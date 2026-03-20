Istoria unei crime care a tulburat Bucureștiul interbelic

Există locuri în București unde timpul nu doar că a încetinit, ci pare să se fi și agățat de ziduri ca o iederă veșnică. Casa de la numărul 25 a actualei străzi Ernest Broșteanu – altădată numită Precupeții Noi – este unul dintre acestea. Ridicată în 1897, pe vremea în care orașul își construia febril o identitate burgheză, casa avea să devină, peste câteva decenii, scena unei tragedii care a ținut Capitala cu sufletul la gură.

Astăzi, imobilul – cândva proprietatea Adinei Culoglu, descendentă a unei familii liberale cu nume greu în politică – zace într-o tăcere aproape dureroasă. Fațada neoclasică, încă elegantă, ascunde fisuri adânci. În proiectul Plăcuțele vechi ale Bucureștiului, această casă s-a dovedit o raritate: păstrează trei dintre plăcuțele interbelice – abonarea la „serviciul ridicărei gunoaielor”, marcajul IAL, care arăta că fusese naționalizată în 1950, și o plăcuță de asigurare de la prima companie românească, Dacia-România.

Cel puțin la momentul construcției, casa fusese a unei familii cu dare de mână, care alesese servicii de salubritate și de securitate în cazul unor evenimente neprevăzute. Dar cel mai impresionant nu e ce se vede, ci povestea pe care o poartă.

Prologul unei tragedii

Arabela Armășescu, născută la Brăila, era una dintre acele femei care întruchipau idealul feminin al anilor ’20: cultivată, elegantă, cu educație muzicală și o prezență care nu trecea neobservată în saloanele Bucureștiului. Căsătorită cu Constantin Stravolca, avocat de prestigiu și figură cunoscută a Baroului, părea a fi intrat definitiv în rândul lumii bune a Capitalei. Arabela era femeia care cânta la pian pentru musafirii saloanelor elegante, amfitrioana care știa să seducă doar prin prezență.

În spatele acestei aparențe ordonate se desfășura însă o dramă discretă. În biroul avocatului Stravolca își făcea apariția Nicolae Urseanu, secretar, fost magistrat, în vârstă de 28 de ani – inteligent, ambițios și vizibil sedus de farmecul Arabelei. Relația lor, începută sub pretextul unor conversații intelectuale și muzicale, s-a transformat rapid într-o legătură pasională, greu de ascuns.

Când Stravolca află adevărul, reacția este promptă: Urseanu este concediat, iar căsnicia se destramă. Arabela părăsește domiciliul conjugal și se mută într-o cameră închiriată în casa de pe Precupeții Noi nr. 25. Acolo, într-un spațiu modest, încearcă s-o rupă definitiv cu trecutul și să-și construiască o nouă viață alături de tânărul ei amant.

Ziua de 22 martie 1929 avea să pună capăt tuturor acestor planuri.

Noaptea împușcăturilor

Dimineața de vineri se anunța rece și cenușie. Înainte de ora 6, liniștea cartierului a fost spulberată de două detunături succesive. Adina Culoglu, proprietăreasa, alarmată, a bătut la ușă și, neprimind răspuns, a intrat în cameră.

Arabela Armășescu

Tabloul descoperit avea să cutremure Bucureștiul: Nicolae Urseanu zăcea întins pe pat, încă îmbrăcat în palton, cu căciula de astrahan pe cap, rigid în moarte. Arabela, rănită și plină de sânge, cerea ajutor. Pe noptieră, așezat aproape ostentativ, se afla un reva olver.

Versiunea inițială a Arabelei era simplă și dramatică: Urseanu ar fi tras mai întâi asupra ei, apoi s-ar fi sinucis. Medicii au constatat rapid decesul tânărului: glonțul îi perforase craniul din stânga spre dreapta, provocând moarte instantanee. Arabela fusese lovită de un alt glonț, care îi traversase zona coastelor și omoplatului.

De aici însă, certitudinile s-au destrămat.

Primele semne de întrebare și captarea atenției presei

Începeau întrebările fără răspuns.

