, viața asistentei medicale Prabha este dată peste cap când primește un cadou neașteptat de la soțul ei înstrăinat.

Emilia Perez, în regia lui Jacques Audiard, distins cu Premiul Juriului și cu Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină pentru cele patru actrițe din rolurile principale, îmbină elemente de thriller cu musical, avându-le în distribuție pe Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón și Adriana Paz. Filmul spune povestea unui lider de cartel mexican, Juan „Manitas” Del Monte, și a transformărilor surprinzătoare prin care acesta decide să treacă.

Ascensiunea lui Trump LA CINEMA | DIN 18 OCTOMBRIE

Filmul urmărește pactul fostului președinte american cu influentul avocat de dreapta Roy Cohn (Jeremy Strong). În anii ’70 - ’80, Trump încearcă să își creeze un imperiu imobiliar pe baza proprietăților tatălui său, Fred Trump, înainte de intrarea sa în scena politică.

Avocatul vede în Trump clientul perfect: cineva cu ambiție brută, foame de succes și dorința de a face orice pentru a câștiga. The Apprentice este regizat de Ali Abbasi.

Marile evadări

History Channel | duminica, la ora 22:00

În noul sezon din Mari evadări cu Morgan Freeman, actorul laureat cu premiul Oscar explorează evadări adevărate care au captat și atenția publicului, și pe cea a autorităților care au încercat să le prevină.

Producția recreează evadările celebre de pe Insula Diavolului (în timpul Războiului din Vietnam), din Lagărul de exterminare Sobibor (în timpul celui de Al Doilea Război Mondial) și din alte închisori, plasându-l pe Freeman în miezul acțiunii. Seria-documentar conține interviuri cu unii dintre prizonieri, familiile lor, colegii de celulă, gardienii și angajații închisorii implicați în fiecare caz.

Moartea dictatorilor

History Channel | Premiera marți, 29 octombrie, la ora 22:00

Episoadele încep cu momentele de dinaintea loviturii finale, când moartea pare aproape inevitabilă. Apoi se investighează cine este victima și ce a motivat respectiva crimă. După care acțiunea este derulată pentru a vedea cum își exercita puterea asupra celor din jur tiranul care va fi asasinat în curând.

Seria de șase episoade Cum să ucizi un dictator prezintă evenimentele-cheie care au afectat națiunile și personajele de la cârmă, care sperau să schimbe cursul istoriei. Care a fost structura misiunii lor, ce capcane au fost întinse? Și cum au fost prinse, cu pistolul fumegând în mână? Ultima întrebare este: „Au fost suficiente acțiunile asasinilor?”.

Destinul unui faraon

Viasat History | în fiecare seară, de luni până vineri, la ora 21:00

Făcând apel la cele mai noi cuceriri științifice și la cele mai recente descoperiri arheologice, seria Ramses: Marele faraon al Egiptului dezvăluie omul din spatele mitului și ne explică de ce puternicul cârmuitor a rămas doar o caricatură a propriei propagande în ultimele câteva mii de ani. Remarcabilul destin al faraonului e prezentat în șase episoade care readuc la viață domnia lui uluitoare de 67 de ani – o epocă legendară, în care Ramses a transformat un imperiu decăzut în cel mai puternic regat al vremii.

Povestea combină reconstituiri generate de computer, imagini de arhivă și comentarii ale unor specialiști pasionați, care readuc Egiptul Antic la viață, dezvăluind pe parcurs cele mai întunecate secrete și minciuni ale lui Ramses.

Sfârșitul Epocii Bronzului

Viasat History | premiera duminică, 20 octombrie, la ora 22:00

Viața înflorea în estul Mediteranei, în ultima parte a Epocii Bronzului (în jurul anului 1250 î.Hr.). Hitiții întemeiaseră un imperiu puternic, care controla cea mai mare parte din Anatolia și nordul Siriei, civilizația miceniană era în floare în Grecia și în Creta, iar Egiptul conducea un imperiu care se întindea din Sudan până în sudul Siriei, sub cârmuirea marelui faraon Ramses al II-lea.

Întreaga regiune era conectată printr-o rețea de rute comerciale care formau un vast sistem globalizat, însă această lume avea să dispară până în anul 1177 î.Hr.

Aproape toate orașele importante, palatele și rețelele comerciale au fost complet distruse într-o perioadă de numai 40-50 de ani. Lumea intrase în prima ei „perioadă de întuneric” consemnată documentar. Dar care erau motivele? Și ce anume s-a întâmplat, de fapt? Aflați din seria Apocalipsa din Epoca Bronzului.

Recomandările au fost publicate în numărul 273 al revistei „Historia” (revista:273), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 17 octombrie - 14 noiembrie, și în format digital pe platforma paydemic.