Progresele uimitoare din domeniul industrial în timpul Marii Crize Economice

Orice lucrare de Istorie, de la articole și până la tratatele științifice, prezintă nenorocirile aduse de recesiunea începută în SUA și se scrie pe larg despre afacerile ruinate, sărăcie, șomaj și tensiuni sociale și politice din cauza lipsei de locuri de muncă. A fost o epocă de nenorociri și care a dus la un nou război mondial. Aceasta este prezentarea clasică și trebuie să respectăm ideile savanților renumiți. Se poate scrie că este un adevăr științific câștigat pentru totdeauna. Totuși, această repetare insistentă și enervantă nu cumva este suspectă? Nu cumva se ascunde ceva în spatele frazelor meșteșugite cu grijă?

Dacă deschidem un oarecare anuar statistic cu date despre epoca respectivă, teoriile istoricilor renumiți se destramă ca un fum de camuflaj. Perioada 1929 – 1934 a fost una de dezvoltare rapidă a economiei și fenomenul nu se înregistra numai în Uniunea Sovietică, preamărită intens în cărțile scrise de autori de stânga. România perioadei se putea caracteriza prin creșterea intensivă a producției de petrol și s-a trecut de la 4,28 milioane de tone în 1928 la 8.466.205 tone în 1934.

Se observă că a fost aproape o dublare a cantităților de țiței. Petrolul brut are însă o valoare redusă și importantă este rafinarea până la cele mai căutate și mai scumpe derivate. S-a trecut de la 4,046 milioane de tone în 1928 la 7.887.437 t în 1934. A sporit și consumul intern, numărul de motoare industriale și civile fiind în permanentă creștere.

Se construia foarte mult și erau necesare cât multe materii prime. Munți de materiale erau deplasate spre centrele urbane și numai argilă pentru cărămizi și țigle a fost exploatată până la un volum de 301.201 mc în anul 1933 și 548.291 mc în anul următor. Se construia din cele mai dure roci și numai granit în 1933 a fost exploatat până la 145.238 mc.

Acestea sunt numai câteva date despre ceea ce se scotea din carierele țării și nu conta cât luau sătenii pe plan local cu căruțele micuțe pentru a face varul necesar pentru curățenie și pentru schimb de produse cu regiunile agricole din sud. România se transforma rapid prin ridicarea de clădiri impozante și de fabrici din ce în ce mai mari. Se modifica rapid chiar geografia statului prin măcinarea munților, dar contemporanii aveau impresia că nu se schimba mare lucru. Senzația era comparabilă cu cea a șoferilor ce gonesc pe autostrăzi, dar au impresia că stau pe loc.

Relieful României avea noroc încă prin faptul că nu existau mașini puternice pentru spargerea și încărcarea rocilor, munca manuală fiind mult folosită în cariere. Totuși, munții de piatră începeau să se mute spre câmpie sub forma clădirilor impozante cu diferite destinații. Palatul Telefoanelor sau Blocul Carlton erau simboluri ale noii ere în care betonul armat urma să înlocuiască masiv cărămida ce nu permitea ridicarea de clădiri cu structuri deosebit de înalte. Dezvoltarea pe verticală era noua preocupare a investitorilor, cei dornici să valorifice în mod superior fiecare lot de teren scump din mediul urban.

Se muncea intens în epocă și patronii căutau să obțină profit cu orice ocazie și prin orice metode. Problema era că veniturile nu erau repartizate corect de către mediul privat și nici de către stat. Această cursă a îmbogățirii a generat problemele sociale, dar afacerile au prosperat în epoca zisă de recesiune.

Evoluția normală a fost oprită de invazia sovietică și de bombardamentele americane. Multe utilaje au fost distruse în raidurile aeriene și Kremlinul a considerat România o mină de mașini și de materii prime. A fost un adevărat paradis jefuit legal și ilegal.

