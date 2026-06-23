Sus, în Călimani: Bujorul de munte, în apogeul înfloririi

Există câteva momente în an în care natura reușește să transforme în mod spectaculos peisajul montan, iar un astfel de moment este perioada de înflorire a bujorului de munte. În Munții Călimani, începutul verii aduce un adevărat spectacol al culorilor, când versanții și pajiștile alpine se acoperă cu nuanțe de roz intens și de purpuriu. Este perioada în care smârdarul, denumirea populară a bujorului de munte, ajunge la apogeul frumuseții sale.

„Toate perioadele sunt frumoase în munții Călimani și fiecare dă un peisaj diferit, însă perioada înfloririi bujorului de munte este cea mai spectaculoasă. Apogeul înfloririi variază de la an la an și are loc uneori chiar la început de iunie ori spre final de lună. Dar cel mai des are loc în jurul datei de 15 iunie”, spune Laurențiu Balint, meteorolog principal la Stația Meteo Rețitiș din munții Călimani.

Deși numele său sugerează o înrudire cu bujorul de grădină, această plantă este, de fapt, o specie de rododendron adaptată condițiilor mai aspre ale etajului subalpin și alpin. Crește la altitudini de peste 1.400 de metri, pe soluri acide și în zone unde vânturile puternice și temperaturile scăzute fac parte din viața de zi cu zi. Tocmai această capacitate de adaptare îl transformă într-un simbol al rezistenței și al echilibrului dintre fragilitate și forță.

În fiecare an, între lunile iunie și iulie, în funcție de condițiile climatice, bujorul de munte își deschide florile, iar culmile Călimanilor devin gazda unuia dintre cele mai impresionante spectacole naturale din Carpații Orientali. Covoarele de flori se întind pe suprafețe largi, oferind privitorilor imagini care par desprinse dintr-o poveste.

Printre cele mai cunoscute locuri unde poate fi admirat se numără zona Vârfului Rețitiș, rezervația naturală Iezerul Călimanilor și întinsele pajiști alpine din apropierea vârfurilor Pietrosul și Răchitiș. Aici, florile de smârdar se împletesc cu jnepenișurile și relieful vulcanic specific masivului, creând un peisaj unic în România.

Puțini vizitatori știu că Munții Călimani reprezintă cel mai extins masiv vulcanic al țării. Astfel, în fiecare vară, bujorul de munte înflorește pe un teritoriu modelat de forțe geologice vechi de milioane de ani, adăugând o notă de delicatețe unui peisaj născut din foc și piatră.

Dincolo de frumusețea sa, smârdarul are și o importantă valoare ecologică. Este o specie protejată, iar conservarea sa depinde de respectul celor care îi admiră florile. Culesul florilor este interzis, iar cea mai bună modalitate de a le proteja este să le admirăm și să le fotografiem în habitatul lor natural.

Pentru iubitorii de drumeții, perioada de înflorire a bujorului de munte marchează începutul verii alpine. Este momentul în care Călimanii își dezvăluie una dintre cele mai frumoase fețe, oferind vizitatorilor șansa de a descoperi un peisaj spectaculos, în care natura își exprimă întreaga forță creatoare prin delicatețea unei flori.

Bujorul de munte rămâne astfel nu doar o prezență emblematică a Carpaților, ci și o invitație la contemplare, respect și redescoperirea frumuseții autentice a naturii.

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