Maria Szechy - „Venus de Murany” (© Wikimedia Commons)

Maria Szechy - „Venus de Murany”. Povestea incredibilă a doamnei de la Magna Curia

📁 Biografii

1627. Maria Szechy (cunoscută și ca Venus de Murany), proprietara Castelului Murany din Slovacia, se căsătorește cu Ștefan Bethlen, noul proprietar al Castelului Magna Curia.

Avea doar 17 ani și era renumită pentru frumusețea ei ieșită din comun. La numai 20 de ani, rămâne văduvă, scrie Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Ulterior, se recăsătorește cu Ștefan Kun, care o obligă să părăsească Deva și să se mute pe domeniile sale. Însă Maria îl părăsește curând, din cauza comportamentului său violent și se întoarce la Deva.

Atacul de la Magna Curia și fuga spre Cetatea Deva

Neîmpăcat cu refuzul ei, și după mai multe încercări nereușite de a o readuce înapoi, Ștefan Kun atacă prin surprindere, în toiul nopții, Magna Curia.

Profitând de răgazul creat de spargerea porții, Maria se strecoară printr-un geam care dădea spre „grădina cu pergole” și reușește să se refugieze în Cetatea Devei.

Acolo, se pune în fruntea garnizoanei cetății și respinge atacul soțului.

Vânzarea domeniilor Devei (1640)

În 1640, Maria Szechy vinde Cetatea Devei, Castelul Magna Curia și întreg domeniul către principele Gheorghe Rákóczi I, pentru suma de 6.000 de taleri.

Retrasă ulterior în Cetatea Murany, Maria va apăra și acest loc de atacurile armatei conduse de Contele castelan Francisc Wesselényi (1605–1667).

Între cei doi se naște o poveste de dragoste – deși acesta era, la acea vreme, căsătorit cu Zsófia Bosnyák.

