Mortalitatea în Epoca de Aur

Nicolae Ceaușescu a considerat că populația României socialiste este grav afectată de avorturi și a decis să fie interzise pentru a crește numărul locuitorilor tineri ai patriei pe care o visau conducătorii impuși de Moscova cu tancul. Statisticile medicale din epocă demonstrează însă o indiferență cumplită față de viață din partea autorităților și a locuitorilor.

Statul comunist era singurul furnizor de servicii medicale și ar fi trebuit să fie redus numărul de decese în funcție de procesul logic de dotare superioară a spitalelor cu aparatură modernă. Realitatea era însă una crudă. Femeile nășteau din ce în ce mai mult, dar sporea și mortalitatea infantilă din cauză că multe mame erau minore și nici nu erau condiții economice bune prin mediul rural.

În plus, ritmul trepidant al vieții urbane provoca un stres suplimentar ce se răsfrângea asupra fătului. Dacă în anul 1965 au murit 12.264 de copii cu vârsta sub un an, numărul acestora a sporit la 24.590 în 1967. Medicii acceptau pe lume orice nou-născut pentru a executa ordinele primite pe linie de partid și de stat, dar mulți copii nu erau îngrijiți corespunzător și nu mai trăiau în lagărul socialist. Cum statul investea în industria grea și nu avea timp de medicină, alți 31.317 de nou-născuți au pierit în anul 1968, adică era echivalentul unui oraș din România socialistă.

Situația nu era prea bună nici în ceea ce privește protecția vieții celor ce erau în putere. Accidentele, otrăvirile și traumatismele de tot felul au generat 12.000 de victime în anul 1969 și s-a ajuns la 12.700 în cel următor. Bărbații nu aveau grijă de propria viață pentru a părea puternici în fața femeilor și aveau o mortalitate de 77,8 decedați la fiecare 100.000 de persoane prin boli ale aparatului respirator. Era și absolut normal din moment ce statul oferea tutun din belșug pentru a scoate banii de la populație și astfel să fie realizat un circuit normal al finanțelor statului comunist.

Populația României a fost grav afectată prin faptul că sistemul medical n-a fost dotat corespunzător și din cauză că nu erau luate suficiente măsuri pentru prevenirea accidentelor rutiere și de muncă și a îmbolnăvirilor din cauza pasiunii pentru alcool și tutun.

Foto sus: Nicolae Ceauşescu vizitând spitalul „Nicolae Bălcescu” din Pitești, în februarie 1965 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 28/1965)

Mai multe pentru tine...