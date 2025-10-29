Conferința „Dialectul aromân de la cuvânt la propoziție. Oamińi vruț și locuri alăvdate”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București organizează joi, 30 octombrie 2025, ora 18:30, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2) un nou eveniment din seria Conferințelor de Joi, dedicat limbii, culturii și identității aromânilor sud-dunăreni.

Conferința „Dialectul aromân de la cuvânt la propoziție. Oamińi vruț și locuri alăvdate” propune o incursiune în frumusețea și specificul dialectului aromân, analizat în contextul său istoric, cultural și lingvistic, informează Muzeul Municipiului București.

În cadrul conferinței va fi prezentat volumul „Carți trâ învițare rămănește” (vol. II), manual realizat în cadrul proiectului de predare a dialectului aromân la Universitatea „Fan Noli” din Korça (Albania), instrument lingvistic și cultural apreciat atât în comunitățile aromâne, cât și în mediul academic. Sistemul de scriere utilizat, stabilit de acad. Matilda Caragiu-Marioteanu și acad. Nicolae Saramandu, este validat de Academia Română și reprezintă un pas important în menținerea vie a moștenirii lingvistice aromâne.

Evenimentul este o invitație la dialog despre graiul străvechi, tradițiile și identitatea aromânilor, o ocazie de a înțelege modul în care limba și locurile se leagă într-o memorie culturală vie, transmisă de-a lungul veacurilor, precizează sursa citată.

Cu: dr. Irina Floarea, dr. Manuela Nevaci, acad. Nicolae Saramandu (Universitatea din București, Academia Română, Societatea de Cultură Macedo-Română)

Invitat special: prof. dr. Zeinab Gvarishvili, Universitatea de Stat „Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia, care va susține prezentarea (în limba engleză) "Linguistic Landscape in Post-Soviet Georgia. Multilingualism – Threat or Benefit for the State Language".

Bilet de intrare: 20 lei / persoană