Cum ajunsese arma pe noptieră, dacă tânărul murise pe loc? Cum se explică direcția glonțului – imposibilă pentru un dreptaci care s-ar împușca singur? Cum se explică lipsa oricărui gest reflex, a oricărei mișcări a mâinilor, găsite perfect așezate pe lângă corp?

Și, mai ales, cum se explica tăcerea completă a Arabelei?

Nicolae Vasiliu-Urseanu este înmormântat luni, 26 martie, la cimitirul Sfânta Vineri, într-un loc de veci oferit de Ecaterina Pavlov, cealaltă legătură intimă a sa. E dus pe ultimul drum de câțiva cunoscuţi și rude. Când a aflat despre acuzaţia de omucidere formulată de Parchet împotriva Arabelei Armășescu-Stravolca, mama celui decedat, Maria Dobjanski, se constituie parte civilă, cerând fabuloasa sumă de 3 milioane de lei despăgubiri. Faptul face impresie din cauza sumei mari invocate, dar mai ales pentru că gestul apare ca o dovadă că ea, martora amorului dintre cei doi, era convinsă că fiul ei fusese ucis. Câteva zile mai târziu, mama, dna Dobjanski, revine, micșorându-și pretențiile la 2 milioane de lei – echivalentul sumei depuse la bancă de fostul soţ al amantei fiului ei, pentru ca aceasta să poată trăi după divorț.

Autopsia care a schimbat cursul anchetei

Profesorul Mina Minovici, figura monumentală a medicinei legale românești, a oferit opinia care a răsturnat întreaga versiune a sinuciderii. Nu doar traiectoria glonțului era incompatibilă cu un gest voluntar, dar și poziția corpului, absența reflexelor, felul în care era dispus revolverul – toate sugerau intervenția unei alte mâini.

Mai mult: martora Lenuța Rădulescu, servitoarea, declarase că Arabela era stângace. Glonțul mortal fusese tras de la stânga , iar pe mâna femeii se observa o urmă proaspătă de arsură, specifică gazelor rezultate în urma tragerii cu arma.

Ancheta avansa ca o pânză de păianjen: fiecare fir era nesigur, dar toate se întâlneau în același nod – prezența femeii la marginea unei tragedii imposibil de explicat, în vreme ce opinia publică începea să se împartă între compasiune și suspiciune.

Sala de judecată, ca scenă de spectacol (1929-1933)

Procesul Arabelei Armășescu a devenit rapid mai mult decât o cauză penală: a fost un eveniment social, juridic și mediatic fără precedent în România interbelică. Între 1929 și 1933, dosarul a traversat toate etapele posibile ale justiției vremii – instrucție, punere sub acuzare, dezbateri cu jurați, recursuri și reluări – transformându-se într-un adevărat roman judiciar urmărit de întreaga Capitală.

La fiecare termen, sala Curții de Apel București devenea neîncăpătoare. Avocați celebri – nume sonore ale Baroului, adevărați maeștri ai retoricii – pledau ore întregi, în timp ce publicul, format din mondeni, funcționari, studenți la Drept și ziariști, reacționa vizibil la fiecare răsturnare de argument. Presa vremii nota cu minuțiozitate nu doar conținutul pledoariilor, ci și gesturile, pauzele, inflexiunile vocii.

Ies la iveală și alte lucruri care țin cu sufletul la gură publicul bucureștean. Avocatul Stravolca donase soției sale jumătate dintr-un corp de case pe care le cumpărase de curând. Când a aflat de relația dintre ea și secretar, a retras donaţia. Când soția a părăsit domiciliul conjugal în februarie, și despărţirea devenise inevitabilă, i-a dat soţiei infidele 140.000 de lei pentru cheltuieli curente.

În plus, a depus în bancă pe numele ei 2 milioane de lei. Actul prevedea că suma nu poate fi retrasă, ci doar dobânzile, dar și acestea erau suficient de consistente ca să o pună pe infidelă la adăpost de griji materiale. Nicolae Urseanu a considerat umilitor acest aranjament, pentru că instituia, zicea el, tutela fostului soţ asupra banilor, dar și a fostei soții. Pe acest subiect, cei doi s-au certat în seara dinaintea tragediei.

