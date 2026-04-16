Istoria tiparului sigilar al domnului Pătrașcu cel Bun, descoperit în grădina unui localnic județul Cluj

Tiparele sigilare domnești sunt piese extrem de rare, în prezent cunoscându-se doar foarte puține exemplare. Raritatea lor se explică prin faptul că, odată scoase din uz, acestea erau distruse. Aveau o importanță administrativă deosebită, iar pierderea lor putea duce la folosirea abuzivă pentru falsificarea documentelor oficiale emise de cancelaria domnească.

Tiparul sigilar al domnului Țării Românești, Pătrașcu cel Bun, a fost descoperit înainte de anul 1901 în grădina unui localnic din Gilău, județul Cluj. Prezența sa într-o zonă atât de îndepărtată de teritoriul Țării Românești este surprinzătoare. Totuși, această situație poate fi explicată prin contextul istoric al anului 1556, când regina Isabela Jagiello și fiul ei, principele Ioan Sigismund, au fost escortați în Transilvania de către Pătrașcu cel Bun și de domnul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, însoțiți de armatele lor, notează Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Documentele vremii arată că, la 22 octombrie 1556, Isabela și Ioan Sigismund au ajuns la Cluj, în timp ce armata și domnul Țării Românești au staționat la nord-vest de oraș, în apropierea localităților Gilău și Cluj-Mănăștur. Este foarte probabil ca tiparul să fi fost pierdut cu această ocazie.

Acest tipar, de mari dimensiuni (cu un diametru de 10,1 cm), era utilizat pentru autentificarea documentelor solemne. Are formă circulară, iar pe verso prezintă o bară de prindere sudată în două puncte de corpul piesei. În centrul matriței este gravat un scut cu acvila cruciată, flancată de un soare (stea cu șase raze) și de o semilună (crai nou), reprezentând blazonul Țării Românești. Spațiul dintre elementele iconografice și registrul legendei este decorat integral cu motive vegetale și flori stilizate.

Pe margine, tiparul poartă o legendă în caractere chirilice, tradusă astfel: „Această pecete este a lui (Io) Petrașco Voievod și Domn a toată Țara Ungrovlahiei”.

Tiparul sigilar folosit pentru imprimarea sigiliului mare domnesc de către domnul Țării Românești Pătrașcu cel Bun (1554-1557) face parte din colecția Cabinetul Numismatic și Tezaur Istoric al Muzeului Național de Istorie a României.

