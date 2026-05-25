Conferință OMAGIU: Constantin Brâncuși, la Academia Română

Secția de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române invită publicul joi, 28 mai 2026, la conferința „OMAGIU: Constantin Brâncuși”. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10. Intrarea este liberă.

Manifestarea, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, este coordonată de către prof. univ. arh. Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române, care va susține prelegerea „Calea Eroilor din Târgu Jiu”, informează un comunicat al Academiei Române.

În parteneriat cu Arhiva Națională de Filme vor fi prezentate două filme documentare, realizate în anul 1966: „Brâncuși la Tg. Jiu”, regia Erich Nussbaum, și „Pași spre Brâncuși”, regia Adrian Petringenaru.

În cadrul evenimentului omagial, Biblioteca Academiei Române organizează expoziția „Constantin Brâncuşi –150 de ani de la naştere. Imagini şi documente de arhivă.”

