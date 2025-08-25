Conacul Zăgujeni își redeschide porțile pentru a doua ediție a Zestrea – Festival de Arte și Bucurii

Cu prilejul Nopții Muzeelor la Sate, Conacul Zăgujeni își redeschide porțile pentru Zestrea – Festival de Arte și Bucurii, ediția 2025. Timp de două zile, pe 6 și 7 septembrie, Conacul va găzdui o suită de surprize pentru publicul larg, acoperind un vast paletar pentru toate vârstele și gusturile - de la minunate momente muzicale, expoziții și ateliere pentru copii la obiecte unice de artizanat și produse culinare și gourmet din inima Banatului.

„Cu sprijinul Filarmonicii Banatul Timișoara, ca parte a turneului Festivalului Eufonia, avem onoarea de a găzdui sâmbătă, în prima parte a zilei, la Conac un cvartet de coarde - vioară, violă, violoncel și lăută - cu adevărat special. Vlad Popescu, Florian Schmidt-Bartha, Anna Maria Wünsch și Diego Cantalupi, cei patru muzicieni premiați la nivel internațional ne vor încânta cu acorduri de muzică barocă europeană. În atmosfera nobilă a singurului conac din județ, publicul va trăi o dimineață de eleganță, armonie și conexiune directă cu muzica clasică, cu trecutul, dar și cu prezentul”, informează un comunicat al organizatorilor evenimentului.

“Ne-am dorit să organizăm ediția de anul acesta a Festivalului Zestrea în contextul Nopții Muzeelor la Sate pentru că acest monument este în inima satului Zăgujeni de aproape două secole și a supraviețuit datorită locuitorilor. Festivalul își propune să aducă laolaltă muzicieni, artizani, meșteri populari și producători locali care să le ofere vizitatorilor de toate vârstele momente frumoase împreună și amintiri de neuitat”, a declarat, în comuniacatul citat, Victor Paicu, Conacul Zăgujeni.

„Ne bucurăm că, pentru două zile, satul Zăgujeni devine o mică capitală pentru zona Banatului de Munte. Vizitatorii de toate vârstele se pot bucura de momente artistice deosebite, de ateriere creative și educaționale, dar și de produse tradiționale și gourmet locale”, a declarat Daniel Boambeș, primarul comunei Constantin Daicoviciu.

„Duminică, pe 7 septembrie, Șaraimanic aduce pentru prima data Lăutăresele în Banat, la Conacul Zăgujeni. Când cântă femeile, lumea parcă ajunge, în sfârșit, în matca ei. Când cântă femeile, parcă nimic rău nu se poate întâmpla. Cântările femeilor sunt vindecătoare, păzitoare, magice. Mai cu seamă, când trei femei din trei feluri de rânduieli, din trei feluri de geografii își amestecă energiile: Mădălina Pavăl din satul Baia din Bucovina, Aylin Cadîr din Fântâna Mare (Bașpînar), satul turcesc al Dobrogei, și Cristina Chiosea din București. Trei lăutari le vor înconjura și învălui cu muzicile lor: Mircea Ardeleanu – bas & percuție, Mihail Grigore – violoncel & voce, Lucian Naste – chitară”, precizează comunicatul citat.

În interiorul Conacului, pe parcursul celor două zile, vizitatorii pot admira o colecție de costume populare vechi din Comuna Constantin-Daicoviciu, dar și o expoziție itinerantă de la Muzeul Județean de Etnografie și a Regimentului de Graniță. Iubitorii de patrimoniu și de artă se vor bucura de expoziția Patrimoniu fragil prezentată de Asociația Prin Banat, dar și de o expoziție de pictură și multe altele.

Producătorii locali din Județul Caraș-Severin își vor expune produsele în curtea Conacului, iar artizani și meșteri populari vor prezenta adevărate opere de artă. Copiii pot participa la diverse ateliere, iar părinții pot descoperi povestea Conacului Zăgujeni prin intermediul tururilor ghidate.

Accesul este gratuit pentru expozițiile din Conac, tururile ghidate și zona de artizani, meșteri populari și producători locali. Detalii pe https://www.blt.ro/zestrea-festival-de-arte-si-bucurii-editia-2025.html pentru bilete atât la concertele Șaraimanic – Lăutăresele și Cvartetul de coarde, cât și pentru atelierele și spectacolele pentru copii. Fondurile strânse din vânzarea biletelor și a abonamentelor vor contribui la punerea în siguranță a monumentului istoric.

Zestrea – Festival de Arte și Bucurii este organizat de Conacul Zăgujeni cu sprijinul Primăriei Constantin Daicoviciu, având ca parteneri Consiliul Județean Caraș-Severin prin Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, Filarmonica Banatul Timișoara, Asociația Prin Banat, 21 Concept, My Romanian Store și Duty Shop.

Despre Conacul Zăgujeni

Conacul Zăgujeni, monument clasa B, este singurul conac din județul Caraș-Severin înregistrat în lista Monumentelor Istorice. Istoria Conacului Zăgujeni este o istorie multiculturală. Miklós şi Simon, descendenții de origine armeană a lui Jakabffy Kristóf, unul dintre întemeietorii orașului Gherla, au achiziționat domeniul de la Zăgujeni în 1808. După moartea lui Miklós, în 1841, proprietatea şi rangul nobiliar vor fi moştenite de către fiii adoptivi ai acestuia, Imre şi Gyula Kopal.

În 1850, Gyula va finaliza conacul început de tatăl său în 1835. Din cauza datoriilor acumulate, Gyula va vinde proprietatea baronesei Hermine von der Heydte. În 1874, sub impactul morții premature a fiului ei, baroneasa va vinde moşia către familia de industriaşi vienezi Juhász. Aceasta va extinde clădirea palatului, va amenaja parcul interior cu arbori de esenţă rară, o seră şi o piscină. În al Doilea Război Mondial, conacul, ca atâtea alte clădiri emblematice, va ajunge în mâinile trupelor ruse. În perioada comunistă, conacul a fost utilizat ca sediu pentru S.M.A, iar după Revoluție a continuat să deservească Agromec. Conacul Zăgujeni a fost salvat de la deterioare de fostul proprietar, fiu al comunei Constantin Daicoviciu.

În anul 2023, Conacul Zăgujeni a fost achiziționat de actualii proprietari, iar începând cu anul 2024, Conacul Zăgujeni a intrat într-un amplu proces de revitalizare. Proiectul își propune să transforme Conacul Zăgujeni dintr-un spațiu istoric abandonat într-un hub, un reper activ de memorie, cultură, educație și antreprenoriat pentru comunitatea locală și vizitatori. Conceptul pornește de la ideea că patrimoniul devine viu în contact cu oamenii, iar monumentele pot funcționa ca spații de dezvoltare, de învățare, de creație, apartenență, ca motor pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților. Mai multe detalii despre monumentul istoric și procesul de revitalizare pe www.conaculzagujeni.org, pe pagina de Facebook și pe Instagram.