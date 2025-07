A XV-a ediție a festivalului DacFest - „Sub semnul lupului”

Asociaţia Terra Dacica Aeterna organizează cel mai mare festival din ţară pe perioada antică: DacFest - „Sub semnul lupului”, ediţia a XV-a, care are loc între 17 şi 20 iulie 2025, la Măgura Uroiului, lângă Simeria.

Se pregăteşte o ediţie de colecţie, cu sute de reenactori din trupe de reconstituire istorică din mai multe ţări europene şi chiar cu reenactori din Statele Unite ale Americii, cu tabere antice frumos orânduite pe platoul din faţa „Cuşmei dacice”, cu înfruntări îndrăzneţe, ateliere cu meşteri pricepuţi, bucate după reţete străvechi şi momente de luptă cum nu s-au mai văzut, informează un comunicat al Asociaţiei Terra Dacica Aeterna.

Pentru prima data în istoria evenimentului, DacFest se întinde pe durata a patru zile şi începe, în 17 iulie, cu conferinţa ştiinţifică „Civilizaţiile antice din spaţiul românesc – Trecut, prezent şi viitor” la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Vineri, prima parte a zilei este dedicată specialiştilor, dar seara de 18 iulie aduce mult aşteptata deschidere de la Simeria.

Organizatorii renunţă la parada cu torţe şi pregătesc o surpriză publicului care este chemat, de la ora 21:30, în centrul oraşului Simeria, în zona Centrului de Afaceri. Pregătiţi-vă să fiţi asaltaţi de trupele de romani, daci şi alţi barbari! La lăsarea întunericului, priviţi spre Măgura Uroiului şi ţineţi aproape aparatele pentru fotografii ... pline de culoare!

Sâmbătă şi duminică, de la ora 10:00, organizatorii DacFest vă cheamă la Măgura Uroiului, pentru două zile în care veţi fi purtaţi prin istoria antică cu momente interesante prezentate fabulos de istoricii Cătălin Borangic şi Tudor Roşu. Cei aproximativ 350 de reenactori se vor împărţi în tabere care se vor înfrunta pe câmpul de luptă în faţa unei noi fortăreţe ridicate de daci. De-a lungul zilei, veţi putea admira dansuri antice, spectaculoase lupte între gladiatori, concursuri dedicate copiilor, prezentări din moda vremurilor şi puteţi participa la numeroasele ateliere de bijuterie, ceramică, confecţionare de jucării, cosmetică, fierărie, gastronomie, inscripţii şi sculptură în piatră, jocuri romane, monetărie, mozaic, muzică, plante medicinale, prelucrare de lemn, metal, os şi piele, scriere, ţesătorie, textile, tir cu arcul sau zale. Pentru prima dată, evenimentul va găzdui şi o lansare de carte „DacFest – File de poveste”.

Sâmbătă seara, de la ora 20:00, după confruntarea dintre daci şi romani, încep concertele: pe scenă vor urca Cimpoierii din Transilvania, Iarba Fiarelor, Nightlosers. În jurul orei 22:30, este programat ritualul focului sacru, apoi proiecţii cu lasere şi un uimitor spectacol cu foc al celor de la Ignis Phantasia.

Mai multe asociaţii de reconstituire istorică au confirmat prezenţa: Romanitas din Italia, Cohors I Praetoria din Ungaria, Legio I Italica din Bulgaria, Legio II Augusta din Anglia, Legio XX Deva Victrix din Ţara Galilor, Provincia Hispania Novae Romae din Spania, Pro Antica din Polonia şi, din România, Garda Apulum, Omnis Barbaria, Historia Renascita, Romula Malva, Veteres Milites, Dacii Singidavei, Legio Dacica, Asociaţia Culturală Tomis şi Terra Dacica Aeterna.

Organizat de Terra Dacica Aeterna, Festivalul DacFest - „Sub semnul lupului” este susţinut de Consiliul Judeţean Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Primăria Oraşului Simeria şi Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria. Sponsorizat de Energetica 95 Only Power SRL, evenimentul se desfăşoară în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara. În acest an, proiectul cultural „DacFest – Sub semnul lupului” este finanţat de Ministerul Culturii.

Programul festivalului DacFest – „Sub semnul lupului”

Ediţia a XV-a 17-20 iulie 2025 (Măgura Uroiului, Simeria)

Joi, 17 iulie 2025

10:00 – Conferinţa ştiinţifică – „Civilizaţiile antice din spaţiul românesc – Trecut, prezent şi viitor” (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva) – acces limitat

Vineri, 18 iulie 2025

10:00 – Conferinţa ştiinţifică – „Civilizaţiile antice din spaţiul românesc – Trecut, prezent şi viitor” (Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva) – acces limitat

21:30 – Deschiderea oficială a festivalului cu transmisiune live din drone (Centrul de Afaceri – Business Centre Simeria)

Sâmbătă, 19 iulie 2025

10:00-18:00 – Tabere antice, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi interactive

10:30-12:00 – Concurs pentru copii „Pui de dac” (cu elevii din Simeria şi împrejurimi)

14:30-15:30 – Prezentarea dacilor şi a romanilor

16:00-17:00 – Antrenamente şi exerciţii militare

17:00-17:30 – Prezentare de modă antică

17:45-18:00 – Lansare de carte – DacFest – File de poveste

18:00-18:30 – Dansuri antice şi lupte de gladiatori

19:00-20:00 – Prima confruntare dintre daci şi romani

20:00-22:30 – Concerte: Cimpoierii din Transilvania , Iarba Fiarelor , Nightlosers

, , 22:30-23:00 – Ritualul focului sacru şi spectacol cu foc – Ignis Phantasia

23:00 – Încheierea celei de-a doua zile de festival

Duminică, 20 iulie 2025