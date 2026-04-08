NATO, în fața celei mai mari crize: planul lui Trump și riscul unui colaps al alianței fara SUA

În arhitectura de securitate a lumii moderne, puține instituții au avut o influență comparabilă cu NATO. Creată în 1949, în plin context al începutului Războiului Rece, alianța nord-atlantică a fost mai mult decât un simplu pact militar: a fost expresia unei solidarități politice și strategice între Statele Unite și Europa Occidentală, un garant al stabilității și un simbol al lumii occidentale. În esență, NATO a reprezentat răspunsul Occidentului la o lume dominată de incertitudine și de rivalitatea ideologică dintre democrațiile liberale și blocul comunist. Prin prezența militară americană în Europa și prin angajamentele asumate în cadrul tratatului, alianța a creat un echilibru de forțe care a descurajat un conflict direct cu Uniunea Sovietică, contribuind decisiv la menținerea păcii pe continentul european.

O alianță născută din frică și consolidată prin crize

Pentru a înțelege gravitatea unei eventuale retrageri americane, trebuie să revenim la originile NATO. În 1949, Europa era devastată de război, iar expansiunea Uniunii Sovietice genera temeri existențiale. În acest context, Statele Unite au devenit pilonul central al unei alianțe care promitea apărare colectivă – celebrul Articol 5, potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor.

Rolul Statelor Unite în această construcție a fost, încă de la început, esențial și de neînlocuit. Dincolo de contribuția militară, Washingtonul a oferit garanții politice și nucleare care au permis reconstrucția Europei și consolidarea instituțiilor democratice. În timpul crizelor majore ale Războiului Rece – de la blocada Berlinului până la desfășurarea rachetelor în Europa – NATO a funcționat ca un mecanism de coordonare și descurajare, evitând escaladări care ar fi putut avea consecințe catastrofale. După 1991, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, alianța nu doar că nu a dispărut, ci s-a reinventat: s-a extins către Europa de Est, a intervenit în conflicte regionale și a devenit un instrument al stabilizării globale. Această capacitate de adaptare a consolidat percepția NATO ca pilon central al ordinii internaționale post-Război Rece.

De-a lungul decadelor, NATO a evoluat dintr-o alianță defensivă într-un actor global, implicat în conflicte din Balcani până în Afganistan. Însă fundamentul său a rămas neschimbat: dependența strategică a Europei de capacitățile militare americane.

Astăzi, la peste șapte decenii de la fondare, această construcție pare să traverseze una dintre cele mai delicate perioade din existența sa. Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind o posibilă retragere a Statelor Unite din NATO nu sunt doar o simplă retorică politică, ci deschid o dezbatere profundă despre viitorul alianțelor și despre echilibrul global de putere. Spre deosebire de criticile tradiționale legate de contribuțiile financiare sau de împărțirea responsabilităților, actualul discurs pune sub semnul întrebării însăși utilitatea alianței pentru Statele Unite, sugerând o reorientare strategică către interese naționale definite mai strict și mai pragmatic.

Această posibilă schimbare de paradigmă intervine într-un moment geopolitic extrem de tensionat. Războiul din Ucraina, instabilitatea din Orientul Mijlociu și competiția globală cu puteri precum China sau Rusia reconfigurează prioritățile strategice ale Washingtonului. În acest context, relația transatlantică – considerată timp de decenii o constantă a politicii externe americane – devine tot mai fragilă. Declarațiile lui Donald Trump reflectă nu doar o poziție individuală, ci și o tendință mai largă în politica americană, în care angajamentele externe sunt evaluate prin prisma costurilor și beneficiilor imediate. Astfel, ideea unei retrageri din NATO nu mai pare un scenariu imposibil, ci o ipoteză care merită analizată în profunzime, atât din perspectivă istorică, cât și strategică.

Donald Trump și ruptura discursivă

În acest context istoric, poziția lui Donald Trump reprezintă o abatere semnificativă de la consensul tradițional american. Declarațiile sale – „NATO nu m-a convins niciodată” sau descrierea alianței ca fiind „un tigru de hârtie” – nu sunt simple exagerări retorice, ci indică o viziune diferită asupra rolului Americii în lume.

Critica principală adusă de Trump este una recurentă: dezechilibrul contribuțiilor. În opinia sa, Statele Unite suportă o parte disproporționată a costurilor apărării colective, în timp ce aliații europeni nu își asumă suficient responsabilitatea. Însă criticii lui Donald Trump sunt de părere, cu NATO este un tigru de hârtie, ci discursurile și politica presedintelui american, care a ajuns să plătească din buzunarul contribuabilului american și să ducă războaiele altora ... respectiv cele ale Israelului lui Netanyahu contra Iranului.

Această tensiune nu este nouă, dar este pentru prima dată când este asociată explicit cu ideea retragerii.

