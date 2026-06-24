Conferința „Eleganță și extravaganță. Moda în perioada interbelică”, la Muzeul Civilizației Urbane al Brașovului

Muzeul Civilizației Urbane al Brașovului din Piața Sfatului nr. 15, găzduiește sâmbătă, 27 iunie, de la ora 12:00, conferința „Eleganță și extravaganță. Moda în perioada interbelică”, susținută de Raluca Partenie, artist plastic, istoric de artă și specialist în istoria modei și a artelor decorative.

„Există epoci care nu încetează să fascineze. Perioada interbelică este una dintre acestea, un timp al contrastelor, în care jazzul, glamourul și modernitatea amețitoare coexistă cu marile frământări economice, sociale și politice ale secolului XX. Între exuberanță și austeritate, între avangardă și conservatorism, moda a devenit una dintre cele mai expresive forme de a surprinde spiritul vremii”, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

„În cadrul întâlnirii vom descoperi cum tendințele vestimentare au reflectat transformările profunde ale societății interbelice. Vom urmări povestea celebrei siluete flapper, simbol al noilor libertăți feminine și al emancipării sociale, vom explora farmecul rochiilor cu franjuri care animau nopțile ritmate de charleston, strălucirea bijuteriilor Art Deco, eleganța croiurilor zvelte și creativitatea spectaculoasă a pălăriilor avangardiste. Totodată, vom înțelege semnificațiile estetice și sociale ale rafinatelor rochii-sirenă ale anilor ’30, expresie a revenirii către o imagine feminină mai tradițională. Mai mult decât o incursiune în istoria costumului, conferința propune o lectură culturală a modei, privită ca oglindă a schimbărilor sociale, a inovațiilor tehnice și a noilor sensibilități artistice care au definit una dintre cele mai captivante perioade ale modernității”, precizează sursa citată.

Pentru a completa această experiență, participanții vor avea ocazia să admire o selecție de piese vestimentare și accesorii inspirate din eleganța interbelică, prezentate special în cadrul evenimentului, într-un dialog între istorie, artă și modă.

Rezervările se fac la nr. de telefon: 0268 475 565. Locurile sunt limitate.