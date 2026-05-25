Care este cea mai veche reprezentare cunoscută a celebrului Cal Troian?

Vasul din Mykonos, descoperit întâmplător în vara anului 1961 în centrul orașului Mykonos, aflat pe insula cu același nume din Grecia, reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri arheologice legate de mitul Războiului Troian.

Muncitorii care efectuau săpături au găsit un mare vas din teracotă, un pithos folosit inițial pentru depozitare, dar reutilizat ulterior ca urnă funerară, deoarece în interiorul său au fost descoperite oseminte umane, relatează La Brujula Verde.

Datând din jurul anului 675 î.Hr., vasul este considerat cea mai veche reprezentare cunoscută a celebrului Cal Troian și se află astăzi în Muzeul Arheologic din Mykonos, fiind păstrat într-o stare excepțională.

Importanța acestui obiect nu constă doar în vechimea sa, ci și în modul în care prezintă mitul troian. Povestea Calului Troian nu apare în Iliada lui Homer, ci în alte texte ale ciclului epic grec, precum Mica Iliadă și Iliupersis. Descoperirea demonstrează că legenda era deja bine cunoscută în perioada arhaică greacă și avea un loc important în memoria colectivă.

Artistul care a realizat vasul a organizat decorul în trei registre narative distincte, care trebuie citite de sus în jos.

În partea superioară, pe gâtul vasului, apare scena celebrului Cal Troian. Războinicii greci își scot capetele prin deschizăturile calului de lemn, în timp ce alți soldați înarmați îi înconjoară. Aceasta este cea mai veche reprezentare artistică a episodului și marchează momentul înșelătoriei prin care grecii au reușit să pătrundă în cetatea Troiei.

Partea centrală și cea mai amplă a vasului ilustrează însă consecințele dramatice ale acestei înșelătorii. În trei benzi orizontale sunt reprezentate scene de violență extremă: războinicii greci atacă femei și copii lipsiți de apărare. Artistul insistă asupra expresiilor de disperare ale victimelor. Femeile, reprezentate cu părul lung, ridică mâinile într-un gest de rugăminte și suferință menit să impresioneze privitorul. Interesant este faptul că nu apar războinici troieni adulți care să lupte împotriva grecilor. Nu este reprezentată o bătălie propriu-zisă, ci un masacru și o execuție a celor neputincioși.

Partea inferioară a vasului este complet lipsită de decor, fapt care i-a determinat pe cercetători să creadă că aceasta era inițial îngropată parțial și nu era vizibilă.

Un element deosebit de important este accentul pus pe destinul individual al unor personaje izolate. Printre scenele colective de violență apar trei figuri singuratice care amplifică dramatismul compoziției. Un războinic înaintează singur cu sabia scoasă, o femeie își strânge mâinile la piept într-un gest de resemnare, iar cea mai impresionantă figură este aceea a unui luptător rănit mortal în gât, care se prăbușește pe scutul său încercând inutil să-și atingă sabia. Cercetătorii subliniază că nu este clar dacă acesta este grec sau troian, iar ambiguitatea sugerează ideea că războiul aduce aceeași soartă tragică tuturor participanților.

Ceea ce face vasul din Mykonos cu adevărat unic este perspectiva sa profund umană și critică. În loc să glorifice eroismul și victoria militară, artistul se concentrează asupra victimelor și asupra cruzimii războiului. Unii specialiști compară impactul emoțional al imaginilor cu celebra pictură „Guernica” a lui Picasso, deoarece ambele opere denunță brutalitatea conflictului și suferința civililor.

Alți cercetători consideră că vasul avea și un rol moral sau politic. El putea servi drept avertisment pentru elitele conducătoare, reamintindu-le consecințele dezastruoase ale eșecului de a apăra cetatea: moartea bărbaților și supunerea femeilor și copiilor la violență și sclavie.

Textele clasice completează înțelegerea imaginilor de pe vas. Homer amintește episodul Calului Troian în Odiseea, iar Vergiliu îl descrie pe larg în Eneida, unde troienii dezbat dacă să distrugă sau să aducă în cetate uriașul cal de lemn. Astfel, vasul din Mykonos devine nu doar o piesă artistică excepțională, ci și o mărturie timpurie a modului în care grecii antici își reprezentau propriile mituri și reflectau asupra violenței războiului.

Foto sus: Calul Troian, reprezentat pe Vasul din Mykonos (© Zde / Wikimedia Commons)

