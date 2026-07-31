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„Cinema în grădină – O noapte la muzeu”. Proiecție de film: Parthenope

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 31 iulie 2026

Pe 6 august, de la ora 19:00, Alexandru Anghel, în colaborare cu Muzeul Hărților, lansează proiectul „Cinema în grădină – O noapte la muzeu”. Formatul evenimentului presupune o seară relaxată în grădina muzeului și vizionarea unui film, precedată de prezentarea acestuia de către un critic de film.

Participarea se face prin achiziționarea biletului dorit, online, accesând linkul Eventbook. Filmul ales pentru prima proiecție este „Parthenope” în regia lui Paolo Sorrentino și este prezentat de George Mihalcea, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Program:

  • Ora 19:00 Acces în grădină, muzică și drinks
  • Ora 19:45: introducerea filmului de către George Mihalcea, realizator CinemAleph
  • Ora 20:00: proiecție Parthenope

„Trăiește așadar o seară de vară italiană în inima Bucureștiului. Te așteptăm în grădină cu cocktailuri inspirate din film, popcorn făcut la o mașină vintage și șezlonguri în care să te lași purtat, pentru o seară, până pe malul Golfului Napoli”, precizează Muzeul Hărților, în comunicatul citat.

Cum ar fi dacă Napoli ar fi o femeie al cărei destin se împletește cu istoria orașului din anii '60 până astăzi?

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Parthenope este declarația de dragoste pe care Paolo Sorrentino o face orașului său natal, Napoli, un poem cinematografic despre frumusețe, tinerețe și trecerea timpului.

Urmărind destinul unei femei care poartă numele mitic al orașului, filmul traversează decenii de iubiri, pierderi și regăsiri, într-o meditație tandră despre libertate, identitate și felul în care viața ne schimbă fără să ne dea de veste. La fel ca Napoli, Parthenope este seducătoare, contradictorie, luminoasă și imposibil de cuprins într-o singură definiție.

Cu imagini de o frumusețe hipnotică, muzică memorabilă și stilul inconfundabil al regizorului premiat cu Oscar pentru La Grande Bellezza, Parthenope nu este doar un film, ci o experiență senzorială. O invitație de a privi lumea mai încet, de a asculta tăcerile și de a descoperi poezia ascunsă în fiecare vară, în fiecare privire și în fiecare amintire.

Alexandru Anghel este jurnalist, realizator TV și curator de evenimente culturale, cu o experiență de peste un deceniu în industria media și muzicală. Pasionat de cinematografie și de cultura mediteraneană, Alexandru Anghel este inițiatorul proiectului „Noapte la Muzeu - Cinema în Grădină”, un concept care readuce farmecul cinematografelor de vară într-unul dintre cele mai frumoase spații culturale din București. Prin selecția atentă a filmelor și prin crearea unei atmosfere inspirate de marile grădini de cinema europene, proiectul își propune să transforme fiecare proiecție într-o experiență care depășește vizionarea unui film și devine un prilej de întâlnire în jurul culturii.

În prezent, Alexandru Anghel este realizator TV la Aleph News și director muzical și manager al Smart Radio, fiind implicat constant în proiecte dedicate promovării muzicii, filmului și industriilor creative din România.

Muzeul Hărţilor din Bucureşti (strada Londra, nr. 39) este printre puţinele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul îşi propune ca, prin grija pentru patrimoniu şi interpretarea lui, prin activităţi destinate specialiştilor şi comunităţii, să devină o instituţie relevantă pentru public şi pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi angajarea creativă.

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