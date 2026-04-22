Coloana sonoră a naturii românești: piesa „Zimbru” se lansează la radio de Ziua Pământului

Pe 22 aprilie 2026, de Ziua Internațională a Pământului, piesa „Zimbru”, semnată Electric Brother & George Vlad, se aude pentru prima dată la radio. Construită pe baza sunetelor înregistrate în Parcul Natural Vânători Neamț, piesa propune o orchestră a pădurii, a apei și a animalelor care populează unul dintre cele mai bine conservate ecosisteme forestiere din Europa.

O coloană sonoră a naturii

Piesa pornește de la sunete de păsări și de elemente din natură care intră treptat în ansamblu, precum instrumentele muzicale. Fiecare sunet primește rolul clar de acompaniator sau de solist, iar în rol principal este distribuit zimbrul, care dă și numele lucrării. Orchestrei naturii i se alătură instrumente muzicale reale, iar piesa începe să-și asume treptat un beat de muzică electronică, dansabil și relaxant, ce potențează mesajul simbol: ascultă natura!

Zimbrul, în parcul Natural Vânători Neamț - Foto - Dan Dinu

Procesul de creație a pornit de la zecile de ore de înregistrări de teren realizate de George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț. Cristian Ștefănescu, aka Electric Brother, a ascultat aceste materiale și a construit o piesă în care fiecare sunet din natură ocupă un rol precis, ca într-o orchestră clasică.

Cristian Ștefănescu (aka Electric Brother)

„Am folosit sunete din natură în chip de instrumente, transformând chemări ale păsărilor în teme muzicale, sunete din pădure în pasaje de percuție, iar zimbrul apare ca solist sau ca vedetă a piesei”, povestește Electric Brother.

„Măiestria lui George și experiența lui de ani de zile se vede prin faptul că poate transmite prin acele înregistrări o senzație, o stare pe care el a trăit-o așteptând ore în șir în zăpadă, în ploaie, în pădure, ziua și noaptea. Nu este deloc atât de simplu precum pare”, adaugă Cristian Ștefănescu.

Zimbrul, personajul principal

Titlul piesei a venit dintr-un fapt evident: zimbrul este protagonistul absolut al Parcului Natural Vânători Neamț și al destinației de ecoturism Ținutul Zimbrului.

„Parcul Natural Vânători Neamț este singura locație din Carpații Orientali unde zimbrii trăiesc în libertate. Un animal fascinant, deopotrivă impunător, intimidant, dar în același timp timid, un adevărat „uriaș blând”. În mod clar, vedeta parcului. Numele piesei ne-a venit natural, am hotărât împreună, rapid”, mărturisește Cristian Ștefănescu.

Pe cele 30.000 de hectare de păduri ale parcului trăiesc în libertate, în prezent, peste 80 de exemplare de zimbru. Parcul Natural Vânători Neamț este singurul din Europa unde se regăsesc, în același spațiu geografic, toate cele trei forme de management al zimbrului: captivitate, semi-libertate și libertate.

Cristian Ștefănescu (Electric Brother) și George Vlad, o colaborare pe acordurile naturii

Cristian Ștefănescu este unul dintre cei mai apreciați producători de muzică electronică din România, cunoscut pentru abordarea sa conceptuală. Sub numele de scenă Electric Brother, compune muzică în care sunetele lumii reale au un rol central. Nu este prima dată când lucrează cu sunete brute din natură: în pandemie a realizat albumul „Scoc”, construit din sunete înregistrate în casă și în curte, iar în 2022, la invitația Cronicarilor Digitali, a parcurs o mare parte din Via Transilvanica, experiență care a dus la EP-ul „drum”.

George Vlad

George Vlad este unul dintre cei mai respectați sound recorderi și sound designeri din lume. Originar din zona Parcului Natural Vânători Neamț și stabilit în prezent în Marea Britanie, face parte din echipa permanentă a Earth FM din 2022. Cariera sa internațională acoperă producții precum „Dune: Part II”, „Mufasa: The Lion King”, „Horizon Forbidden West”, serialul „Planet Earth III”. A primit o nominalizare BAFTA.

Pe 16 aprilie 2026, George Vlad a plasat România, pentru prima dată, pe harta mondială a sunetelor naturii prin două playlisturi (soundscapes și species) dedicate Parcului Natural Vânători Neamț postate pe platforma Earth FM.

Cronicari Digitali, un apel care a pus totul în mișcare

Piesa „Zimbru” s-a născut și dintr-un apel. Cronicarii Digitali, un amplu proiect cultural care documentează și promovează patrimoniul cultural și natural al României prin mijloace digitale și experiențiale, i-au adus împreună pe Cristian Ștefănescu și George Vlad pentru această colaborare care pune în valoare Parcul Natural Vânători Neamț.

Parcul Natural Vânători Neamț - Foto - Dan Dinu

Astfel, de Ziua Internațională a Pământului, radiourile difuzează piesa „Zimbru”, un gest editorial care pune patrimoniul natural românesc acolo unde rar ajunge: în grila de muzică a posturilor naționale.

Proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț” este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Propark Fundația pentru Arii Protejate. Proiectul este implementat de Asociația de Ecoturism din România (AER) și partenerii de proiect: Administrația Parcului Natural Vânători Neamț (PNVNT), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM).