Ceaușescu pleacă în vacanță la mare

În anii ’70 comuniștii din România își doreau să se relaxeze. Încă de la sfârșitul anilor `50, noii conducători au dorit înființarea unor locuri de agrement pe litoralul Mării Negre. Astfel, au început preocupările în acest sens: stabilirea viitoarelor locații, proiectarea unor hoteluri-case de protocol care să satisfacă gusturile modern-emancipate ale „înaltului activ de partid”. Ulterior și clasa proletară avea să primească acces la relaxare. Au fost trimiși arhitecți peste hotare pentru documentare în statele capitaliste, în Franța, Italia, Germania (R.F.G.), Suedia etc.

Câțiva ani mai târziu, la începutul deceniului șase au început lucrările în zona fostei mlaștini și a pădurii Comorova, aflată la nord de Mangalia. Noi stațiuni, botezate cu nume din mitologia greco-romană au fost construite de la zero: Neptun, Jupiter, Olimp, Venus etc. Pe măsură ce proiectele au fost demarate, statul comunist a intuit că investițiile în turism pot fi o important sursă de venituri la buget (mai ales valutare). Turismul în masă pe litoralul românesc a început să ia forma pe care o cunoaștem astăzi, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Elita comunistă avea o zonă preferată de relaxare: stațiunea Neptun – cunoscută în epocă drept „Perla litoralului românesc”. CNSAS prezintă un document despre cum „cel mai iubit fiu al poporului” își petrecea vacanța la malul mării sub paza vigilentă a Securității.

Astfel, când cuplul Ceaușescu petrecea o parte a perioadei estivale la vila de protocol de la Neptun, diferite unități de securitate – centrale și locale, precum și alte instituții militarizate (miliție, pompieri, armată) conlucrau pentru asigurarea pazei și a protecției acestora. Pentru acțiunea „ALBATROS 76” (indicativul Securității pentru vacanța cuplului prezidențial pe litoral, în stațiunea Neptun, anul 1976) aproximativ 500 de ofițeri, subofițeri și militari în termen ai Ministerului de Interne (Securitate, Miliție și alte structuri) au fost desemnați să asigure liniștea concediului președintelui R.S.R.

Evident, șeful statului trebuia protejat prin măsuri speciale împotriva unor posibile amenințări teroriste, ori de altă natură. Trebuie spus că planurile de acțiune ale securității cuprindeau pe lângă aspectele normale în astfel de cazuri (paza militarizată propriu-zisă, verificarea personalului militar sau civil din preajma familiei Ceaușescu, verificarea deținătorilor de arme de foc din zonă, a celor cu probleme psihice etc) și unele mai puțin obișnuite. Astfel, se preconizau controale specializate zilnice ale microclimatului și ale nivelului de radioactivitate, precum și crearea unui laborator pentru verificarea toxicologică și bacteriologică a alimentelor cu „destinație specială”. Personalul de servire de la vila de protocol trecea printr-un temeinic control medical. Trebuiau raportate de urgență orice epidemie sau epizootie izbucnite pe litoral. Turiștii străini urmau să fie identificați, verificați și urmăriți. Ministerul Transporturilor trebuia să ia măsuri ca trenurile să nu tulbure liniștea – deci fără țignale de locomotivă în Neptun.

Bineînțeles, dat fiind natura dictatorială a regimului, trebuiau supravegheate și împiedicate să acționeze persoanele care ar fi încercat să se adreseze direct lui Ceaușescu pentru rezolvarea anumitor probleme. De asemenea, Securitatea avea datoria de a identifica „elementele” predispuse la acțiuni de protest, urmând să acorde o atenție deosebită taberelor de studenți și elevi, precum și manifestărilor culturale și sportive.

„Ministerul de Interne

Direcția a V-a

Nr. 0041340 din 22.05.1976

Aprob,

Ministrul de Interne

Teodor Coman

Plan de măsuri privind acțiunea "ALBATROS 76"

Pentru asigurarea securității secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România pe timpul prezenței în localitatea Neptun, a familiei sale, precum și a înalților oaspeți de peste hotare care ne vor vizita țara și vor fi invitați în zona Mamaia-Eforie-Neptun-Mangalia, propunem să se întreprindă următoarele măsuri:

1. Unitățile Ministerului de Interne, în raport de competență, atribuții și în baza ordinelor în vigoare, să organizeze și să execute, independent sau în cooperare, măsuri complexe pe linia muncii informativ-operative, de securitate și gardă, pază, ordine, siguranța circulației și intervenții, în scopul cunoașterii, prevenirii și zădărnicirii oricăror acțiuni terorist-diversioniste, turbulente sau altor fapte și evenimente de natură să împieteze asupra desfășurării acțiunii, astfel:

a. Direcția I-a să asigure sprijin direct în activitatea informativ-operativă desfășurată în rândul elementelor suspecte de pe raza de responsabilitate a Inspectoratului Județean Constanța și a celorlalte județe din țară.

O atenție deosebită să se acorde concentrărilor de persoane din zonă și în mod special, taberelor de studenți și elevi, manifestărilor culturale și sportive, festivalurilor etc.

b. Direcția a II-a să asigure măsuri de întărire a activității de profil în obiectivele economice din zonă (șantiere, întreprinderi, porturi etc.), precum și de asigurare a eventualelor deplasări cu trenul. În strînsă legătură cu organele competente din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor să prevină tulburarea liniștii în sectorul stațiunii "Neptun", de către mijloacele de transport C.F.R.

c. Direcția a III-a să sprijine inspectoratele județene pentru a acționa, prin măsuri complexe, în rândul cetățenilor străini, turiștilor și altor categorii de persoane, capabile să comită acțiuni de provocare sau fapte de natură să aducă atingere ordinei de drept a țării noastre.

d. Direcția a IV-a să asigure:

- măsuri contrainformative în rândul militarilor care vor fi folosiți în dispozitivele de gardă, pază și ordine, atât pe mare cât și pe uscat, în rândul echipajelor aeronavelor care vor executa transporturi și poștă specială, precum și în toate unitățile Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, din garnizoana Constanța și celor limitrofe;

- măsuri care să prevină sustragerile de armament, muniții sau explozivi din unitățile de competență;

- măsuri contrainformative speciale, privind personalul navigant și tehnic al navei prezidențiale și controlul permanent al dispozitivului de gardă realizat la această navă;

e. U.M.0525/R.P. să stabilească forțele și mijloacele necesare, precum și modul de acțiune, pentru îndeplinirea misiunii de prevenire, intervenție și cooperare pe linie de antiterorism, în conformitate cu ordinul nr.00650/1975. Aceste măsuri să fie cuprinse într-un plan special, care va fi înaintat Comandamentului acțiunii "ALBATROS 76".

f. Direcția de pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei, în cooperare cu U.M.0920, să asigure - prin măsuri eficiente - prevenirea pătrunderii în țară, prin punctele de treceri frontieră și îndeosebi Vama Veche, Constanța și Galați, a persoanelor posesoare sau suspecte că posedă armament, muniție, explozivi, substanțe chimice, bacteriologice sau radioactive, precum și a persoanelor suspecte de apartenență la organizații teroriste.

g. Direcția Organizare-Mobilizare până la 05.06.1976 să stabilească cooperarea privind modul și coordonarea acțiunilor în situații deosebite cu unitățile Ministerului Apărării Naționale de pe raza județului Constanța (Comandamentul Marinei Militare Mangalia, Brigada de Grăniceri Constanța, Regimentul de Aviație, Divizia de Mecanizate și celelalte unități);

h. Unitățile Ministerului de Interne să facă un schimb util și operativ de informații, iar datele mai importante cu privire la acțiuni care ar putea să prejudicieze activitatea normală în zonă, să le raporteze de urgență conducerii Ministerului de Interne și Comandamentului acțiunii care își va desfășura activitatea în localitatea Neptun.

i. Unitățile Ministerului de Interne să semnaleze Inspectoratului Județean Constanța al Ministerului de Interne și Comandamentului acțiunii, elementele care fac obiectul ordinului nr.000680/1975 sau alte persoane care prezintă periculozitate și care încearcă să se deplaseze în zona Mamaia - Eforie - Neptun - Mangalia. Pentru acele elemente care prezintă un pericol sporit, unitățile centrale sau teritoriale care le au în atenție să ia măsuri de a preîntâmpina plecarea lor către zona litoralului, iar în situația când nu se pot lua asemenea măsuri să-i însoțescă, să-i supravegheze și să acționeze direct cu forțele și mijloacele necesare proprii, necesare de la caz la caz, pe toată durata cât elementele respective se vor afla în timpul acțiunii pe teritoriul județului Constanța.

