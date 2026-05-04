România Mare vedea și se vedea mult mai bine în 1938

Omul s-a considerat o ființă care putea să domine planeta, dar intelectualii au constatat că există o lume ce se află dincolo de puterea ochiului omenesc și nu se putea pătrunde în noul univers fără instrumente optice speciale. Industria de vârf implica o aparatură specială pentru detectarea fisurilor. Armata solicita aparatură optică pentru identificarea țintelor de la distanță. Populația avea nevoie de ochelari pentru a compensa trecerea timpului sau problemele medicale.

România Mare era un stat nou format și avea nevoie de tehnică de calitate din Occident pentru dezvoltare rapidă și s-a trecut la achiziții consistente. Statistica a consemnat primele livrări separate de produse optice în anul 1927 și atunci au fost achiziționate 101 tone.

Vârful cererii a fost în 1928 prin 226 t. Au sosit în 1931 149 t de mărfuri, dar piața era în continuă expansiune. Mai ales apropierea unui nou război a dus la o creștere a cererii și au fost cumpărate 167 t în 1937. Se putea și mai mult și au fost achiziționate 192 t în 1938, cel mai bun an din istoria economiei de tip burghez.

România Mare era pe drumul cel bun al evoluției spre progres și dezvoltare, dar a venit războiul și realizările unei generații au fost jefuite sau distruse.

Istoricii din perioada comunistă au avut grijă să procedeze la o ștergere a trecutului sau să amintească mereu cât de rău era în anul 1938. Industria planificată putea să îndeplinească realizările din trecut în câteva săptămâni sau zile. Uitau să spună că au trecut decenii de evoluție tehnică.

Fabrică de sticlărie americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)

