Telefonul de birou al lui Petru Groza (© Muzeul Național de Istorie a României)

Telefonul de birou al lui Petru Groza

📁 Muzeele României

Pe 6 martie 1945, începea mandatul primului guvern comunist din istoria României, avându-l în frunte pe dr. Petru Groza (1884-1958).

Născut la Băcia, județul Hunedoara, Petru Groza a făcut studii de drept la Budapesta, Leipzig și Berlin. A fost membru al Partidului Național Român, apoi al Partidului Poporului, fiind ministru în guvernele Averescu (1921, 1926-1927). Ocupă un loc de deputat în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române (1920-1927), scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

În 1933, pune bazele Frontului Plugarilor, colaborând cu comuniștii. Cel supranumit „Burghezul Roșu” este impus de sovietici ca premier, în cadrul cabinetului pro-stalinist instalat acum 81 de ani. Rămâne în funcție până în 1952, când devine președinte al prezidiului Marii Adunări Naționale.

Acest telefon de birou, aflat în colecția Muzeului Național de Istorie a României, a fost folosit de Petru Groza în perioada în care s-a aflat în fruntea forului legislativ al Republicii Populare Române (1952-1958).

Mai multe pentru tine...
Petru Groza înmânează titlurile de proprietate ţăranilor, care au primit pământ prin reforma agrară din anul 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 4/1946)
Ce făcea alesul poporului, Petru Groza, cînd Poporul muncea
Petru Groza, alături de Gheorghe Gheorghiu Dej, pe aeroportul Băneasa la înapoierea de la Moscova, la 13 septembrie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 228/1945)
Petru Groza a fost omul rușilor, nu al comuniștilor
Alexandru Moghioroș, Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu-Dej, în tribuna centrală din Piața Aviatorilor la marea demonstrație a oamenilor muncii, în cinstea zilei de 1 Mai 1953 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 25 (25)/1953)
Petru Groza, magnatul capitalist din anii interbelici, onorat de comuniști
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
📁 Istorie Medievală Universală
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
📁 Dacia antică
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
arabela si casa png
📁 Istorie Urbană
Istoria unei crime care a tulburat Bucureștiul interbelic
Sfinxul și Marea Piramidă din Giza (© Pixabay)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce unii oameni cred că extratereștrii au modelat civilizațiile antice?
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei