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Colocviile CNSAS: „Turismul internațional în România comunistă: între politici economice și practici cotidiene pe litoralul românesc (1955–1989)”

Colocviile CNSAS: „Turismul internațional în România comunistă: între politici economice și practici cotidiene pe litoralul românesc (1955–1989)”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 iunie 2026

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) organizează miercuri, 24 iunie 2026, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad, cel de-al nouălea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”.

Conferința „Turismul internațional în România comunistă: între politici economice și practici cotidiene pe litoralul românesc (1955–1989)”, va fi susținută de Adelina Ștefan, cercetător la Universitatea Ostrava, precizează CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, conferința va analiza evoluția turismului pe litoralul românesc în perioada comunistă, de la destinație dedicată „oamenilor muncii” la una dintre principalele surse de valută forte ale regimului, prin atragerea turiștilor străini, în special din Occident.

Invitat special: profesor universitar dr. Mirela Murgescu, Facultatea de Istorie, Universitatea din București. Moderator: Constantin Buchet.

Prin seria „Colocviile CNSAS”, instituția își propune să încurajeze dialogul academic și cercetarea critică a istoriei recente, contribuind la o mai bună înțelegere a mecanismelor regimului comunist și a impactului acestuia asupra societății românești.

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