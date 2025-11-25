Regina care a făcut istorie prin sânge: Elfrida, mama, criminala și prima femeie de pe tronul Angliei

În 18 martie 978, regele Edward al Angliei porni să își viziteze mama vitregă și fratele vitreg mai mic la Corfe, în Dorset, sosind seara. Nici măcar nu a apucat să descalece. Gazda sa, una dintre cele mai puternice regine anglo-saxone, avea să fie amintită pentru totdeauna doar pentru uciderea lui.

Femeia pe care Edward venise să o viziteze era Elfrida (sau Ælfthryth), o nobilă engleză originară din Devon. Era descendentă din familie regală pe linie maternă, dar nu se născuse pentru a fi regină. Deși nu a supraviețuit nicio reprezentare contemporană a ei, Elfrida era renumită pentru frumusețea ei. Era atât de faimoasă pentru înfățișarea sa, încât, în tinerețe, a atras atenția lui Edgar, noul rege al Angliei. Conform unor relatări ulterioare, el l-ar fi trimis pe prietenul său, Ethelwold, să o vadă și să decidă dacă era demnă de el. Tânărul nobil însă s-a îndrăgostit de ea și i-a spus regelui că Elfrida „era diformă, urâtă și neagră la față”, cerând apoi permisiunea de a se însura el însuși cu ea.

Noul soț al Elfridei era fiul cel mare al lui Athelstan, ealdorman al Angliei de Est, cel mai puternic nobil din regat, supranumit „semi-regele”. Tatăl lui Ethelwold era, așa cum scria un autor anglo-saxon, „un om cu o asemenea autoritate încât se spunea că el menținea regatul și buna lui guvernare prin sfaturile date regelui.” El conducea o zonă de mărimea Normandiei cu foarte puțină interferență regală. Era o alianță excelentă pentru Elfrida.

Regele Edgar a acceptat să fie nașul primului fiu al Elfridei și al lui Ethelwold. Însă, pe măsură ce vești suplimentare despre frumusețea femeii ajungeau la el, Edgar a devenit suspicios și a decis să o vadă cu ochii lui. Nu putem ști adevărul despre ce s-a întâmplat la întâlnirea lor, deoarece toate relatările despre acel moment au fost scrise la mai bine de 100 de ani după evenimente. O versiune spune că Ethelwold a implorat-o pe Elfrida să se îmbrace cât mai urât, dar ea l-a sfidat și s-a prezentat în toată splendoarea ei.

Edgar și Elfrida s-au îndrăgostit rapid. Sursele ulterioare îl acuză pe Edgar că și-ar fi ucis rivalul – într-o versiune l-ar fi străpuns cu o suliță în timpul unei partide de vânătoare. O versiune mai credibilă sugerează că Ethelwold a murit de boală, cu soția sa alături de el. Cert este faptul că Elfrida a rămas văduvă în 962 și că doi ani mai târziu s-a recăsătorit cu un bărbat de rang și mai înalt.

În timp ce primul soț al Elfridei a murit, probabil din cauze naturale, cel de-al doilea soț, regele Edgar, s-a debarasat fără îndoială de soția sa pentru a se putea însura cu frumoasa văduvă. Edgar era fiul mai mic al regelui Edmund I și avea probabil aceeași vârstă cu Elfrida. Ambii părinți ai lui Edgar muriseră când el era copil, fiind crescut în casa evlaviosului „semi-rege”, care i-a insuflat un respect profund pentru monahism.

Edgar, încă adolescent la mijlocul anilor 950, a început să joace un rol activ la curtea fratelui său mai mare și a devenit în scurt timp figura principală a unui curent de reformă monastică, condus de bunica sa, regina-mamă Eadgifu, și de Dunstan, starețul de la Glastonbury. În 957, fostele regate anglo-saxone Mercia și Northumbria s-au răsculat în numele lui Edgar, proclamându-l rege. În tumultul politic ce a urmat, fratele său Eadwig a murit în 959, lăsându-l pe Edgar singurul rege al Angliei.

