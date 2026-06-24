Accidentul secret al Elenei Ceaușescu. Adevăr sau legendă urbană?

Secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar. Comunismul românesc nu a fost o excepție în acest sens.

Este mai puțin știut că în 1979 Elena Ceaușescu a fost implicată într-un grav accident de circulație. Autoritățile nu au făcut public evenimentul și toate știrile pe această temă au fost cu grijă cenzurate. Nu numai publicul român a fost ținut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informații, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Ca urmare, în lipsa clarificărilor oficiale, întâmplarea a fost răspândită sub forma unei legende urbane, caracterizată de elemente contradictorii. De exemplu, există cel puțin trei teorii asupra modului în care a avut loc accidentul: șoferul a evitat un copil și a lovit o mașină pe contrasens, nu a păstrat distanța și a lovit autovehiculul din față, respectiv a pierdut controlul mașinii din cauza carosabilului umed și a intrat într-un copac.

Ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceaușescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever și a lipsit un timp din spațiul public. Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat și că cenzura comunistă nu a reușit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din București de un corespondent France Press, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979. Din telex reiese că publicația belgiană „La Libre Belgique” a fost sursa inițială de informare.

Este evident faptul că Securitatea intercepta nu doar toate telexurile ziariștilor străini ci îi și urmărea pe toți acești ziariști acreditați de statul român comunist. (Aparatul prezentat în imagine este un echipament românesc de interceptare pentru aparate telex, model CT12. Acesta se conecta în serie pe linia telex-centrală și copia tot traficul mesajelor trimise-primite.)

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„La 17 nov. 1979 Agenția France Presse - Viena adresează lui Dupuy Albert [Dupuis Albert], corespondentul său acreditat la Congres, următorul telex:

„După unele știri apărute în ziarul La Libre Belgique, o înaltă personalitate română a fost victima unui grav accident de automobil. Este vorba de Elena Ceaușescu, al cărei șofer a murit în timpul accidentului. Nu poți găsi și altceva în plus față de aceste rânduri?”

În aceeași zi, Dupuy Albert a transmis:

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între București și Sinaia. Dar D-na Ceaușescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că șoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că mașina în care se afla D-na Ceaușescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil și că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers. Mă întreb dacă în aceste condiții merită să se facă o informație specială (corespondență). Gândesc că ar fi suficient să se facă mențiunea acestui accident în corespondența deschiderii Congresului, pe care vă o voi trimite mâine și vă sugerez redactarea următoare:

<D-na Elena Ceaușescu, soția șefului de stat și șef al Partidului Comunist Român și membru al Comitetului Politic Executiv al PCR care, în urma unui accident automobilistic, a fost nevoită să stea câteva zile în afara oricărei activități politice, va asista luni la Congresul Partidului Comunist, s-a aflat din surse particulare la București. În timpul vizitei d-lui Todor Jivkov în România, acum câteva săptămâni, autoturismul în care se afla d-na Ceaușescu s-a ciocnit cu un automobil ce venea în sens invers, pentru a evita un copil care se angajase imprudent în traversarea șoselei.>” (D 16328, vol. 1, f. 82-82 verso)

Foto sus: Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu în vizită de lucru în judeţul Bihor (© „Fototeca online a comunismului românesc”,cota: 157/1979)

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