Avocatii apararii

Ziarele de dimineață titrau amplu: „Drama din Precupeții Noi revine în fața juraților”, „Arabela Armășescu – victimă sau criminală?”, „Un proces care desparte Capitala în două tabere”. În cafenelele din centru, verdictul era anticipat cu aceeași pasiune cu care se comentau schimbările de guvern.

Rechizitoriul acuzării

Rechizitoriul Ministerului Public, susținut de procurorul general, a fost unul dintre cele mai ample și mai tehnice auzite până atunci într-o sală cu jurați. Stenogramele consemnează un discurs construit aproape didactic, cu reveniri obsesive asupra probelor materiale.

„Nu avem în față o ipoteză literară, domnilor jurați, ci o realitate fizică”, afirma acuzatorul. „Un glonț a străbătut craniul victimei din stânga spre dreapta. Un dreptaci nu-și poate lua viața astfel. A cere juraților să creadă contrariul înseamnă a le cere să abdice de la rațiune”, spunea procurorul Dristoreanu.

Un punct central al acuzării l-a constituit poziția revolverului: „Arma nu cade ordonat pe noptieră după un foc fatal. Aceasta nu este scena unei sinucideri, ci rezultatul unei intervenții omenești deliberate”.

Procesul Arabelei Armășescu a avut particularitatea rară de a fi marcat de intervenția a doi procurori generali, în etape diferite ale procedurii. Constantin Dristoreanu, procuror general al Curții de Apel București în 1929, este magistratul care a semnat actul formal de acuzare și a dispus trimiterea în judecată a Arabelei Armășescu, pe baza concluziilor instrucției și a expertizelor medico-legale. În faza dezbaterilor publice, rechizitoriul rostit în fața juraților a fost susținut de Gică (Gheorghe) Ionescu, procuror general cunoscut pentru oratoria sa, cel care a transformat acuzația într-un discurs amplu, concentrat nu doar pe probele materiale, ci și pe psihologia victimei, Nicolae Urseanu.

Pledoariile apărării

Apărarea, reprezentată de unii dintre cei mai mari avocați ai epocii, a mizat pe forța retoricii și pe relativizarea certitudinilor științifice. Discursul lui Istrate Micescu a rămas celebru, fiind reluat integral de presă.

„Dreptatea nu se face cu rigla și compasul”, spunea acesta. „Medicina legală este o știință a probabilităților, nu a revelațiilor divine. Iar acolo unde există dubiu, legea ne poruncește achitarea.”

Avocatul G. Costăchescu a atacat frontal instrucția penală: „Acest proces a început cu o cameră tulburată, cu obiecte mutate, cu urme șterse. Din acel moment, domnilor jurați, adevărul a fost deja rănit”.

Ion Th. Florescu a insistat asupra dimensiunii umane: „Judecați o femeie care a trecut printr-un divorț, printr-o iubire eșuată și printr-o rană aproape mortală. Nu judecați o crimă abstractă, ci o viață distrusă”.

Casa in 2012 cand in spate mai era o mica locuinta

Avocatul Al. Vasilescu-Valjean a formulat poate cea mai citată frază a procesului: „Dacă Arabela ar fi fost vinovată, ar fi fost și incoerentă. Or, tocmai coerența suferinței ei ne arată că nu minte”.

Profesorul Mina Minovici, deși expert al acuzării, a fost citat selectiv de apărare. „Domnul profesor a spus că traiectoria este neobișnuită, nu imposibilă”, sublinia Micescu, provocând murmure în sală.

Apărarea a ales o strategie diferită, aproape modernă pentru epocă: a mutat accentul de pe fapta brută pe psihologia personajelor. Avocații Arabelei au vorbit despre instabilitatea emoțională a lui Nicolae Urseanu, despre presiunea financiară, despre conflictele nerezolvate cu fostul soț și despre starea nervoasă fragilă a inculpatei.

