Între 18 și 20 iulie 2025, orașul Ardud găzduiește cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Medieval MedievArtFest Ardud, un eveniment ce revine anul acesta cu o viziune artistică inedită.

Conceptul ediției din acest an – „Mit, Tradiție și Mitologie” – este semnat de către directorul artistic al festivalului, actorul Liviu Pancu, și propune o relectură simbolică a trecutului, în cheia valorilor culturale și identitare, informează Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.

„Într-o Europă modernă în căutare de rădăcini și sens, MedievArtFest 2025 aduce în prim-plan conexiunea profundă dintre imaginariile arhaice ale mitului, narațiunile simbolice ale mitologiei și realitățile istorice ale epocii medievale.

MedievArtFest Ardud 2025 construiește o experiență, un festival inedit în care mitul devine punte între vremuri. Ardudul nu este doar o cetate medievală, ci un spațiu în care poveștile arhaice – de la Zamolxe până la Arthur – se pot rescrie scenic, cu emoție și sens”, precizează sursa citată.

Publicul este invitat să descopere o lume animată de:

• spectacole istorice și de fantezie mitologică,

• reenactment medieval autentic,

• dansuri și muzică din epoci apuse,

• instalații vizuale și spectacole de foc,

• ateliere meșteșugărești și activități educative pentru copii.

Festivalul reunește artiști și trupe din țară și străinătate, meșteșugari, cavaleri, alchimiști moderni, actori și vizionari – cu toții contribuind la construirea unei atmosfere în care trecutul prinde viață în forme contemporane.

Ediția din acest an este organizată din fonduri europene prin programul Interreg România - Ungaria, de către Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud și Primăria Orașului Ardud, în cadrul proiectului european „Connecting Communities, Enhancing Cross-Border Communication from People to People”, derulat în parteneriat cu Nagyecsed, Ungaria.

Evenimentul din acest an nu beneficiază de contribuție financiară de la bugetul local, fiind integral susținut prin fonduri europene dedicate cooperării culturale transfrontaliere, precizează Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.