Dans, expoziții și concerte de percuție în acest weekend la „Străzi deschise – București”

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană”, festivalul stradal care reconfigurează centrul Capitalei în fiecare weekend, revine pe traseul pietonal de pe Calea Victoriei în weekendul 16-17 august cu plimbări relaxante, spectacole de dans, concerte de percuție și expoziții. De asemenea, ARCUB redeschide înscrierile pentru artiștii stradali din zona Piața Amzei, care va deveni exclusiv pietonală în perioada 18-31 august.

Dans, percuție și expoziții permanente pe Calea Victoriei

Pe 16 și 17 august, în zona Muzeului Național de Istorie, artiștii secțiilor de Coregrafie și Percuție din cadrul Școlii de Artă București vor antrena atmosfera estivală cu spectacole de dans modern și momente live de percuție, susținute în intervalul orar 19:00 – 20:50, iar Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu îi va întâmpina de vizitatori, între orele 10:00 – 17:30, cu expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, informează un comunicat al ARCUB.

Piața Amzei: zonă exclusiv pietonală în perioada 18-31 august

Între 18 și 31 august 2025, Piața Amzei își schimbă ritmul și devine, pentru două săptămâni, un spațiu fără trafic și fără grabă. În cadrul proiectului „Piața Amzei – Scenă Urbană”, parte din „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, acest colț istoric se transformă într-un spațiu cultural viu, unde patrimoniul local se întâlnește cu arta, relaxarea și bucuria de a fi împreună. Extinderea traseului pietonal în zona Piața Amzei face parte din misiunea ARCUB de a reconecta bucureștenii cu orașul lor și de a revitaliza artere importante ale Capitalei, oferindu-le locuri prietenoase, deschise comunității.

Apel de înscrieri pentru artiști stradali – în zona Piața Amzei

În contextul închiderii pentru trafic a Pieței Amzei, ARCUB lansează un nou apel de înscrieri pentru selectarea artiștilor independenți pentru acest perimetru din proximitatea Căii Victoriei. Artiștii interesați sunt invitați să trimită o solicitare la adresa de e-mail strazideschise@arcub.ro, respectând condițiile impuse în regulamentul de înscriere, disponibil pe site-ul instituției, http://www.arcub.ro/proiect/strazi-deschise-bucuresti-editia-2025.

Participarea se face în baza unei autorizații temporare, gratuite, emise de ARCUB.

Când: Apelul este deschis în perioada 18–31 august 2025 și vizează exclusiv zona Piața Amzei

Apelul este deschis în perioada și vizează exclusiv zona Piața Amzei Cui se adresează: Apelul este deschis artiștilor independenți (persoane fizice) care activează în următoarele domenii (lista nu este exhaustivă): muzică (instrumentală, vocală), dans (diverse stiluri adaptabile la spațiul stradal), teatru (forme scurte, improvizație, teatru de păpuși etc.), performance art, artă interpretativă, lectură publică, magie (numere scurte, interactive), caricatură și portrete, spectacole cu baloane, jonglerii (fără elemente pirotehnice, contondente sau periculoase).

Program: Prestațiile vor avea loc în zona Piața Amzei, în perioada 18-31 august 2025, zilnic, între orele 17:00 și 21:00

Prestațiile vor avea loc zilnic, între orele Spațiile recomandate pentru amplasarea artiștilor stradali: intersecția străzilor Christian Tell - Biserica Amzei și esplanada Piața Amzei (strada Piața Amzei 13).

Informațiile complete privind procesul de acordarea a autorizațiilor temporare, modalitatea de înscriere, documente necesare, obligațiile și condițiile de participare și autorizare sunt disponibile pe arcub.ro și pe paginile de socializare ale proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”.

Programul complet al weekendului 16-17 august 2025 este disponibil pe www.arcub.ro.

Restricții rutiere: Calea Victoriei, Strada Piața Amzei - Strada Christian Tell, Piața Amzei

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 16 și 17 august, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 16 și 17 august, între orele 10:00 și 22:00.

În perioada 18 – 31 august 2025, în cadrul proiectului „Piața Amzei – Scenă Urbană”, se vor institui restricții de circulație rutieră 24/24h pe următoarele străzi:

Piața Amzei (tronsonul cuprins între Calea Victoriei și breteaua estică a pieței – Strada Piața Amzei);

(tronsonul cuprins între Calea Victoriei și breteaua estică a pieței – Strada Piața Amzei); Strada Christian Tell (între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei);

(între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei); Strada Biserica Amzei (între Calea Victoriei și Strada Christian Tell).

Pe durata desfășurării proiectului, circulația între Strada Mendeleev și breteaua Piața Amzei va fi permisă în ambele sensuri. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru riverani și pentru persoanele cu dizabilități, pe Strada Christian Tell și pe breteaua estică a Străzii Piața Amzei.

Aprovizionarea operatorilor economici din perimetrul restricționat va fi posibilă zilnic în intervalul orar 06:00 – 10:00.

Măsurile de restricționare a traficului sunt aplicate exclusiv de Poliția locală, sub coordonarea Brigăzii Rutiere a Capitalei.