j. Unitățile centrale și teritoriale ale Ministerului de Interne, să instruiască temeinic pentru rezolvarea unor sarcini pe linia activității de antiterorism precum și pentru a semnala cu operativitate orice eventuale informații în referire la activitatea de securitate și gardă, pe fiecare informator și colaborator care se deplasează temporar (oficial sau particular) în zona litoralului Mării Negre. La instruire se vor stabili precis, modul de acțiune în situații deosebite și căile de transmitere operativă a informațiilor în vederea exploatării lor eficiente.

2. Inspectoratul General al Miliției, să asigure:

a/ întărirea măsurilor de ordine publică și de siguranță a circulației în localitățile și obiectivele în care vor avea loc acțiuni, precum și pe itinerarele de deplasare;

b/ efectivele necesare pentru măsuri de pază - ordine în localitățile turistice de pe litoral;

c/ supravegherea activă și întreprinderea măsurilor de neutralizare a suspecților de deținere ilegală de armament, muniții sau materiale explozive, toxice etc.;

d/ măsuri de siguranță legală asupra persoanelor cu afecțiuni neuropsihice, precum și a altor categorii de persoane care prin comportare sau actele lor pot prezenta pericol social.

e/ măsuri sporite de siguranță a circulației pe itinerariul de deplasare București - Mangalia.

3. Inspectoratul Județean Constanța al Ministerului de Interne, să asigure:

a/ intensificarea activității informative pe toate liniile de muncă (securitate, miliție) în scopul neutralizării cetățenilor străini și români aflați temporar în zonă și a persoanelor din baza de lucru domiciliate în raza județului, semnalate că ar intenționa să întreprindă acțiuni de natură să prejudicieze acțiunea;

b/ măsuri de supraveghere și, după caz, de siguranță legală asupra persoanelor bolnave mintal care prezintă un pericol social evident, cât și asupra elementelor cunoscute ca turbulente pretabile la acțiuni provocatoare sau de dezordine;

c/ rezolvarea operativă a semnalărilor privind persoanele care dețin ilegal arme și muniții, luând sub o strictă supraveghere cazurile asupra cărora, cu toate măsurile întreprinse, se mențin suspiciuni și mai ales asupra acelor persoane care se deplasează în zona litoralului;

d/ controale și măsuri întărite de pază și siguranță la toate depozitele de arme și muniții cât și în locurile unde se depozitează, manipulează și se efectuează operații cu substanțe explozive, inflamabile, toxice, bacteriologice și radioactive. De asemenea, să execute controale privind existența armamentului și muniției ce se află asupra persoanelor posesoare de permise port-armă și a acelora care datorită atribuțiilor ce le au sunt dotate cu arme (pază, mânuitori de valori etc.);

e/ măsuri de supraveghere a persoanelor care datorită unor stări de nemulțumire personală și-au manifestat intenția de a folosi alte căi decât cele oficiale pentru a se adresa conducătorilor partidului și statului și să informeze despre aceste cazuri organele locale de partid sau de stat competente pentru a întreprinde măsuri de soluționare; la indicația acestor organe sau la caz de nevoie să acționeze cu fermitate pentru a le împiedica să-și realizeze intențiile;

f/ informarea zilnică a Comandamentului acțiunii "ALBATROS 76", asupra tuturor evenimentelor deosebite, iar pe baza evidenței centralizate la județ, cu dinamica turiștilor străini aflați pe litoral și în deltă;

g/ verificarea (cunoașterea contrainformativă) și avizarea personalului din cadrul unităților surse de aprovizionare, întreprinderilor hoteliere și de alimentație publică, prestări servicii, unități medicale și igienico-sanitare, cât și a altor categorii de salariați din întreprinderi și instituții, care vor fi folosite în obiectivele speciale;

h/ controale pe linia evidenței populației, razii și alte acțiuni milițienești, în scopul stabilirii prezenței pe litoral a unor persoane suspecte pe linie de securitate sau miliție;

