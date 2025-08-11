Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Casa George Enescu se redeschide. Vă așteptăm la Concerte pe Siret, ediția a V-a

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 11 august 2025

Între 14 și 23 august 2025 vă invităm să descoperiți frumusețea nordului Moldovei printr-un eveniment dedicat muzicii şi patrimoniului cultural. Fundația Pro Patrimonio organizează ediția a V-a a festivalului Concerte pe Siret, eveniment care marchează și redeschiderea Casei George Enescu din Mihăileni, după ample lucrări de conservare.

Casa George Enescu, monument istoric de importanță națională, locul unde marele compozitor a creat și s-a odihnit, a fost salvată în 2014 de la dispariție și restaurată complet în 2020. În 2022, un atac fungic sever (Merulius Lacrymans) a impus o intervenție urgentă asupra structurii, proces finalizat în vara acestui an. Redeschiderea sa în cadrul festivalului este un moment de bucurie și speranță pentrsu întreaga comunitate.

Inițiat în 2021, Concerte pe Siret activează case și conace istorice din zona de nord a râului Siret – Mihăileni, Vârfu Câmpului, Călinești și Brăești – prin concerte, masterclass-uri, conferințe și programe educaționale. Anual, peste 500 de persoane din mediul rural se bucură de acest eveniment, demonstrând că patrimoniul poate deveni un catalizator pentru viața culturală locală.

O parte esențială a proiectului este Academia de Muzică și Educație pentru Copii, program care de cinci ani aduce mai aproape educația muzicală și de patrimoniu în viața a circa 50 de copii din regiune. În acest an, aceștia vor susține un concert special chiar pe 19 august – ziua de naștere a lui George Enescu.Evenimentul este organizat de Fundația Pro Patrimonio, în parteneriat cu Asociația Maria, Internationale George Enescu Gesellschaft Wien și Cai de Vis, cu sprijinul partenerilor  Primăria Bucecea şi Egger.

Programul complet al festivalului

afis CpS 2025 jpg

Sprijiniți viitorul Casei George Enescu din MihăileniDupă ani de eforturi, Casa George Enescu din Mihăileni își redeschide porțile. Restaurată cu grijă pentru a-și păstra autenticitatea, această casă nu este doar un monument istoric, ci și un loc al memoriei și al inspirației, strâns legat de viața și creația marelui compozitor.Acum, provocarea noastră este să îi asigurăm un viitor activ, care să genereze valoare pentru comunitate și pentru zona mai largă. Vrem să transformăm acest spațiu într-un loc viu, unde educația, arta și patrimoniul se întâlnesc.Obiectivul nostru este continuitatea Academiei de Muzică și Studiul Sunetului George Enescu din Mihăileni – un centru de excelență dedicat studiului muzicii, dar și promovării arhitecturii, tehnicilor tradiționale de construire și artelor vizuale. Acest proiect se va clădi pe experiențele noastre anterioare și pe activitatea deja existentă a Academiei de Muzică și Educație pentru Copii, care de cinci ani oferă anual educație muzicală și de patrimoniu pentru aproximativ 50 de copii din regiune.Fiecare contribuție ne apropie de un program structurat, sustenabil și deschis publicului, care să asigure utilizarea pe termen lung a Casei Enescu. Împreună putem crea un centru cultural care să inspire, să formeze și să aducă beneficii reale comunității.

Sprijiniți această viziune pentru viitorului Casei Enescu

Deveniți membru al Fundației Pro Patrimonio, sprijinind activ acţiunile de salvare, conservare și reabilitare a patrimoniului construit din România! 

Susțineți activitățile esențiale ale fundației prin plata anuală a taxei minimale  care va acoperi perioada  1 Ianuarie – 31 decembrie 2025.

  • membru individual 300 lei / 60 EUR
  • familie membră 500 lei / 100 EUR 

Familie: doi adulți (cu vârsta peste 18 ani) care locuiesc la aceeași adresă și copiii sau nepoții lor (17 sau mai puțin). Copiii sub 5 ani nu platesc.Devenind unul dintre membrii cotizanți ai Fundației Pro Patrimonio, puteți beneficia, printre altele, de vizitarea gratuită a monumentelor istorice aflate în proprietatea Fundației, cazare cu 30% discount și acces la publicațiile fundației cu o reducere de 50%.

Astfel aveţi şi ocazia unică de a beneficia de drepturi egale şi gratuite  în întreaga reţea  International National Trusts Organisation Places la tariful nostru redus de membru Pro Patrimonio.

DEVINO MEMBRU PRO PATRIMONIO ÎN 2025

Soldați români la intrarea în Primul Război Mondial (sursa: Gogu Negulesco, Rumania's sacrifice, New York Century Co, 1918)
📁 Primul Război Mondial
Catastrofa din 1916. Intrarea României în Primul Război Mondial
Mass-media din comunism pe înțelesul tinerilor
📁 Carte
Mass-media din comunism pe înțelesul tinerilor
15Bethlen Estates Transylvania Fennec Creative Studio photography rooms houses food selection Michelin Guide Tablet Hotels jpg
📁 Călătorii în istorie
Ghidul Michelin include Bethlen Estates Transylvania în selecția sa exclusivă de hoteluri
Prizonieri din triburile africane Herero și Nama din Namibia, în timpul războiului împotriva coloniștilor germani din 1904-1908 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Modernă Universală
Visul colonial al Germaniei: ascensiunea și prăbușirea imperiului de peste mări
494001014 1244305004368601 7326618774320973064 n jpg
📁 Carte
Recenzie de carte: Katja Hoyer, Dincolo de zid. Germania de Est, 1949-1990 Editura Trei, București, 2025
Making of expozitie Art Safari (6) jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ion Alin Gheorghiu, unul dintre cei mai mari artiști postmoderniști ai României, se vede la Art Safari, din 30 iunie
Iași, capitala Moldovei, la începutul secolului al XVIII-lea. Gravură germană (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Tăvălugul din 1717: invazia austriacă a Moldovei și violenta ripostă a românilor
George Enescu și Regina Elisabeta a României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
O nouă ediție Art Safari, din 5 septembrie! Vor fi expuse capodopere de Matisse alături de Pallady
Vas ceramic cu inscripție de la Capidava (foto: Marius Amarie / Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Care este cea mai veche inscripție în limba română?