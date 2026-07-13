De ce au fost construite castelele medievale în Europa și când, dar mai ales de ce s-a renunțat la ele?

După dispariția lui Carol cel Mare, într-o epocă a monarhiilor tot mai slabe, nobilimea europeană a căutat modalități de a se apăra singură de dușmani. A făcut-o ridicând castele și ziduri de apărare.

De ce Evul Mediu nu este atât de întunecat pe cât se crede

Alcázarul din Segovia, datând de la începutul secolului al XII-lea, este unul dintre cele mai reprezentative castele medievale din întreaga Europă.

Castelele care presară peisajele Europei sunt mult mai târzii decât ultima treime a secolului al V-lea, moment considerat începutul oficial al Evului Mediu. După invaziile barbare care au dat lovitura de grație Imperiului Roman de Apus, țăranii trăiau împrăștiați în mediul rural, în mici așezări, expuși atacurilor bandiților. Unele orașe încă își păstrau zidurile romane, deși acestea se aflau într-o stare avansată de degradare. Cu toate dificultățile, monarhiile germanice nu erau totuși complet instabile.

Situația s-a schimbat la sfârșitul secolului al IX-lea, odată cu destrămarea imperiului lui Carol cel Mare. Statele s-au slăbit, iar incursiunile maghiare, sarazine și normande nu mai puteau fi oprite. În aceste condiții, atât populația țărănească răspândită în teritoriu, cât și micile orașe au devenit victime ușoare ale jafurilor și atacurilor.

Aceste noi amenințări au determinat concentrarea populației în zone mai restrânse și ridicarea unor ziduri de apărare în spatele cărora oamenii să se poată refugia. Astfel au apărut castelele și așezările fortificate. Acestea din urmă aveau, de obicei, pe lângă zidurile exterioare, și o fortăreață centrală amplasată în punctul cel mai înalt.

Slăbirea puterii centrale a regilor a dus la fragmentarea acesteia, fenomen concretizat în procesul de feudalizare. Nobilimea rurală a devenit acum constructorul noilor fortărețe și protectorul populației țărănești, în schimbul unor prestații considerabile.

Castelul medieval Bouillon, din Belgia. Terți

Monarhiilor nu le-a plăcut proliferarea acestor fortărețe, însă nu dispuneau de mijloacele necesare pentru a o împiedica. Din acest motiv, începând cu secolele al XV-lea și al XVI-lea, atunci când regii și-au recâștigat puterea, unul dintre primele lucruri pe care le-au făcut a fost să demoleze castelele nobililor rebeli sau să le supună controlului regal.

De la chirpici la piatră

Fortificațiile construite până în secolul al IX-lea erau foarte simple și puteau adăposti doar câteva sute de persoane. Erau simple palisade din chirpici și lemn, care înconjurau o clădire centrală ridicată pe un tumul de pământ sau pe un deal. De regulă, erau la rândul lor înconjurate de un șanț sau de un val de pământ, pentru a facilita apărarea.

Numărul castelelor a început să crească începând cu secolul al X-lea. Întreaga Europă a participat la acest proces, însă cea mai intensă activitate de construcție s-a înregistrat în nordul Franței și în Flandra, deoarece acestea erau zonele preferate ale incursiunilor vikinge. O asemenea concentrare de fortărețe avea să se repete abia o sută de ani mai târziu în Spania, în regiunea de frontieră dintre Duero și Tajo, un teritoriu al nimănui în care luptele și ciocnirile dintre creștini și musulmani erau permanente.

În jurul secolului al X-lea au început să fie ridicate castele din piatră, folosindu-se adesea vestigii romane. Evident, acestea erau mai rezistente decât structurile din lemn și aveau avantajul că nu puteau lua foc. Amplasarea lor a început să fie studiată mai atent. Erau valorificate sistemele naturale de apărare, ceea ce permitea economisirea efortului și a banilor. Castelele erau amplasate în puncte strategice, întotdeauna în apropierea unei surse de apă, din care puteau controla o vale, o răscruce de drumuri, o trecătoare sau un râu. Apa era folosită atât pentru aprovizionare, cât și pentru umplerea șanțului de apărare.

Totuși, folosirea pietrei necesita fundații robuste și adânci, precum și pietrari pricepuți. Toate acestea făceau ca procesul de construcție să fie mult mai costisitor, iar asemenea cheltuieli nu puteau fi suportate decât de cei mai bogați.

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