Imaginea tranzactionala a lui Trump despre NATO

Un element suplimentar care complică și mai mult perspectiva relației transatlantice este ideea promovată recent de Donald Trump privind un posibil model de tip „pay-to-play” în cadrul NATO. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, liderul de la Casa Albă ar analiza o reinterpretare fundamentală a Articolului 5 – principiul apărării colective – în sensul condiționării sprijinului militar de nivelul contribuțiilor financiare ale statelor membre. În esență, statele care nu ating pragurile de cheltuieli pentru apărare ar putea să nu mai beneficieze automat de protecția militară americană, ceea ce ar transforma alianța dintr-un pact de securitate mutuală într-un mecanism mai apropiat de o relație contractuală, în care solidaritatea este înlocuită treptat de criterii financiare și de performanță bugetară.

Această viziune nu apare în vid, ci se înscrie într-o linie mai largă de gândire promovată de Donald Trump încă din primul său mandat, când a criticat în mod repetat statele europene pentru nivelul redus al cheltuielilor militare. În noul context geopolitic, marcat de tensiuni în Orientul Mijlociu și de presiuni economice globale, această abordare capătă însă o dimensiune mult mai radicală. Practic, garanțiile de securitate ar putea deveni negociabile, iar principiul solidarității colective – pilonul central al NATO – ar fi înlocuit de o logică de tip tranzacțional.

O astfel de schimbare ar avea consecințe profunde asupra credibilității alianței. Articolul 5 nu este doar o clauză juridică, ci fundamentul psihologic al descurajării: adversarii NATO sunt descurajați tocmai de certitudinea că un atac asupra unui stat membru va declanșa un răspuns colectiv. Dacă această certitudine este pusă sub semnul întrebării, întreaga arhitectură de securitate devine vulnerabilă. În plus, statele membre ar putea începe să-și reevalueze propriile strategii de apărare, ceea ce ar duce la o fragmentare accentuată și la o posibilă cursă regională a înarmării.

Impactul ar fi resimțit mai ales în Europa de Est, unde țări aflate în proximitatea zonelor de conflict depind în mod direct de umbrela de securitate americană. Pentru aceste state, orice ambiguitate privind angajamentul SUA ar genera incertitudine strategică și ar putea forța reconfigurări rapide ale politicilor de apărare. În același timp, marile puteri europene ar putea accelera proiectele de autonomie strategică, însă acestea necesită timp, resurse și voință politică – elemente care nu sunt întotdeauna sincronizate.

În acest sens, ideea unui NATO „cu două viteze” – în care unele state beneficiază de protecție deplină, iar altele doar parțial – devine tot mai plauzibilă, dar și periculoasă. Ea ar submina coeziunea internă a alianței și ar transforma-o dintr-o comunitate de securitate într-o structură ierarhică, dominată de interese și contribuții financiare. În final, ceea ce este pus în discuție nu este doar viitorul NATO, ci însăși natura alianțelor în secolul XXI: vor rămâne ele bazate pe valori comune și solidaritate sau vor deveni simple contracte între state, guvernate de calcule pragmatice și interese imediate?

Legea care ar trebui să oprească un astfel de scenariu

Conștient de riscurile unei decizii unilaterale, Congresul american a adoptat în 2023 o legislație menită să limiteze puterea președintelui. Inclusă în National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, legea stipulează că retragerea din NATO nu poate avea loc fără:

aprobarea a două treimi din Senat

sau un act formal al Congresului

Interesant este ca inițiatorii au fost doi senatori american: democratul Tim Kaine și republicanul Marco Rubio, actualul secretar de stat al lui Trump. Cel din urmă si-a schimbat azi viziunile cu privire la NATO.

De asemenea, este prevăzut un termen de notificare de 180 de zile înainte de inițierea procesului. Această măsură reflectă o anxietate profundă la nivelul establishmentului american: teama că o decizie politică ar putea destabiliza întreaga ordine internațională.

Mai mulți experți în drept consultați de Politico în noiembrie 2024, la câteva zile după noua victorie a lui Trump la alegerile prezidențiale, au avertizat că acesta ar putea încerca să ocolească mecanismul de protecție al Congresului privind NATO, invocând autoritatea prezidențială asupra politicii externe. De-a lungul istoriei, președinții americani au retras SUA din diverse tratate internaționale fără o aprobare explicită a Congresului. Această practică ar putea fi invocată și în cazul NATO.

Liderul republican a folosit această abordare pentru a evita restricțiile impuse de Congres asupra retragerii din tratate atât în timpul primului său mandat de președinte, cât și ulterior, în al doilea.

Legea „nu este etanșă”, a declarat pentru Politico Scott Anderson, cercetător la think tank-ul Brookings Institution. Totuși, a spus el, legea creează un conflict constituțional direct cu Congresul dacă un președinte încearcă să retragă SUA din NATO.

„Nu este un caz clar și simplu; este vorba despre Congresul care îți spune că nu poți face asta, iar dacă ignori Congresul, va trebui să ne confruntăm în instanță în legătură cu acest lucru”, a declarat Anderson.

Mai mult, Curtea Supremă a evitat în mod tradițional să intervină în conflictele dintre ramurile puterii, considerându-le „chestiuni politice”. Astfel, chiar dacă s-ar ajunge la un litigiu, rezultatul rămâne incert.

