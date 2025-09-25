Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Șeful de Stat Major al Armatei Roșii notează instrucțiunile lui Iosif Stalin (© Wikimedia Commons)

Iosif Stalin și terorizarea românilor dintre Prut și Nistru prin înfometare permanentă

📁 Comunism
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Anul 1944 a adus reintrarea teritoriului Basarabiei în cadrul lagărului sovietic împreună cu toată România și a început un nou experiment stalinist. Populația românească nu era de încredere în ochii dictatorului de la Kremlin și a deciziile luate nu aduceau progresul pe care-l promova aparatul de propagandă.

Autoritățile de la Moscova nu vedeau în sătenii din regiunea sud-vestică decât o forță de muncă brută și prost plătită, cea care era chemată să asigure producții record în domeniul agricol și produsele ogoarelor urmau să fie livrate magazinelor din orașele industriale ale Uniunii Sovietice sau să fie disponibile pentru export în vederea obținerii de utilaje moderne. Locuitorii din regiunea de frontieră urmau să se descurce cu cât mai puține alimente și nici calitatea acestora nu era cea mai bună.

Se consideră că fructele sunt fundamentale prin aportul de minerale și vitamine în corp, lipsa unor substanțe putând să ducă la boli grave precum temutul scorbut. Populația din RSS Moldovenească a primit în anul 1952 numai 8,8 kg de fructe, poame și struguri, ceea ce era cam puțin în raport cu necesitățile organismului supus și efortului în cadrul muncilor fizice. Peștele este definit ca o sursă de fosfor pentru buna funcționare a creierului, dar are și un aport de grăsimi sănătoase în raport cu ceea ce putea să ofere porcul și oaia.

Statul comunist recomanda prin medici un consum de câte 18,6 kg, dar locuitorii din Moldova abia ajungeau să vadă 1,4 kg. Aceasta era media, situația fiind chiar mult mai rea în mediul rural. Statul comunist avea monopol asupra comerțului intern și extern, mărfurile din magazine fiind aduse în mod planificat. Se zice că distribuirea se făcea după cele mai înalte principii științifice, dar cei denumiți moldoveni pentru a se uita de originea românească primeau numai 7,5% din ceea ce considerau medicii sovietici că ar fi necesar. Nu se uita Stalin la știință atunci când nu-i conveneau datele.

Același document publicat de istoricul Valeriu Pasat mai conține o informație uimitoare. Au fost făcute livrări de pește în toată uniunea ce echivalau cu o medie de 7,3 kg pe cap de locuitor. Era o catastrofă alimentară și era normal să fie mortalitate ridicată sau boli de nutriție care să afecteze calitatea vieții. Este evident că provincia de frontieră avea o populație persecutată de către autoritățile centrale din moment ce a primit numai 19,17% din ceea ce ajungea la restul populației. Cum numai Moscova aproba distribuirea alimentelor pentru republicile existente, este evident cine era vinovatul de penuria de mărfuri.

Populația dintre Prut și Nistru era lăsată să se hrănească prin folosirea unor cantități sporite de cereale. S-a ajuns în 1952 la 225,7 kg în timp ce necesarul ar fi fost de 121 kg. Era evident că organismul țăranilor moldoveni era afectat de acest aport de alimente ce prin prelucrarea mecanică sau termică pierdeau vitaminele și ofereau un exces de carbohidrați ce puteau să ducă la temutul diabet zaharat sau la obezitate.

Situația alimentară în ultimul an de guvernare a lui Iosif Stalin a fost una catastrofală chiar după datele oferite de autorități. Populația era lipsită de alimentele necesare și de aici plecau toate nenorocirile și bolile.

Unde se duceau bunurile alimentare?

