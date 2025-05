Conferință susținută de Joana Sousa Monteiro, director al Muzeului din Lisabona, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Institutul Cultural Român din Lisabona și Muzeului orașului Lisabona, invită publicul la Conferința pe care o va susține Joana Sousa Monteiro, director al Muzeului din Lisabona, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2).

Evenimentul va avea loc miercuri, 7 mai 2025, începând cu ora 18.00, iar tema va fi „Descoperirea orașului: noi narațiuni și programe incluzive la Muzeul din Lisabona” / „Reading the City: New Narratives and Inclusive Programmes at the Museum of Lisbon”. Întâlnirea este dedicată muzeografiei contemporane și viitorului orașelor în muzee, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Conform comunicatului citat, conferința face parte din proiectul de schimb cultural româno-portughez organizat de Institutul Cultural Român din Lisabona și Muzeul Municipiului București, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, inițiat în anul 2024.

Colaborarea dintre Muzeul Municipiului București și Muzeul din Lisabona a început la Conferința de la Muzeul Orașului Cracovia, unde echipa MMB a avut onoarea de a o cunoaște pe doamna Monteiro. A urmat o întâlnire inspirațională la Lisabona, când Institutul Cultural Român din Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Portugalia, a organizat, pe data de 30 octombrie 2024, vizita de lucru a conducerii Muzeului Municipiului Bucureşti la Muzeul Lisabona / Palatul Pimenta. MMB a răspuns astfel invitației pe care a primit-o din partea doamnei Joana Sousa Monteiro, directorul Muzeului din Lisabona, scopul vizitei fiind încheierea unui acord de parteneriat între cele două muzee municipale și organizarea în viitorul apropiat a unei expoziții comune româno-portugheze. Legătura s-a consolidat, a fost lansată și invitația de a vizita Bucureștiul. Așa s-a născut conferința din 7 mai, ca o continuare firească a unei povești internaționale despre colaborare, patrimoniu și schimb de idei.

Despre conferință:

Din 2015, Muzeul din Lisabona a fost reprogramat în conceptul, misiunea și strategia sa. Vechiul muzeu de istorie, arheologie și arte decorative a făcut loc unui muzeu reînnoit al orașului Lisabona, foarte divers, în continuă schimbare, cu accent pe istoria urbană și socială. Muzeul are cinci locații și se străduiește să stârnească curiozitatea, cunoașterea și pasiunea pentru Lisabona.

Această prezentare își propune să ofere o scurtă istorie a acestei instituții și a modului în care s-a schimbat în ultimii ani, în special în noile galerii permanente, și să prezinte principalele colecții, care includ picturi, modele, gravuri, plăci și hărți, care se întind din epoca romană până în secolul al XX-lea.

Muzeul din Lisabona a făcut din incluziune și bunăstare, piloni ai noilor sale programe. Conferința va prezenta câteva dintre eforturile de a lărgi temele și limbajul abordat în expoziții, publicații și activități de informare, pentru a transmite mai bine diversitatea culturală a Lisabonei.

Despre conferențiar:

Joana Sousa Monteiro este director al Muzeului din Lisabona din 2015. Anterior, a fost consilier muzeal al Consilierului pentru Cultură din Lisabona (2010–2014), coordonator adjunct al Rețelei de Muzee Portugheze (2000–2010), iar anterior a lucrat la Institutul de Artă Contemporană și la Muzeul Național de Artă Contemporană. Deține diplome în istoria artei, muzeologie și managementul artelor și predă management muzeal la Universitatea NOVA. Este implicată activ în cadrul ICOM, unde în prezent este co-președinte al Grupului de lucru al Comitetului Planului Strategic.

Evenimentul se va desfășura în limba engleză. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, doar cu înscriere prealabilă. Pentru participare, este necesară înscrierea prin e-mail la: relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro - înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 08:00–16:00, iar participarea este posibilă doar după primirea confirmării pe e-mail.