Telefonul de birou al lui Petru Groza

Pe 6 martie 1945, începea mandatul primului guvern comunist din istoria României, avându-l în frunte pe dr. Petru Groza (1884-1958).

Născut la Băcia, județul Hunedoara, Petru Groza a făcut studii de drept la Budapesta, Leipzig și Berlin. A fost membru al Partidului Național Român, apoi al Partidului Poporului, fiind ministru în guvernele Averescu (1921, 1926-1927). Ocupă un loc de deputat în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române (1920-1927), scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

În 1933, pune bazele Frontului Plugarilor, colaborând cu comuniștii. Cel supranumit „Burghezul Roșu” este impus de sovietici ca premier, în cadrul cabinetului pro-stalinist instalat acum 81 de ani. Rămâne în funcție până în 1952, când devine președinte al prezidiului Marii Adunări Naționale.

Acest telefon de birou, aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a României, a fost folosit de Petru Groza în perioada în care s-a aflat în fruntea forului legislativ al Republicii Populare Române (1952-1958).

