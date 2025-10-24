Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la București pentru Sfințirea Catedralei Naționale (© Captură video Trinitas TV)

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la București pentru Sfințirea Catedralei Naționale

📁 Istoria Religiilor
Autor: Redacția

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a sosit vineri în România pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale.

Patriarhul Bartolomeu I a fost întâmpinat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, Episcopul Visarion al Tulcii, Episcopul Siluan al Ungariei și Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, informează basilica.ro.

De asemenea, la aeroport a fost prezent Ciprian Olinici, Secretarul de stat pentru culte, Evangelia (Lili) Grammatika, Ambasadorul Greciei în România, și părintele Michael Tița, vicar al Arhiepiscopie Bucureștilor.

Patriarhul Ecumenic se află în țara noastră pentru a participa la Sfințirea Catedralei Naționale, în data de 26 octombrie. Aceasta este a 11-a vizită a Sanctități Sale în România.

„Venim cu inima plină de bucurie și cu dragostea Bisericii-Mame din Constantinopol, pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a spus Sanctitatea Sa.

Catedrala Națională va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2025, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

În 2025, se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

Foto: Facebook / Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS
📁 Comunismul in România
Industria României comuniste între mit și adevăr
Fidel Castro, primit la București de Nicolae Ceauşescu, în mai 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 52/1972)
📁 Comunismul in România
Nicolae Ceaușescu și sacrificarea României pentru Cuba lui Fidel Castro
Crucișătorul german Deutschland, în anul 1935 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie contemporană
Marea Criză Economică în Europa și supradimensionarea industriei grele cu destinație militară
Ultima zi a orașului Pompeii, pictură de Karl Brullov (Google Art Project / Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Pe urmele supraviețuitorilor din Pompeii și Herculaneum, la 2.000 de ani după erupția Vezuviului
Generalul August von Mackensen inspectând o paradă a trupelor austro-ungare în Bucureștiul ocupat (© Das Bundesarchiv Bild 183-R36187)
📁 Primul Război Mondial
Liceul „Sfântul Sava“, mutilat în timpul Primului Război Mondial, nu de gloanțe, ci de ocupanți
Asasinarea lui Thomas Becket, decisă la petrecerea regelui jpeg
📁 Istorie Medievală Universală
Asasinarea lui Thomas Becket, decisă la petrecerea regelui
Povestea tragică a lui Arlette, soţia Seniorului Corneliu Coposu jpeg
📁 Biografii
Povestea tragică a lui Arlette, soţia Seniorului Corneliu Coposu
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
📁 Al Doilea Război Mondial
Armata Roșie în iunie 1941 sau adevărata putere militară de pe Frontul de Est
Revoluția ungară si intervenția armatei sovietice jpeg
📁 Istorie recentă
Revoluția ungară si intervenția armatei sovietice