Edgar și-a luat o soție în perioada urcării sale pe tron, iar fiul său cel mare, Edward, s-a născut la începutul anilor 960. Această primă soție fie a murit, fie a fost repudiată, deoarece Edgar s-a căsătorit rapid cu o nobilă pe nume Wulfrida (sau Wulfthryth). Ea i-a dăruit o fiică, dar a fost la scurt timp alungată și trimisă la mănăstirea din Wilton, unde a rămas ca stareță pentru tot restul vieții. Înlăturarea Wulfridei a deschis calea pentru căsătoria lui Edgar cu Elfrida, deși circumstanțele au făcut ca Dunstan, devenit între timp arhiepiscop de Canterbury, să îi acuze pe cei doi de adulter. Dunstan avea să rămână dușmanul Elfridei până la moarte.

Unele cronici susțin că Elfrida a fost încoronată curând după căsătorie, cuplul făcând eforturi de a afirma legitimitatea unirii lor. Cei doi fii ai Elfridei cu Edgar – Edmund (care a murit tânăr) și Æthelred – au fost numiți rapid „fiii legitimi ai regelui”, spre deosebire de Edward, care era menționat doar ca „născut de același rege”. Elfrida era, de asemenea, intitulată „soția legitimă a regelui”, iar ca dota i-au fost oferite mai multe domenii menite să o susțină atât ca regină, cât și ca viitoare văduvă.

Edgar i-a oferit Elfridei și un rol politic fără precedent. Domnia lui, supranumită „cea Pașnică”, a fost una lipsită de conflicte majore, permițându-i să se concentreze asupra mănăstirilor, aflate într-o stare de ruină după raidurile vikingilor din secolul IX. În timp ce Dunstan era liderul mișcării de reformă, Elfrida s-a aliat cu episcopul Ethelwold de Winchester, care avea să devină protectorul ei cel mai devotat.

Elfrida provenea dintr-o familie cu puternice tradiții monastice și ulterior a fondat două mănăstiri, iar fiica ei din prima căsătorie a fost consacrată călugăriță la Romsey Abbey. Cuplul regal a comandat împreună o traducere în limba engleză a Regulii Sfântului Benedict, realizată de episcopul Ethelwold. Un alt document, Regularis Concordia — redactat tot de Ethelwold și conceput pentru a stabili regulile vieții monahale în Anglia — o numea pe Elfrida „protectoarea și neînfricata gardiană a mănăstirilor” — primul rol politic clar definit atribuit vreodată unei regine a Angliei. Această poziție îi conferea putere asupra tuturor mănăstirilor de călugărițe din regat, în timp ce Edgar avea un rol similar asupra celor de călugări.

Edgar nutrea și ambiții imperiale și, în 973, a decis să fie încoronat pentru a doua oară, în vechiul oraș roman Bath. Slujba a fost revizuită de Ethelwold, care i-a acordat un loc proeminent momentului încoronării reginei. După ceremonie — ce sublinia din nou statutul Elfridei ca soție legitimă — regina a luat masa la o masă specială alături de toți abatele și starețele, printre care probabil se afla și Wulfrida, fosta soție a regelui. Curând după aceea, cuplul s-a mutat la Chester, unde Edgar s-a întâlnit cu opt regi vasali din Britania, inclusiv cu regele Scoției, care a vâslit simbolic pentru el pe râul Dee, în semn de supunere.

Edgar era încă tânăr în momentul celei de-a doua încoronări și ar fi putut spera la o domnie lungă. De aceea moartea lui bruscă, la 8 iulie 975, a fost un șoc enorm. Un contemporan nota că „întregul regat a fost zguduit”. Edgar intenționase, fără îndoială, ca fiul său rămas în viață cu Elfrida – Æthelred – să-i urmeze la tron, dar acesta avea doar șapte ani. Fiul cel mare, Edward, favorit al arhiepiscopului Dunstan, avea aproximativ 14 sau 15 ani. În ciuda eforturilor Elfridei și ale susținătorilor ei, vârsta micului Æthelred era împotriva lui. Astfel, în martie 976, la aproape un an de la moartea lui Edgar, Edward a fost încoronat rege.

Dunstan și aliații săi sperau că încoronarea lui Edward va tempera sprijinul pentru Æthelred și va readuce stabilitatea, dar regatul a alunecat curând spre o quasi-război civil. Locul în care se aflau Elfrida și fiul ei în timpul acestor tulburări rămâne neclar, deși se știe că au vizitat mănăstirea din Ely alături de episcopul Ethelwold cel puțin o dată.

