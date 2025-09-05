Azi incepe Balkanik Festival 2025 - Home of World Music Trei zile de muzica, dans si arta intre 5 si 7 septembrie in Gradina si pe Strada Uranus din Bucuresti

Între 5 si 7 septembrie 2025, Bucurestiul se transforma intr-o scena vie a muzicii, dansului si artei la Balkanik Festival - Home of World Music, fueled by OSCAR Downstream. Sub motto-ul „Joy is an act of resistance / Bucuria e o forma de rezistenta”, festivalul readuce Gradina si Strada Uranus in centrul orasului, intr-un eveniment care celebreaza bucuria impartasita, comunitatea si traditiile reinventate.

Pentru trei zile, Gradina Uranus, deschisa publicului doar o data pe an, si Strada Uranus devin un muzeu viu al traditiilor reinventate, al ritmurilor globale si al mestesugurilor care dau viata comunitatilor.

Programul scenelor

Scena mare, Gradina Uranus

(acces pe baza de bilet/abonament)

Vineri, 5 septembrie

18:00 – Karpov not Kasparov (Romania)

19:30 – MiASiN (Armenia – Franta)

21:30 – Lupii lui Calancea (Republica Moldova)

Sambata, 6 septembrie

17:30 – Kottarashky & The Rain Dogs (Bulgaria) 19:30 – Ivo Papasov & His Wedding Band (Bulgaria)

21:30 – Omar Souleyman (Siria)

Duminica, 7 septembrie

17:30 – Kanizsa Csillagai (Ungaria)

19:30 – Balkan Taksim (Romania)

21:30 – Mahala Rai Banda ft. Jony Iliev (Romania – Bulgaria)

Scena de la Turnul de Apa, Gradina Uranus

(acces pe baza de bilet/abonament)

Vineri, 5 septembrie

16:00 – Miko Baghdasarian & Lari Cash

23:00 – Ligia Kesisian feat. Lucas Molina

Sambata, 6 septembrie

16:40 – Surprise act

23:00 – Andrei Rautz & Daniel Mitulescu (back to back)

Duminica, 7 septembrie

15:30 – DJ Keti Lula Baluba

23:00 – Ligia Kesisian & Miko Baghdasarian

Pe Strada Uranus, Balkanik Fair devine un dancefloor urban deschis tuturor, unde DJ seturile acompaniaza targul de artizanat, atelierele creative si zonele de relaxare, iar accesul este gratuit.

Evenimentul se va desfasura pe strada Uranus, intre scuarul de la intersectia cu Calea Rahovei pana la intersectia cu Calea Sabinelor, fara afectarea intersectiilor, de vineri, 5 septembrie de la ora 7:00 pana duminica, 7 septembrie, pana la ora 22:00

Pe traseul mentionat se va asigura o banda de circulatie pentru accesul autovehiculelor in situatii de urgenta. Restrictiile de trafic vor fi efectuate de Politia Locala sector 5.

La Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale, festivalul deschide un spatiu de reflectie asupra artei, comunitatii si ecologiei. Sub tema „Regandirea spatiului balcanic prin arta si ecologie”, artisti si cercetatori din Romania si din regiune exploreaza cum interventiile comunitare si protejarea patrimoniului pot transforma mediul in care traim.

Sambata, intre 16:00 si 17:30, discutiile se concentreaza pe revitalizarea spatiilor industriale si a comunitatilor uitate, alaturi de invitati precum GCV, Andreea Dorobat si Teodora Rotaru.

Duminica, intre 16:00 si 17:00, atentia se muta asupra identitatii artistice balcanice si est-europene in context international, cu participarea Platforma 13 (Anca Stoica & Sergiu Dita) si Platforma RHEA (Anca Munteanu).

Balkanik Talks aduce astfel un contrapunct reflexiv la energia si bucuria festivalului, explorand legatura intre traditie, contemporaneitate si comunitate.

Gradina Uranus devine un atelier in aer liber, unde traditia si creativitatea se intalnesc firesc. Marius si Diana Iosub sculpteaza lemn, PAPPO Craft arata arta impletirii maturilor, iar MotherBee.ro dezvaluie secretele albinelor si ale lumanarilor din ceara naturala. Bijuteriile din argint si cupru, aranjamentele florale si vitraliile Tiffany transforma festivalul intr-un spatiu viu de experiment si inspiratie.

Expozitiile aduc la viata povesti si simboluri: Bucharest Collage Collective invita publicul la colaje si ateliere participative, Celula de Arta combina arta textila si poezia contemporana, iar expozitia „Revolutionare - Femei armene care au schimbat lumea” aduce in prim-plan portretele unor femei care au marcat istoria, realizate de artista Maretta Aivazian.

Proiectul Safiticuminti aduce arta digitala si mestesugul impreuna, cu ateliere precum Paint Your Own Totebag (6 septembrie, 14:00–17:00) si Linogravura (7 septembrie, 14:00–17:00), deschise tuturor varstelor. Cei mici se pot juca si crea prin ateliere de arts & crafts, pictura, modelaj si jonglerie.

În paralel, OSCAR Downstream, sponsor principal pentru al treilea an consecutiv, pregateste un spatiu interactiv cu previziuni astrologice, photo corner cu vinyl urias, jocul Matching Vinyl, prajituri cu ravase si ateliere de dreamcatchers si bratari. Turnul de apa din Gradina Uranus va prinde viata printr-un spectacol de video mapping semnat de Adistu, cu sprijinul Epson Romania, iar vizitatorii vor putea imprima instantaneu fotografii realizate in cadrul festivalului cu imprimante EcoTank, o modalitate sustenabila de la pastra vie amintirea Balkanik Festival.

Abonamentele pentru Balkanik Festival (Gradina Uranus) sunt disponibile acum la pretul de 280 lei, in retelele Livetickets, Iabilet, si Eventim. Biletele pe zile pot fi achizitionate la pretul de 140 lei. La intrarea in festival, biletele vor costa 168 lei. Copiii cu varsta de pana la 9 ani se bucura de intrare libera la festival, insotiti de adulti. La targul si activitatile de pe Strada Uranus, intrarea este libera.

Balkanik Festival – Home of World Music #12, fueled by OSCAR Downstream, este organizat de Asociatia Culturala Metropolis.; proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National;*; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale, cu sprijinul Uniunii Armenilor din Romania, al Centrului Cultural Armean din Bucuresti, al Queen’s Nata de Coco & Queen’s Aloe Vera, European Food Safety Authority, Pop Cola, Vitamin Aqua. Partener tehnic: Epson Romania. Parteneri de ospitalitate: Hotel Caro, Hotel Minerva. Partener de cercetare: Cult Market Research.