Într-una dintre cele mai comentate pledoarii, un avocat al apărării afirma: „Avem de-a face nu cu o criminală, ci cu o femeie bolnavă, rănită, aflată în mijlocul unei drame care a depășit-o”. Sala reacționa, stenogramele notând murmure, aprobări și chiar momente de ilaritate tensionată.

Profesorul Mina Minovici, invocat de ambele părți, devenea un personaj central al dezbaterilor. Acuzarea îi cita concluziile balistice; apărarea îi contesta interpretările, sugerând că medicina legală nu putea oferi certitudini absolute.

Presa și opinia publică

Ziarele au jucat un rol esențial în construirea imaginii Arabelei. Unele publicații o prezentau ca pe o eroină tragică, o „doamnă a saloanelor căzută victimă unei iubiri nefericite”, iar victima, Nicolae Urseanu, a fost transformată dintr-un biet tânăr inocent și îndrăgostit într-un Don Juan ce alerga după averile femeilor vulnerabile. Altele insinuau o vinovăție mascată de farmec și inteligență. Fiecare detaliu era disecat: hainele purtate în sala de judecată, expresia feței Arabelei și modul în care își ținea mâinile pe banca acuzaților.

Astfel, procesul nu se mai desfășura doar între patru pereți, ci în spațiul public, unde Arabela era judecată zilnic, înainte ca jurații să se retragă la deliberare.

Verdictul

După ani de dezbateri, expertize și recursuri, verdictul a venit ca o eliberare pentru o parte a publicului și ca o nedreptate pentru cealaltă. Cu o majoritate hotărâtă, jurații au decis achitarea.

În sală s-a aplaudat. Ziarele de a doua zi aveau titluri triumfătoare sau amare, în funcție de orientare. Bucureștiul interbelic, teatral și profund emoțional, își rostise sentința morală: Arabela Armășescu nu era o ucigașă.

Realitatea avea însă să fie mai crudă decât justiția. Constantin Stravolca, fostul soț și cel care îi finanțase apărarea Arabelei, avea să fie ucis ulterior într-un conflict de gelozie. Arabela, femeia din centrul celui mai răsunător scandal al anilor ’20, a alunecat treptat în sărăcie și anonimat, dispărând din viața publică. Povestea a lăsat în urmă o carte Procesul Arabelei Armășescu – Drama din strada Precupeții Noi 25, carte cuprinsă în celebra colecție Biblioteca Marilor Procese.

Un epilog în ruină

Casa de la nr. 25, naționalizată în 1950, a supraviețuit cum a putut: cu tencuiala căzută, cu tâmplăria putrezită, cu poveștile bătrânului București ascunse sub straturi de praf. Și totuși, ea rămâne acolo, ca un martor tăcut al unei epoci în care dragostea, scandalul și moartea se amestecau cu politica și cu viața de salon.

Ar trebui salvată? Cu siguranță, da – nu doar ca monument de arhitectură, fiindcă are o arhitectură fină și specială, de casă de sfârșit de secol XIX într-un oraș cu multă influență franceză, ci mai ales ca memorie urbană. Pentru că, dincolo de crima din 1929, această casă spune povestea unei capitale care a iubit excesul, a plătit pentru el și, uneori, nu a mai știut să-l uite.

Iar Arabela Armășescu, femeia care a făcut să vibreze presa interbelică, continuă să trăiască acolo, în penumbra unei clădiri uitate, așteptând ca istoria să-i ofere, măcar acum, o a doua șansă.

Articolul face parte din numărul 290 (revista:290) al revistei „Historia”, disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 martie - 14 aprilie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: CIPRIAN PLĂIAȘU, ANDREI PANAITACHE, CATALIN MIHAI, DOROTHEE HASNAȘ, ZIARUL UNIVERSUL, REALITATEA ILUSTRATĂ, PROCESUL ARABELEI ARMĂȘESCU – DRAMA DIN STRADA PRECUPEŢII NOI 25