Vărul Elfridei, puternicul ealdorman Elfhere, care sprijinise pretențiile lui Æthelred, a fost luat prin surprindere de încoronarea lui Edward, dar a reacționat fulgerător și violent împotriva noului regim. Înțelegând influența politică și bogăția mănăstirilor recent refondate, și-a direcționat atacurile tocmai împotriva lor, știind că astfel lovește și în Dunstan și ceilalți lideri ecleziastici care îl susțineau pe Edward. În acea perioadă, o cometă a fost văzută pe cer — un semn interpretat ca prevestire de rău — iar vremea proastă a compromis recoltele, provocând foamete.

În cele din urmă, partizanii regelui au convocat un consiliu la Calne, Wiltshire, în 978, pentru a restabili ordinea. Dar, în timpul reuniunii, podeaua camerei superioare în care se aflau episcopii și nobilii s-a prăbușit. Doar Dunstan a rămas nevătămat, fiind în mod providențial așezat pe o grindă. Majoritatea susținătorilor lui Edward au fost uciși sau mutilați. Dunstan a prezentat supraviețuirea sa drept o minune, dar dezastrul era evident. Accidentul de la Calne a oferit o nouă șansă taberei lui Æthelred, care a început din nou să privească spre el ca potențial rege. În acel moment, Æthelred se afla cu mama sa, la reședința ei din Corfe, în Dorset.

Deși Elfrida avusese un profil redus în timpul domniei lui Edward, ea rămăsese o forță politică semnificativă. Este posibil ca, dorind împăcare, Edward să fi decis să o viziteze în seara de 18 martie 978, însoțit doar de o mică escortă. Ceea ce s-a întâmplat la sosirea sa este învăluit de secole de exagerări, deși prima relatare completă a fost scrisă doar câțiva ani după moartea Elfridei, pe când fiul ei încă trăia.

Asasinatul care avea să fie descoprit o mie de ani mai târziu

Potrivit acestei surse — Viața Sfântului Oswald de Byrhtferth de Ramsey — „nobilii și oamenii de frunte, care se aflau cu regina”, au ieșit să-l întâmpine pe Edward. Ei i-au înconjurat calul, iar când tânărul rege a întins mâna după o cupă ca să bea, un om i-a apucat brațul drept, ca și cum ar fi vrut să-l salute cu un sărut de bun venit. Un altul i-a apucat cu brutalitate brațul stâng și l-a înjunghiat.

„Ce faceți — îmi frângeți brațul drept?” a strigat regele speriat, în timp ce era atacat din ambele părți, apoi s-a prăbușit pe spate peste șa. Piciorul său era încă prins în scăriță, iar calul speriat a luat-o la fugă, târându-l pe Edward până la moarte de-a lungul drumului. Sfârșitul a fost nedemn. Natura rănilor sale a fost confirmată în anii 1930, când rămășițele lui Edward au fost descoperite la abația Shaftesbury.

Niciuna dintre primele relatări nu o învinovățește direct pe Elfrida, deși locul crimei și faptul că ucigașii erau oameni din suita ei erau circumstanțe sinistre. Abia la mijlocul secolului al XI-lea au început cronici care afirmau că tânărul rege fusese „ucis prin înșelăciunea unei mame vitrege”. În timp, rolul atribuit reginei a devenit tot mai mare, până la punctul în care era prezentată chiar în curte, „ademenindu-l cu farmece feminine”, oferindu-i cupa și dând semnalul asasinilor. Totuși, documentele contemporane Elfridei și fiului ei tind să o critice mai degrabă pentru eșecul de a investiga uciderea și pentru înmormântarea nedemnă oferită lui Edward la Wareham decât să o acuze că ar fi complotat asasinatul.

După o mie de ani, vinovăția Elfridei rămâne imposibil de stabilit. Ea nu a participat fizic la crimă, dar ar fi putut să o ordone. La fel de bine, ealdormanul Elfhere, aflat încă în rebeliune, ar fi putut acționa pe cont propriu. Surprinzător, Elfhere a jucat un rol important la reînhumarea solemnă a lui Edward, la abația Shaftesbury, în februarie 979 — ceremonie menită să pună capăt conflictului și să împace facțiunile rivale.