i/ controale asupra modului în care unitățile specializate aplică măsurile igienico-sanitare la sursele de aprovizionare cu produse agro-alimentare, efectuează analizele de laborator a acestora și întreprind măsuri de control medical a personalului folosit în acest domeniu. Eventualele cazuri de epizootii și epidemii vor fi imediat raportate;

j/ întocmirea planurilor de cooperare cu brigada de securitate și cu brigada de grăniceri Constanța, pentru îndeplinirea misiunilor prilejuite de acțiune;

k/ instituirea cu 48 ore înainte de începerea misiunii a dispozitivelor de securitate și gardă la obiectivele de importanță deosebită din zonă;

l/ măsuri de siguranță a iluminatului public, surselor de alimentație cu apă, a mijloacelor de telecomunicații și a altor măsuri de interes public;

m/ măsuri de securitate și gardă cu forțe proprii (inclusiv gardarea mijloacelor de transport cu destinație specială) la aeroporturile M. Kogălniceanu și Tuzla, în porturile Constanța și Mangalia, în stațiile C.F.R., precum și în toate obiectivele care vor fi cuprinse în programul unor eventuale vizite. În acest scop, până la 05.06.1976, Inspectoratul Județean Constanța al Ministerului de Interne, să întocmească planuri pentru fiecare obiectiv în parte pe care să le prezinte Comandamentului "ALBATROS 76".

n/ dispozitivele de securitate și gardă, pază-ordine și siguranța circulației în exteriorul reședinței prezidențiale precum și la vilele rezervate înalților oaspeți de peste hotare prezenți în stațiunea "NEPTUN". Efectivele să fie asigurate cu forțe proprii cât și cu forțe puse la dispoziție de către Comandamentul acțiunii. Şeful dispozitivelor exterioare să fie numit și să se subordoneze pe toată perioada acțiunii Comandamentului "ALBATROS 76".

4. Direcția a V-a, să asigure:

a/ Executarea unitară a măsurilor de securitate și gardă și organizarea cooperării între unitățile de securitate centrale și teritoriale și comandamentele de armă ale Ministerului de Interne, unități ale Ministerului Apărării Naționale, alte instituții și întreprinderi de stat și organizații obștești, precum și asigurarea controlului, privind:

• funcționarea mijloacelor de legături radio - telefonice, controlul goniometric;

• realizarea sistemului de securitate și gardă în perimetru (vile speciale, stații C.F.R., heliporturi) pe itinerarele rutiere și de cale ferată;

• prevenirea prin măsuri de specialitate a incendiilor și asigurarea intervențiilor operative, în caz de nevoie;

• asigurarea măsurilor igienico-sanitare, analizelor de laborator asupra produselor agro-alimentare și intervenția operativă medicală cu mijloace mobile echipate cu aparatură adecvată și personal cu o foarte bună calificare. De asemenea se va urmări modul cum se efectuează controlul medical al personalului de servire folosit în imediata apropiere a conducătorilor partidului și statului.

• asigurarea transportului în deplină siguranță a corespondenței prezidențiale;

• crearea tuturor condițiilor pentru desfășurarea optimă a diferitelor acțiuni, de lucru sau protocolare, pe linie de partid și de stat.

b/ Aplicarea prevederilor planului de apărare în organizarea măsurilor de securitate și gardă la reședința prezidențială, locurile de agrement, tratament și în celelalte obiective din competența unității;

c/ garda personală permanentă a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și a membrilor familiei;

d/ Verificarea și avizarea tuturor categoriilor de personal care va fi acreditat să lucreze pe lângă președintele republicii (cu respectarea hotărârilor de partid) prin măsuri proprii și în cooperare cu unitățile de securitate și miliție centrale și locale de resort;

e/ Controlul tehnic de securitate (genistic, chimic, radioactiv, de microclimat) zilnic și ori de câte ori este nevoie, cu aparatura tehnică din dotare prin ofițeri specializați anume desemnați;

f/ Organizarea unui micro-laborator pentru executarea de analize toxicologice și bacteriologice a produselor agro-alimentare cu destinație specială, a unui punct control de securitate trimiteri poștale și a unui garaj și punct de depanare special, care să asigure deplina siguranță a mijloacelor de transport auto folosite în zonă;

g/ Asigurarea permanenței la punctul de comandă operativ cu 2 ofițeri dispeceri.

