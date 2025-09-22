„Arta funerară în spațiul românesc” – o nouă expoziție temporară la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București găzduiește miercuri, 1 octombrie 2025, ora 17.00, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2), vernisajul expoziției temporare „Arta funerară în spațiul românesc. Tematici și simboluri pornind de la schițele lui Frederic Storck”. Accesul la vernisaj este gratuit.

Evenimentul de deschidere îl are ca invitat special pe domnul Damian Anfile, inspector de specialitate în cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, Damian Anfile este cunoscut pentru activitatea de cercetare și pentru contribuția la popularizarea istoriei funerare prin ghidajele desfășurate în Cimitirul Șerban Vodă (Bellu) și în alte zone istorice ale Bucureștiului. Prin monografiile, traducerile și studiile sale dedicate cimitirelor, bisericilor și culturii bizantine, domnul Anfile aduce în prim-plan povești mai puțin cunoscute din patrimoniul funerar și oferă publicului o perspectivă profundă asupra memoriei și a moștenirii culturale.

De ce arta funerară?

Cimitirele nu sunt doar locuri ale durerii, ci adevărate arhive de memorie și istorie. Monumentele funerare arată cum fiecare epocă și-a onorat defuncții și mesajele transmise urmașilor: cruci treflate, urne acoperite cu văl, frunze de acant – simboluri cu semnificații adânci.

Expoziția propune o incursiune în această lume a semnelor și simbolurilor, unde tradiția se întâlnește cu influențele externe și creația artistică. Vor fi expuse machete și schițe de Frederic Storck pentru cimitire din București, Craiova și Buzău, puse în dialog cu exemple occidentale care au inspirat arta românească.

Atracția centrală: patru machete inedite ale lui Frederic Storck, alăturate monumentelor finale păstrate și astăzi în cimitire precum Bellu și Dumbrava. Acestea dezvăluie procesul complet de creație – de la desen la machetare și la monumentul final – fiind completate de fotografii documentare.

Deschisă în perioada 1 octombrie 2025 – 26 februarie 2026, expoziția invită vizitatorii să reflecteze asupra memoriei, timpului și morții, temă universală și atemporală.