Indiferent de responsabilitate, Elfrida și Æthelred au fost cei care au beneficiat de moartea lui Edward. În timp ce unii susținători ai lui Edward au încercat să o pună pe tron pe fiica lui Edgar cu Wulfrida, majoritatea a recunoscut dreptul lui Æthelred. Băiatul a fost încoronat la Kingston upon Thames la 14 aprilie 979, de un arhiepiscop Dunstan vizibil reticent. La 11 ani, noul rege a lăsat o impresie bună, fiind „fermecător, frumos la chip și grațios”, dar era clar pentru toți că nu putea guverna singur.

Deși nu a existat o regență oficială, Elfrida și episcopul Ethelwold au devenit puterea din spatele tronului. Curtea era dominată de oamenii lor. În hrisoavele emise în minoratul regelui, Elfrida se numea adesea „mama regelui”, iar satisfacția ei era probabil mare, fiindcă era chemată să semneze documentele înaintea lui Dunstan. În acest timp, Elfrida și Ethelwold au continuat reformele monastice. În 980, refondarea marelui Old Minster din Winchester a fost finalizată, iar regele și regina-mamă au participat împreună la ceremonie.

Moartea episcopului Ethelwold în 984 a schimbat profund echilibrul politic. Odată ce această piesă-cheie a căzut, tabăra contrarioare celei a Elfridei s-a grăbit să umple golul de putere, adăugând instabilitate curții care preluase deja o reputație întunecată încă din timpul rivalității dintre Edward și Æthelred. Noutăți jalnice au început să sosească din coasta sudică a Angliei, atacată de vikingi — primele raiduri serioase după mai bine de un secol. Perspectivele sumbre se întindeau până și în familia regală: în 993, întregul zid de vest al bisericii reconstruite de Elfrida la Wherwell s-a prăbușit.

În anii 980 și 990 au suportat ostilități norvegiene și daneze din ce în ce mai frecvente, culminând cu vinașul masacrului de Sfântul Brice, în timpul căruia Æthelred ar fi ordonat uciderea tuturor danezilor din Anglia pe 13 noiembrie 1002. Problema succesiunii a redevenit acută atunci când Elisheva (Elgiva), prima soție a lui Æthelred, a murit în 1001, lăsând mulți fii, dar niciunul încă pe deplin matur pentru regență.

Pentru a întări alianțele în fața amenințării scandinave crescânde, Æthelred s-a căsătorit cu Emma, sora ducelui Richard al II-lea de Normandia, în 1002. Această căsătorie va conduce la o rivalitate între fiii din prima căsătorie ai lui Æthelred și fiii născuți din Emma. În această perioadă, influența Elfridei începe să scadă. După aproape două decenii de putere politică extraordinară, apare menționată în documente din ce în ce mai rar. Ultimul act semnat de ea poartă data anului 999, când — deja în vârstă — pare să-și fi retras energia către proiectele sale religioase, mai ales la mănăstirea Wherwell. Acolo, în ultimele sale zile, s-a dedicat vieții monastice.

Elfrida, prima regină consort a Angliei, a murit la Wherwell pe 17 noiembrie 1000 (sau, după unele surse, 1001). A fost înmormântată în biserica mănăstirii pe care o întemeiase cu decenii în urmă. După moartea ei, reputația a continuat să fie modelată de cronici monastice, multe ostile taberei ei politice, care au exagerat – și uneori inventat – rolul ei în uciderea lui Edward. De-a lungul Evului Mediu târziu, figura ei a devenit tot mai demonizată, până în punctul în care era considerată prototipul mamei vitrege malefice din tradiția europeană.

În ultimele decenii, istoricii au reevaluat imaginea Elfridei, punând în lumină rolul ei remarcabil în consolidarea regalității engleze, patronajul ei artistic și religios, inteligența politică și poziția unică de femeie care a exercitat o autoritate aproape regală într-o epocă dominată de bărbați. A fost o supraviețuitoare într-o lume violentă, un pion major în politicile complicate ale Angliei tardo-anglosaxone.

Moștenirea ei rămâne complexă — între ambiție, putere, suspiciuni și fapte reale. Dar un lucru e cert: fără Elfrida, istoria Angliei ar fi arătat foarte diferit.