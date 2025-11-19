Antologia „Poemele Inorogului” de Dimitrie Cantemir, lansată la Bruxelles

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei și Computerland România, lansează joi, 20 noiembrie 2025, la Reședința Ambasadorului României în Regatul Belgiei, volumul „Poemele Inorogului” de Dimitrie Cantemir - antologie realizată de Ion Hadârcă, traducere în engleză de Cătălina Frâncu și Ana Munteanu (TipoMoldova, 2024).

Volumul „Dimitrie Cantemir – Poemele Inorogului” include 210 poezii ale Prințului Cantemir, redactate într-o notă folclorică, metaforică, sapiențială și filosofică, unele dintre ele surprinzător de proaspete și moderne, însoțite de notele lui Ion Hadârcă. Poezia lui Cantemir sintetizează confluențele dintre Occident și Orient, aidoma celebrei tapiserii medievale de la Muzeul Cluny din Franța „Doamna și Inorogul”, care, în opinia criticilor, redă aceeași convergență. După cum scria Ion Hadârcă, în corelare cu respectiva tapiserie: „Un unicorn princiar îngenuncheat în fața muzei virgine a poeziei - astfel se poate rezuma esența geniului artistic al lui Cantemir”. Această metaforă sugestivă evidențiază rafinamentul și originalitatea poetică a operei lui Cantemir, accentuând, în egală măsură, crearea de punți între civilizații, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, evenimentul de la Bruxelles va consta într-o masă rotundă, avându-i ca invitați pe Nicolae Badea - Computerland Romania, care va prezenta proiectul Restitutio Cantemir, pe Constantin-Viorel Mihai - istoric din Bruxelles, care va vorbi despre personalitatea marelui domnitor, scriitor, muzicolog și savant Dimitrie Cantemir și pe Marcus Emanuel-Laurentin, care va aborda volumul lansat și moștenirea sa în cultura europeană. Alături de invitații menționați va fi prezentă Ioana Raluca Zaharia, expert și cercetător în domeniul artelor spectacolului, care va recita câteva dintre poeziile cuprinse în antologia prezentată.

Prin acest proiect se marchează, la Bruxelles, ziua de naștere a savantului român, accentuând, totodată, conexiunile culturale și științifice dintre România și Belgia. Proiectul pune în lumină contribuţia umanistului român, „o conştiinţă europeană avant la lettre”, la cunoaşterea reciprocă şi la dialogul de idei dintre Orient şi Occident și evidenţiază legăturile existente între opera lui Dimitrie Cantemir şi cea a unor savanţi din spaţiul istoric al Ţărilor de Jos, precum Erasmus din Rotterdam şi Jean Baptiste Van Helmont.

Dimitrie Cantemir este, de altfel, o figură relevantă în acest spațiu. Ca mare spirit al epocii sale în Europa de Est și umanist european strălucit, Dimitrie Cantemir a avut o legătură academică importantă cu chimistul bruxellez Jean-Baptiste van Helmont (1579 - 1644). De asemenea, în Anderlecht, comună importantă a orașului Bruxelles, Ambasada României și Primăria Anderlecht au amplasat un bust al lui Dimitrie Cantemir, în Place Egide Rombaux, „pentru a încuraja dezvoltarea de noi punţi culturale între cele două ţări”.

Cu ocazia împlinirii a 350 de ani de la nașterea marelui om de cultură și principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673-1723), Computerland Romania a organizat, începând cu anul 2023, proiectul cultural Restitutio Cantemir, care a pus accentul atât pe latura academică, cât și pe cea culturală a personalității sale enciclopedice. După concertele grandioase desfășurate în mai multe orașe precum Bruxelles, Berlin, Cracovia, Paris, Istanbul, Ankara, Chișinău, Iași, Computerland continuă omagierea marelui savant printr-un alt proiect cultural – lansarea volumului „Poemele Inorogului”, antologie realizată de Ion Hadârcă. Volumul a fost lansat oficial în data de 26 februarie 2025, în București, apoi în alte 15 orașe din România, precum și la Chișinău, Ankara și Istanbul.

