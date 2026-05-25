Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Conferință OMAGIU: Constantin Brâncuși, la Academia Română

Conferință OMAGIU: Constantin Brâncuși, la Academia Română

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 25 mai 2026

Secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române invită publicul joi, 28 mai 2026, la conferința „OMAGIU: Constantin Brâncuși”. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10. Intrarea este liberă.

Manifestarea, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, este coordonată de către prof. univ. arh. Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române, care va susține prelegerea „Calea Eroilor din Târgu Jiu”, informează un comunicat al Academiei Române.

În parteneriat cu Arhiva Națională de Filme vor fi prezentate două filme documentare, realizate în anul 1966: „Brâncuși la Tg. Jiu”, regia Erich Nussbaum, și „Pași spre Brâncuși”, regia Adrian Petringenaru.

În cadrul evenimentului omagial, Biblioteca Academiei Române organizează expoziția „Constantin Brâncuşi –150 de ani de la naştere. Imagini şi documente de arhivă.”

Citește mai multe amănunte pe site-ul Academiei Române.

Mai multe pentru tine...
Viaţa infinitului Constantin Brâncuşi „După ce ai văzut una din păsările lui Brâncuşi, nu mai poţi vedea o pasăre în zbor ca înainte” jpeg
Viaţa infinitului Constantin Brâncuşi. „După ce ai văzut una din păsările lui Brâncuşi, nu mai poţi vedea o pasăre în zbor ca înainte”
MyHeritage aplicatie Deep Nostalgia Brancusi comparatie
Povesti cu marele Constantin Brâncuși
o sculptura de brancusi ar putea deveni cea mai scumpa opera a artistului danaida estimata la 100 de milioane de dolari 1051819 webp
„Danaida” lui Constantin Brâncuși, vândută la licitație pentru o sumă uriașă
pastori jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Păstoritul mocanilor
Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește Ziua Europeană a Parcurilor 2026 (2) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește Ziua Europeană a Parcurilor 2026
Un incisiv superior de mamut lânos, descoperit într-o ravenă din comuna Săpoca (foto: Facebook / Muzeul Județean Buzău)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Două descoperiri spectaculoase, expuse pentru prima dată la Muzeul Județean Buzău
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Salonul de benzi desenate „Generațiile PIF”, la Casa Filipescu-Cesianu
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
📁 Muzeele României
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
700461332 1428332436007391 2542321666799273415 n jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Municipiului București