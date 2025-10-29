Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Conferința „Dialectul aromân de la cuvânt la propoziție. Oamińi vruț și locuri alăvdate”, la Palatul Suțu

Conferința „Dialectul aromân de la cuvânt la propoziție. Oamińi vruț și locuri alăvdate”, la Palatul Suțu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 octombrie 2025

Muzeul Municipiului București organizează joi, 30 octombrie 2025, ora 18:30, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2) un nou eveniment din seria Conferințelor de Joi, dedicat limbii, culturii și identității aromânilor sud-dunăreni.

Conferința „Dialectul aromân de la cuvânt la propoziție. Oamińi vruț și locuri alăvdate” propune o incursiune în frumusețea și specificul dialectului aromân, analizat în contextul său istoric, cultural și lingvistic, informează Muzeul Municipiului București.

În cadrul conferinței va fi prezentat volumul „Carți trâ învițare rămănește” (vol. II), manual realizat în cadrul proiectului de predare a dialectului aromân la Universitatea „Fan Noli” din Korça (Albania), instrument lingvistic și cultural apreciat atât în comunitățile aromâne, cât și în mediul academic. Sistemul de scriere utilizat, stabilit de acad. Matilda Caragiu-Marioteanu și acad. Nicolae Saramandu, este validat de Academia Română și reprezintă un pas important în menținerea vie a moștenirii lingvistice aromâne.

Evenimentul este o invitație la dialog despre graiul străvechi, tradițiile și identitatea aromânilor, o ocazie de a înțelege modul în care limba și locurile se leagă într-o memorie culturală vie, transmisă de-a lungul veacurilor, precizează sursa citată.

  • Cu: dr. Irina Floarea, dr. Manuela Nevaci, acad. Nicolae Saramandu (Universitatea din București, Academia Română, Societatea de Cultură Macedo-Română)
  • Invitat special: prof. dr. Zeinab Gvarishvili, Universitatea de Stat „Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia, care va susține prezentarea (în limba engleză) "Linguistic Landscape in Post-Soviet Georgia. Multilingualism – Threat or Benefit for the State Language".
  • Bilet de intrare: 20 lei / persoană
Mai multe pentru tine...
Aromânii, abandonaţi de România după cel de Al Doilea Război Balcanic jpeg
Aromânii, abandonaţi de România după cel de Al Doilea Război Balcanic
Cine sunt aromânii? jpeg
Cine sunt aromânii?
Voskopoja (3) jpg
Orașul românilor din Balcani care era al treilea centru urban după Constantinopol și Salonic
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
📁 Carte
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
Regina Maria (foto: HISTORY Channel)
📁 Recomandări de film
Pe 29 octombrie, HISTORY Channel difuzează documentarul „Maria, inima României”
Foto: © Facebook / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Sucidava Moesica - două milenii de istorie și legende, readuse la lumină
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios
Nicolae Ceauşescu vorbind la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 87/1966)
📁 Comunismul in România
Influența Securității ceaușiste în istoria României după 1989
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
foto1 SD jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Calea Victoriei și Piața Amzei, scene pentru artă, sport și dans, pe 23 și 24 august
Conferinţa naţională "Drepturile omului în regimurile comuniste: între propagandă şi adevăr istoric" jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Masa rotundă „Transnistria în proiectele etnopolitice ale Guvernului Antonescu" la INST