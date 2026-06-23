Simbolurile ascunse ale unui opaiț rar din bronz, cu o vechime de 1.600 de ani / FOTO

Lămpile cu ulei au fost surse de lumină simple și populare timp de mai bine de trei milenii. Însă, în perioada imperiilor roman și bizantin, multe dintre ele erau opere de artă bogat decorate.

Un opaiț suspendat din colecția Metropolitan Museum of Art a fost realizat acum aproape 1.600 de ani sub forma unui picior drept uman încălțat cu o sandală, fiind probabil un simbol creștin timpuriu, relatează Live Science.

Opaițul este considerabil mai mic decât un picior în mărime naturală, având o lungime de doar 8,3 centimetri. De opaiț este încă atașat un lanț cu cârlig pentru suspendare, care măsoară peste 43,5 centimetri.

Degetul mare al piciorului drept se sprijină pe ciocul lămpii, locul unde ar fi fost fixat fitilul. O sandală acoperă piciorul, iar curelele sale din piele sau șnur sunt legate în jurul gleznei. Talpa sandalei este decorată cu o svastică, simbol care în epoca bizantină era cunoscut sub numele de cruce gammadion și reprezenta norocul și bunăstarea.

În partea din spate a opaițului există o deschidere la nivelul gleznei prin care aceasta putea fi umplută cu ulei. Capacul plat al deschiderii este surmontat de o cruce, identificând astfel opaițul drept un artefact creștin, după cum a scris Vera Ostoia, curator de artă medievală la The Met, într-un studiu din 1969 dedicat obiectelor din The Met Cloisters.

Forma de picior ar fi putut avea un rol protector, simbolizând sănătatea și vindecarea, potrivit Metropolitan Museum of Art , și este posibil să fi servit totodată ca simbol al pelerinajului creștin. Însă simbolismul său ar putea fi și mai profund.

→ Imaginea 1/7: Opaiț bizantin în formă de picior (© Metropolitan Museum of Art / Public Domain)

În primele secole ale creștinismului, lămpile cu ulei și lumina pe care o produceau erau considerate metafore ale iluminării spirituale și ale nemuririi, nu doar obiecte funcționale, susține Ostoia.

Acest opaiț în formă de picior ar fi putut fi asociat cu Psalmul 119:105, care spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea”, sugerând că oamenii ar trebui să urmeze cuvântul lui Dumnezeu drept călăuză în viață.

Locuitorii Imperiului Bizantin realizau lămpi din bronz în numeroase forme, însă acest opaiț în formă de picior reprezintă o piesă rară.

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