„Ascensiunea și decăderea Imperiului Roman”, la HISTORY Channel

Finalul lunii iulie aduce, la HISTORY Channel, o serie-documentar despre Imperiul Roman, difuzată joia, pe 23 și 30 iulie, de la ora 21:00. „Ascensiunea și decăderea Imperiului Roman” („The Rise and Fall of the Roman Empire”, 2026) reconstituie – în 2 părți a câte 2 ore fiecare – expansiunea, dominația și prăbușirea finală a uneia dintre cele mai mari civilizații din istorie.

Războaiele purtate de romani împotriva vecinilor aduc bogății imense, putere și teritorii fără limite. Sub conducerea împăraților săi, Imperiul Roman ajunge să domine lumea occidentală, înainte ca o combinație complexă de evenimente istorice, putere absolută necontrolată și noi invadatori de temut să provoace prăbușirea lui, după 1.000 de ani de glorie și vărsare de sânge, informează un comunicat al HISTORY Channel.

Documentarul „Ascensiunea și decăderea Imperiului Roman” utilizează reconstituiri dramatice, imagini de arhivă și efecte speciale, pentru a aduce la viață personajele-cheie din istoria Romei și include comentarii ale unor experți de top și ale unor istorici de renume mondial.

Primul episod (programat pe 23 iulie, la ora 21:00), începe în secolul al III-lea î.Hr., când Roma era o republică tânără și agresivă, condusă de un grup puternic de familii ambițioase și decise să creeze un imperiu. Aristocrația cucerise Italia, dar adevărata putere urma să vină din sparta războiului împotriva Cartaginei.

Al doilea și ultimul episod (difuzat pe 30 iulie, de la 21:00), continuă povestea sub împăratul Traian și apoi Marcus Aurelius – perioade în care Imperiul Roman ajunge să fie cel mai bogat și mai puternic; în plus, are cea mai mare întindere din istoria sa. Însă dezastrul lovește, pe la 160 d.Hr., sub forma unor amenințări multiple: invazii germanice, ciuma și un nou conducător – împăratul Commodus.

„Ascensiunea și decăderea Imperiului Roman” spune o poveste despre intrigi politice, provocări economice, conflicte militare și tulburări sociale. Pentru a înțelege complexitatea acestei perioade istorice și prăbușirea acestui imperiu din care a făcut parte și Dacia, nu rata cele 2 episoade de 120 de minute fiecare, difuzate joia, de la ora 21:00, la HISTORY Channel, din 23 iulie!

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