5. Comandamentul pentru tehnică operativă și transmisiuni, să asigure:

a/ Sistemul de legături radio și cu fir de interes operativ, secretul convorbirilor precum și asistența tehnică permanentă a acestora cu ofițeri specialiști anume desemnați;

b/ Dotarea corespunzătoare cu aparatură de emisie-recepție, înregistrare-redare și detectare a dispeceratului și punctului de control trimiteri poștale, ce vor funcționa pe lângă Comandamentul acțiunii;

c/ Instalarea, la solicitarea Cancelariei C.C. al P.C.R. sau a Comandamentului acțiunii a posturilor telefonice cu circuit special în obiectivele sau locurile unde această măsură se impune;

d/ Exploatarea operativă împreună cu Comandamentul acțiunii și unitățile interesate, a tuturor materialelor ce interesează misiunea obținute prin mijloacele speciale;

e/ Realizarea legăturilor radio între punctul de comandă operativ al Comandamentului acțiunii și Inspectoratul județului Constanța al Ministerului de Interne, Brigada de Securitate Constanța, Brigada de Grăniceri Constanța și Comandamentul Marinei Mangalia.

6. Comandamentul trupelor de securitate, să asigure:

a/ Efectivele stabilite în planul de apărare pentru gardarea și apărarea reședinței prezidențiale, a reședințelor rezervate înalților oaspeți străini și în alte locuri din Neptun și din zonă;

b/ Gardarea surselor de apă ce asigură alimentarea zonei speciale, a Complexului de la Eforie Sud, a punctului de comandă operativ al acțiunii, a platformelor de aterizare - decolare pentru elicoptere și a garajului special;

c/ Controlul genistic-chimic și radioactiv în cooperare cu Direcția a V-a, al platformelor de aterizare - decolare al elicopterelor, al zonelor din împrejurimile vilelor speciale, a plajei și incintei ghiolului de la Eforie Sud și pe itinerarele ce vor fi folosite;

d/ Subunități de intervenție cu efectivele stabilite în planul de apărare, mijloace și alte măsuri speciale pentru a putea fi folosite operativ în caz de nevoie;

7. Comandamentul pompierilor să organizeze și să stabilească măsuri pentru înlăturarea oricărui pericol de incendiu la reședințele speciale. În acest scop să destine tehnică de luptă și militari care să asigure prevenirea imediată a oricărui incendiu și măsurile de intervenție în caz de necesitate.

8. Comandamentul serviciilor și înzestrării, să asigure mijloacele materiale, de transport și financiare necesare îndeplinirii acestei misiuni.

9. Pentru organizarea și coordonarea măsurilor informativ-operative și de securitate și gardă, să se constituie un comandament în componența arătată în anexă.

10. Unitățile centrale și teritoriale de securitate și miliție și comandamentele de armă ale Ministerului de Interne, cărora, pe baza prezentului ordin, le revin sarcini în acțiunea "ALBATROS 76" până la data de 05.06.1976 să întocmească după caz, note de sarcini, planuri de măsuri sau ordine de misiune pe care să le prezinte aprobate de șefii de unități Comandamentului acțiunii. Instruirea efectivelor precum și alte activități de organizare să se realizeze în teren, unde urmează să se îndeplinească misiunile.

11. Unitățile centrale ale Ministerului de Interne pe linii de muncă, să trimită echipe de ofițeri la Inspectoratul Județean Constanța, care să sprijine nemijlocit și să contribuie în concret la rezolvarea operativă a tuturor problemelor.

12. Direcția Organizare Mobilizare să asigure realizarea efectivelor necesare îndeplinirii misiunilor de securitate și gardă la cererea Comandamentului acțiunii.

13.Direcția Secretariat - Juridic să difuzeze prezentul plan de măsuri unităților Ministerului de Interne interesate integral sau în extrase.

14. Acțiunea să se codifice cu indicativul "ALBATROS 76".

șeful Direcției a V-a

General - maior STAN NICOLAE”

Foto sus: Nicolae Ceaușescu în vara anului 1976 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: -)

