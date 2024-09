Povestea actorului Vistrian Roman, tatăl Pistruiatului: a murit după o lungă agonie

Vistrian Roman a jucat în mai multe piese TV, filme și spectacole. De departe, cel mai îndrăgit rol rămâne cel a tatălui Pistruiatului.

Vistrian Roman s-a născut la data de 15 mai 1941 în Dej. La naștere, Vistrian Roman a primit un alt prenume: Nicolae, însă numele de alint avea să rămână toată viața. Provine dintr-o familie numeroasă cu mulţi fii şi fiice unde tatăl său era preot ortodox.

„Pistruiatul”, „Neînvinsă-i dragostea”, „Miezul fierbinte al pâinii”, „Pădurea nebună”, „Trandafirul galben”, „Al treilea salt mortal”, „Reţeaua „S” ”„Acţiunea Autobuzul”, „Pentru patrie”, „Anotimpul mireselor”, „Vârstele omului”, „Peripeţiile unui om de afaceri” sunt doar câteva dintre filmele în care Vistrian Roman a lăsat puțin din viața sa.

FOTO Teatrul TVR

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L.Caragiale (promoţia 1964), apoi, marele actor a jucat pe scenele teatrelor „Alexandru Davila” din Piteşti, „Teatrul Mic” din Bucureşti şi „Teatrul Naţional” din Cluj.

După Revoluţia din Decembrie 1989, s-a mutat la Cluj-Napoca, având două locuri de muncă: ca actor la Teatrul Naţional local şi profesor la Universitatea Babes-Boylai.

Vistrian Roman a murit la Cluj, în 3 iulie 1994, în urma unui accident cerebral. Conform wikipedia, politica abuzivă a directorului de teatru l-a dus la disperare, cauzând în final moartea sa, din cauza unui accident vascular cerebral, după ce a stat o lună în agonie, la secția de terapie intensivă. Actorul are doi copii: Alexandru şi Diana.

De marele actor și-a adus aminte și Pavel Bartoș. Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, el a povestit: „La probele de admitere la Cluj. Trebuia să zicem şi poezie lirică. „Da, doamnă, la Bacalaureat asta am învăţat, patru stofe din «Floare albastr㻓. Am trecut pe foaie Mihai Eminescu. M-am dus în prima zi şi am zis ce aveam de zis. Era acolo Vistrian Roman, Dumnezeu să-l odihnească, care m-a întrebat: „Nu ai şi ceva liric? Spune «Floare albastr㻓. Pfff! Asudam, tremuram, virgulă la virgulă, lacrimă la lacrimă. Dar ştiam doar patru strofe! Şi cu două cuvinte înainte să termin cât ştiam, mi-a zis „Bravo, gata!“. A doua zi, la examen, venise cineva: „Ne mai spui o dată poezia «Floare albastră»?“. Iarăşi am spus-o , dar acum m-au lăsat până o ştiam. Mamă, şi am început cu o criză de tuse de acolo de unde nu mai ştiam (râde). „Vai, s-a înecat băiatul! Gata, gata!“ Acela a fost cel mai important moment al meu de actorie. Puteam să iau premiul de interpretare. Ştii ce am făcut după aia? M-am dus acasă şi am învăţat „Floare albastră“ (râde). Bineînţeles că nimeni nu m-a mai întrebat de poezie. Dar am învăţat-o! Am intrat, aşadar, la facultate în Cluj şi am dat peste o trupă senzaţională. A fost o gaşcă cu oameni care dăduseră a şaptea-a opta oară, oameni care voiau altceva de la viaţă, eram zece în clasă. Perioada studenţiei a fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Atunci eram lipsit de responsabilităţi. Atunci, dacă nu mai voiam să lucrez, nu mai lucram“.

„Ca să fiu cît se poate de succint, m-ar interesa să întruchipez un erou cu atitudine ironică, într-o penumbră misterioasă şi cu un caracter enigma­tic”, spunea actorul într-un interviu pentru Revista Cinema.

Potrivit actriţei Melania Ursu, Vistrian Roman avea multe calități: dicţia şi vocea perfecte ,care îi confereau posibilitatea de a recita într-un mod original, greu de egalat. Actorul a realizat astfel înregistrări memorabile la radio şi televiziune, a urcat pe scenă alături de monştri sacri ai teatrului românesc şi a jucat în nenumărate filme.

„A fost stimat şi iubit. Vistrian era disciplinat, bine crescut, calm, plin de umor, un coleg deosebit. Avea o fire nobilă, nefiind trufaş, chiar dacă avea o mândrie firească pentru că ştia că este un actor de frunte şi un intelectual deosebit”, au povestit cei care l-au cunoscut.