Explicația este una foarte simplă. Dictatorul de la Kremlin a reușit să realizeze punerea pe picioare a industriei grav afectată de invazia trupelor germane și a dat ordin să se treacă la dezvoltarea unor noi tipuri de armament și muniții, inclusiv bombe nucleare. O astfel de armă grea nu putea să fie lansată decât din bombardiere cu patru motoare din categoria B-29. Tu-4 au fost copii ale modelului american și, chiar dacă au fost înlocuite unele componente cu produse sovietice, aeronavele cu destinație strategică epuizau economia socialistă. Aceasta fusese oricum ridicată pentru nevoile frontului revoluției mondiale.

Soarta populației era lipsită de importanță în raport cu măreția misiunii de cucerire a întregului Pământ și urmașii lui Iosif Stalin au mai redus din cantitățile de armament pentru a mai da câte ceva locuitorilor. Misiunea măreață a rămas și s-au produs în serii impresionante tancurile T-55, avioanele MiG-15 și MiG-21 și, mai ales, renumitul AK-47. A fost concepută o industrie monstruoasă prin dimensiuni, dar metalele obținute prin folosirea energiei electrice erau transformate în mijloace de distrugere din ce în ce mai sofisticate și mai scumpe.

Erau ridicate și depozite în care să fie păstrate gurile de foc și muniția, cea deosebit de sensibilă la umezeală sau la căldură. Nu s-a făcut ceva util pentru masele de muncitori și țărani, aceștia primind resturile ce rămâneau după ce uzinele mecanice și chimice realizau planurile de stat privind armamentul. Nici astăzi nu se știe ceea ce s-a ascuns de-a lungul timpului prin depozitele Uniunii Sovietice, dar se știe că s-a ajuns să se realizeze import de cereale, zahăr și carne pentru a se face față consumului în timp ce industria satisfăcea cererile generalilor.

Foto sus: Șeful de Stat Major al Armatei Roșii notează instrucțiunile lui Iosif Stalin (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Iosif Stalin, alături de mareșalul Boris Șapoșnikov (© mil.ru)
Genocidul uitat din iarna anului 1947 în Basarabia
Refugiaţi din cauza foametei FOTO Arhiva Bibliotecii VA Urechia Galaţi jpeg
Kremlinul și exterminarea locuitorilor din Basarabia în iunie 1947
Refugiaţi din cauza foametei FOTO Arhiva Bibliotecii VA Urechia Galaţi jpeg
Foametea prelungită din Basarabia: Peste 24.000 de morți, în iunie 1947
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n a domnit jpeg
📁 Comunismul in România
Ce greu era să fii fiul dictatorului! Nicu Ceauşescu, „prinţişorul“ care n-a domnit
Constanța. Portul cu bazinele de petrol, în perioada interbelică (© Imago Romaniae)
📁 Istorie contemporană
România Mare și comerțul cu Franța în anul 1934
O nuntă ca’n povești: Un eveniment monden care a captivat Bucureștiul interbelic | FOTO jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O nuntă ca’n povești: Un eveniment monden care a captivat Bucureștiul interbelic | FOTO
Bazarul din Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
📁 Călătorii în istorie
Bazarul din Ada-Kaleh, descris de Nicolae Iorga
Începutul Răscoalei din 1907: Ce s a întâmplat la Flămânzi pe 8/21 februarie 1907 jpeg
📁 Istorie Modernă Românească
Începutul Răscoalei din 1907: Ce s-a întâmplat la Flămânzi pe 8/21 februarie 1907
O patrulă de cavalerie observă casele incendiate de răsculați lângă Buzău. Desen de Samuel Begg, publicat de „The Illustrated London News”, la 6 aprilie 1907 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Modernă Românească
1907 – Un moment de înțelegere între partide pentru salvarea țării
Banda lui „Țignitu”, arestată. Fotografie publicată de ziarul „Universul” din 28 martie 1945
📁 Istorie Urbană
Banda vestitului bandit Argintaru este arestată din nou
Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul (© Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Istorie Modernă Românească
Răscoala de la 1907 - Ieșirea de pe scena politică a Nababului
Motivul real din spatele raidurilor vikinge: războinicii își cautau soții jpeg
📁 Epoca vikingilor
Epopeea vikingilor în Anglia