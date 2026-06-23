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Conferința „Moștenirea culturală a României”, la Arhivele Naționale ale României

Conferința „Moștenirea culturală a României”, la Arhivele Naționale ale României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 iunie 2026

Miercuri, 24 iunie 2026, de la ora 17:00, la sediul central al Arhivelor Naționale ale României din București (Bd. Regina Elisabeta nr. 49), va avea loc conferința națională „Moștenirea culturală a României”.

Organizat chiar de Ziua Universală a Iei de către Arhivele Naționale ale României, în parteneriat cu Academia de Artă Handmade București, evenimentul aduce în prim-plan costumul popular românesc – simbol al identității naționale, element al patrimoniului UNESCO, instrument de diplomație culturală și punte între tradiție și modernitate, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, alături de invitați de prestigiu din domeniul cultural, muzeal și academic, vom dezbate importanța conservării și promovării patrimoniului românesc și rolul acestuia în consolidarea identității noastre naționale.

Invitați:

  • Cristian Anița – Director al Arhivelor Naționale ale României
  • Ștefania Dinu – Director adjunct al Muzeului Național Cotroceni
  • Alina Pavelescu – Director adjunct al Arhivelor Naționale ale României
  • Iulia Gorneanu – antropolog și etnolog

Ellida Toma – lector universitar dr., Universitatea din București

Momente artistice:

  • Elena Merișoreanu
  • Nicolae Maxim, prim flautist al Filarmonicii „George Enescu”
  • Paul Celmare

Evenimentul va fi moderat de Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București.

Conferința este organizată în cadrul unui proiect care reunește două expoziții: „Cusături tradiționale românești. Fir între generații”, realizată dr. Elena Mușat, și „Tradiție și Identitate Românească”, realizată de Mioara Iofciulescu și Ellida Toma.

Expoziția „Cusături tradiționale românești. Fir între generații” aduce în atenția publicului lucrări realizate de elevi în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, alături de creații contemporane ale elevilor Școlii Gimnaziale nr. 81 din București.

Expoziția „Tradiție și Identitate Românească” reunește costume populare vechi de aproape un secol, obiecte tradiționale autentice și bijuterii inspirate din motivele populare românești.

Participarea la conferința „Moștenirea culturală a României” este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe baza înscrierii prealabile. Formular de înscriere: https://forms.gle/oyoxKMtUjermAsAS8

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