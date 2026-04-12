București. Calea Victoriei cu Grand Hotel (© iMAGO Romaniae)

Francezii din Bucureștiul de altădată

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția

În secolul al XIX-lea, numeroși francezi s-au stabilit în București, iar în 1866 au înființat o asociație proprie.  

În numărul din 28 octombrie 1936, publicația Realitatea Ilustrată trecea în revistă prezența francezilor în Bucureștiul de altădată și activitatea asociației „Societatea de binefacere franceză“.

Primii francezi stabiliți în România au fost o seamă de mari negustori care se găseau, prin anul 1866, de-a lungul Podului Mogoșoaiei (Calea Victoriei de astăzi). Iată numele câtorva din aceștia: pălărierii Vegelle și Jobin, croitorii Bounieux, Bertrard, Brial și Volais, coaforii Lalaune, Lollivier și Guérité, Gillet, care avea restaurantul Frascati, maeștrii de arme Michel și Guyon, etc. Apoi, în afară de aceștia: inginerii Boisguerin, tatăl și fiul, care au canalizat Dâmbovița și arhitecții Gottereau și Gallerou, care au construit palatul regal din Calea Victoriei, fundațiunea Carol, Casa de depuneri și Ateneul. La sfârșitul anului 1866, acești francezi au constituit „Societatea de binefacere franceză“, care a fost prima organizație a coloniei franceze de pe atunci. Societatea a funcționat de la această dată, fără nici o întrerupere, până astăzi. Tot timpul societatea a organizat serbări și a strâns fonduri pentru ajutorarea săracilor din colonia franceză. În momentul de față societatea are douăzeci și cinci de pensionare, mai toate foste guvernante rămase fără familii și deci fără sprijin. Unele din acestea au vârsta de 90 ani chiar. Dacă marea colonie franceză, care numără astăzi peste 2000 membri, nu se poate numi cea mai veche asociație de străini din țara noastră, are totuși mândria de a se socoti una dintre cele mai bine organizate și mai bogate”, scria Realitatea Ilustrată (Anul X, Nr. 510), conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

