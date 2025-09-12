„Cine ascultă o casă?”: un nou sezon video, despre șase „Restaurări de poveste”, făcute ca la carte

Cronicari Digitali lansează Ediția a IV-a a seriei „Cine ascultă o casă?”, care poartă anul acesta titlul „Restaurări de poveste”. Noul sezon în format video invită publicul să descopere cum arată restaurarea atunci când este realizată cu grijă, pricepere și respect pentru patrimoniu.

Seria spune poveștile a șase intervenții de referință în arhitectura tradițională din România, aducând împreună arhitecți, meșteri, restauratori, voluntari și comunități locale. Din 11 septembrie 2025, în fiecare joi, pe canalul de YouTube al Cronicarilor Digitali, publicul va putea urmări cum case țărănești, biserici fortificate sau cetăți medievale prind din nou viață. Filmările au avut loc la București (Casa Ienăchiță), Roadeș și Jimbor (Brașov), Curciu și Râu Sadului (Sibiu), Rimetea/Colțești (Alba) și la șantierul-școală de la Muzeul ASTRA din Sibiu.

Primul episod deschide seria la Casa Ienăchiță din București, o clădire care păstrează amintiri despre oameni, timp și identitate. Aici, povestea restaurării este completată de vocile unor invitați speciali: Eliza Yokina (arhitect), Bogdan Vlad (constructor, Allevo Aedificia), Horia Mihnea (designer, Cross Design) și Mihai Samson (meșter sobar-coșar). Împreună, ei dezvăluie publicului cum prinde viață o casă veche atunci când priceperea, meșteșugul și viziunea se întâlnesc în același loc.

Restaurarea înseamnă mai mult decât ziduri refăcute

Munca celor care salvează patrimoniul cultural rămâne adesea nevăzută. Noul sezon continuă demersul edițiilor trecute: a face vizibile eforturile arhitecților și experților care, alături de voluntari și de comunități, transformă ruinele în spații vii și dau trecutului o nouă valoare.

Fiecare episod dezvăluie nu doar clădirile restaurate, ci și culisele acestui proces: câți oameni și câte meserii sunt implicate, câtă răbdare și cunoaștere sunt necesare pentru a reda autenticitatea unui loc.

Restaurările bine făcute devin modele de dezvoltare sustenabilă și oferă comunităților un reper de identitate. Ele arată că tradiția poate fi păstrată și dusă mai departe prin soluții actuale și colaborare între generații.

De ce acum?

Tematica ediției din acest an, dedicată în special satelor cu arhitectură tradițională, a fost aleasă în contextul unor schimbări vizibile:

Ø fenomenul de downshifting, prin care tot mai mulți români aleg să se retragă din marile orașe către zonele rurale, în căutarea unui ritm de viață mai așezat;

Ø creșterea turismului cultural rural, alimentată de inițiative precum Via Transilvanica și România Atractivă, care au adus un val nou de vizitatori și au dublat nevoia de locuințe, case de oaspeți și spații comunitare în satele României.

În acest peisaj, restaurările responsabile devin cheia pentru un viitor în care satele își păstrează identitatea, răspunzând în același timp cerințelor prezentului.

Un proiect prin care ne recâștigăm trecutul

„Restaurări de poveste” evocă felul în care clădirile își recapătă viața prin restaurări atente și cum aceste transformări devin povești împărtășite publicului larg.

Proiectul pe durata a nouă luni, între 22 februarie și 21 noiembrie 2025, surprinde esența a șase intervenții în patrimoniul construit. Fiecare este transpusă într-un episod video-documentar filmat chiar în locurile unde se desfășoară lucrările. Cu o distribuire națională și internațională online și filmări în București și alte locații din țară, seria devine o punte între comunități, specialiști și publicul larg. Miza este clară: să facă accesibile și atractive exemplele de bune practici în arhitectură și restaurare pentru o audiență tot mai tânără și mai curioasă.

Rezultatele edițiilor anterioare confirmă interesul: în 2024, peste 150.000 de spectatori au urmărit episoadele dedicate arhitecților și obiectelor de arhitectură, iar trecerea la format video a adus o audiență mai mare cu 150% față de estimări.

În 2025, „Cine ascultă o casă?” continuă să inspire și să educe, demonstrând că restaurarea nu este doar o operațiune tehnică, ci o poveste despre comunități, identitate și viitor.

Împreună, pentru patrimoniu

Docu-seria, parte din proiectul cultural „Cine ascultă o casă?” – Ediția a IV-a, este realizată de Asociația Human Made Art, cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul de Arhitectură, alături de Institutul Național al Patrimoniului, Complexul Național Muzeal ASTRA și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Partenerii media ai proiectului sunt Radio România Cultural, Revista Zeppelin și Igloo Magazine.

Despre Cronicari Digitali: Platforma Cronicari Digitali, produsă de agenția de PR Zaga Brand, Asociația Human Made Art și Institutul Național al Patrimoniului a reușit să aducă alături o comunitate vastă de oameni preocupați de valori culturale, personalități, experți, vedete, creatori de conținut, și derulează anual proiecte offline și online care se disting prin creativitate și modalități inovative de storytelling digital. Cronicari Digitali dezvoltă produse new media, social media, BTL, PR pentru branduri și instituții preocupate de patrimoniul cultural, turism cultural, gastronomie, multietnicitate și comunități.