Casa George Enescu se redeschide. Vă așteptăm la Concerte pe Siret, ediția a V-a

Între 14 și 23 august 2025 vă invităm să descoperiți frumusețea nordului Moldovei printr-un eveniment dedicat muzicii şi patrimoniului cultural. Fundația Pro Patrimonio organizează ediția a V-a a festivalului Concerte pe Siret, eveniment care marchează și redeschiderea Casei George Enescu din Mihăileni, după ample lucrări de conservare.

Casa George Enescu, monument istoric de importanță națională, locul unde marele compozitor a creat și s-a odihnit, a fost salvată în 2014 de la dispariție și restaurată complet în 2020. În 2022, un atac fungic sever (Merulius Lacrymans) a impus o intervenție urgentă asupra structurii, proces finalizat în vara acestui an. Redeschiderea sa în cadrul festivalului este un moment de bucurie și speranță pentrsu întreaga comunitate.

Inițiat în 2021, Concerte pe Siret activează case și conace istorice din zona de nord a râului Siret – Mihăileni, Vârfu Câmpului, Călinești și Brăești – prin concerte, masterclass-uri, conferințe și programe educaționale. Anual, peste 500 de persoane din mediul rural se bucură de acest eveniment, demonstrând că patrimoniul poate deveni un catalizator pentru viața culturală locală.

O parte esențială a proiectului este Academia de Muzică și Educație pentru Copii, program care de cinci ani aduce mai aproape educația muzicală și de patrimoniu în viața a circa 50 de copii din regiune. În acest an, aceștia vor susține un concert special chiar pe 19 august – ziua de naștere a lui George Enescu.Evenimentul este organizat de Fundația Pro Patrimonio, în parteneriat cu Asociația Maria, Internationale George Enescu Gesellschaft Wien și Cai de Vis, cu sprijinul partenerilor Primăria Bucecea şi Egger.

Programul complet al festivalului

Sprijiniți viitorul Casei George Enescu din MihăileniDupă ani de eforturi, Casa George Enescu din Mihăileni își redeschide porțile. Restaurată cu grijă pentru a-și păstra autenticitatea, această casă nu este doar un monument istoric, ci și un loc al memoriei și al inspirației, strâns legat de viața și creația marelui compozitor.Acum, provocarea noastră este să îi asigurăm un viitor activ, care să genereze valoare pentru comunitate și pentru zona mai largă. Vrem să transformăm acest spațiu într-un loc viu, unde educația, arta și patrimoniul se întâlnesc.Obiectivul nostru este continuitatea Academiei de Muzică și Studiul Sunetului George Enescu din Mihăileni – un centru de excelență dedicat studiului muzicii, dar și promovării arhitecturii, tehnicilor tradiționale de construire și artelor vizuale. Acest proiect se va clădi pe experiențele noastre anterioare și pe activitatea deja existentă a Academiei de Muzică și Educație pentru Copii, care de cinci ani oferă anual educație muzicală și de patrimoniu pentru aproximativ 50 de copii din regiune.Fiecare contribuție ne apropie de un program structurat, sustenabil și deschis publicului, care să asigure utilizarea pe termen lung a Casei Enescu. Împreună putem crea un centru cultural care să inspire, să formeze și să aducă beneficii reale comunității.

Sprijiniți această viziune pentru viitorului Casei Enescu

Deveniți membru al Fundației Pro Patrimonio, sprijinind activ acţiunile de salvare, conservare și reabilitare a patrimoniului construit din România!

Susțineți activitățile esențiale ale fundației prin plata anuală a taxei minimale care va acoperi perioada 1 Ianuarie – 31 decembrie 2025.

membru individual 300 lei / 60 EUR

familie membră 500 lei / 100 EUR

Familie: doi adulți (cu vârsta peste 18 ani) care locuiesc la aceeași adresă și copiii sau nepoții lor (17 sau mai puțin). Copiii sub 5 ani nu platesc.Devenind unul dintre membrii cotizanți ai Fundației Pro Patrimonio, puteți beneficia, printre altele, de vizitarea gratuită a monumentelor istorice aflate în proprietatea Fundației, cazare cu 30% discount și acces la publicațiile fundației cu o reducere de 50%.

Astfel aveţi şi ocazia unică de a beneficia de drepturi egale şi gratuite în întreaga reţea International National Trusts Organisation Places la tariful nostru redus de membru Pro Patrimonio.

DEVINO MEMBRU PRO PATRIMONIO ÎN 2025