„Biblia în Camee” - o expoziție rafinată și rară, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București invită publicul să viziteze expoziția tematică „Biblia în Camee. Piese realizate de artistul german Andreas Roth”, care va fi deschisă la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2, București) începând de joi, 16 octombrie 2025, ora 10.00.

Publicul va putea admira 22 de camee de mari dimensiuni cu tematică biblică, lucrate cu măiestrie de artistul german Andreas Roth, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Născut în orașul Idar-Oberstein, supranumit „orașul pietrelor prețioase”, Andreas Roth continuă o veche tradiție de familie, îmbinând tehnica fină a gravurii în agat cu o profundă sensibilitate artistică.

Pentru prima dată în România, artistul prezintă o colecție de camee dedicate unor momente esențiale din istoria creștinismului: Buna Vestire, Nașterea Domnului, Fuga în Egipt, Răstignirea, Învierea și Înălțarea Domnului.

Aceste scene sunt încrustate în straturi delicate de agat, oferind o perspectivă unică asupra simbolisticii biblice care străbate mileniile.

Conform sursei citate, eleganța execuției și precizia detaliilor definesc stilul lui Andreas Roth și al generațiilor de artiști din Idar-Oberstein, loc cunoscut încă din Evul Mediu pentru arta prelucrării pietrelor prețioase.

Deși zăcămintele locale de agat s-au epuizat, tradiția continuă datorită importurilor din Brazilia, păstrând vie o moștenire artistică de secole.

Expoziția va putea fi vizitată până pe data de 11 ianuarie 2026.