15 operațiuni controversate unde SUA au greșit și exemple pentru Donald Trump că lucrurile pot merge rău

Lumea clandestină a operațiunilor „black ops” a fost, de-a lungul timpului, un instrument prin care guvernele au influențat discret evenimentele globale. Aceste misiuni secrete, adesea învăluite în mister, au jucat roluri esențiale în modelarea relațiilor internaționale și a politicilor interne. Însă, atunci când astfel de operațiuni ies la iveală, ele declanșează frecvent controverse, ridicând întrebări despre etică, legalitate și echilibrul dintre securitatea națională și drepturile individuale.

Acest articol analizează 15 dintre cele mai notorii operațiuni secrete pe care Statele Unite ale Americii au încercat să le țină ascunse, examinând obiectivele, desfășurarea lor și impactul pe termen lung al dezvăluirii acestora.

1. Operation Northwoods

La începutul anilor 1960, Statul Major Interarme al SUA a propus Operation Northwoods, o serie de planuri secrete menite să creeze pretexte pentru o intervenție militară în Cuba.

Printre idei se numărau organizarea unor atacuri sub „steag fals” pe teritoriul american: simularea asasinării unor exilați cubanezi, înscenarea unui atac al aviației cubaneze asupra unui avion civil sau chiar scufundarea unei nave americane în apele cubaneze, pentru a da vina pe sabotajul cubanez.

Scopul era generarea sprijinului public pentru o invazie a Cubei, prin crearea aparenței unei agresiuni. Planurile au fost respinse de John F. Kennedy, iar detaliile au rămas clasificate până în 2001, când declasificarea lor a șocat opinia publică și a stârnit controverse ample.

2. Operation CHAOS

Inițiată în 1967, Operation CHAOS a fost o operațiune secretă a CIA care urmărea monitorizarea și infiltrarea grupurilor anti-război și a mișcărilor de protest din SUA în timpul războiului din Vietnam.

Programul urmărea identificarea unor posibile influențe externe asupra disidenței interne, ceea ce a dus la supravegherea a mii de cetățeni americani și organizații. Existența operațiunii a rămas secretă până în 1974, când jurnalistul de investigație Seymour Hersh a dezvăluit-o, provocând îngrijorări serioase privind libertățile civile și depășirea atribuțiilor de către CIA.

3. Operation Cyclone

Între 1979 și 1989, CIA a derulat Operation Cyclone, o operațiune secretă prin care a înarmat și finanțat luptătorii mujahedini afgani pentru a contracara invazia sovietică.

Inițial modest, programul a ajuns până în 1987 la finanțări de aproximativ 630 de milioane de dolari anual, devenind una dintre cele mai costisitoare operațiuni secrete din istorie. SUA au furnizat armament avansat, inclusiv rachete FIM-92 Stinger, care au afectat serios superioritatea aeriană sovietică.

Deși a contribuit la retragerea URSS, această implicare a influențat profund dinamica regiunii și a favorizat indirect apariția unor grupări precum talibanii.

4. Project MKUltra

Lansat în 1953, Project MKUltra a fost un program secret al CIA care urmărea dezvoltarea unor tehnici de control mental pentru interogatorii și război psihologic.

Programul a implicat administrarea de doze mari de LSD și alte substanțe psihoactive unor persoane neavertizate — pacienți psihiatrici, deținuți sau militari — adesea fără consimțământul lor. Au fost folosite și metode precum hipnoza, electroșocurile și privarea senzorială.

Încheiat în 1973, programul a devenit public în anii ’70, declanșând condamnări largi și reforme importante în etica cercetării.

5. Operation Paperclip

După Al Doilea Război Mondial, SUA au lansat Operation Paperclip, un program secret prin care peste 1.600 de oameni de știință, ingineri și tehnicieni germani au fost aduși în America.

Scopul era valorificarea expertizei lor — în special în domeniul rachetelor — pentru a accelera dezvoltarea militară și spațială în contextul începutului Războiului Rece. Printre aceștia s-a numărat și Wernher von Braun, fost implicat în programul V-2 al Germaniei naziste, care a devenit ulterior o figură cheie în programul spațial american.

Totuși, colaborarea cu specialiști având legături cu Partidul Nazist a ridicat serioase dileme morale, privind disponibilitatea guvernului american de a ignora trecutul acestora în favoarea avantajelor strategice.

6. Programul Phoenix

Programul Phoenix este cunoscuta ca fiind inițiativa controversată a CIA împotriva Viet Cong în războiul din Vietnam.

Între 1968 și 1972, CIA a coordonat Programul Phoenix în timpul războiului din Vietnam, cu scopul de a distruge infrastructura politică a Viet Cong. Operațiunea a utilizat metode precum infiltrarea, asasinatele și tortura pentru a identifica și neutraliza suspecții.

Documentele oficiale indică faptul că aproximativ 81.740 de persoane au fost „neutralizate”, dintre care 26.369 au fost ucise. Tacticile brutale ale programului au generat critici severe și au alimentat dezbateri intense privind etica intervențiilor militare și limitele războiului clandestin.

7. Operațiunea Gladio

Operațiunea Gladio: rețea secretă NATO între spionaj și manipulare politică

Inițiată în timpul Războiului Rece, Operațiunea Gladio a fost o rețea clandestină susținută de NATO, creată pentru a organiza rezistența în cazul unei invazii sovietice în Europa.

Deși obiectivul oficial era defensiv, investigațiile ulterioare au arătat că rețeaua s-a implicat în manipularea politică și, în unele cazuri, în acțiuni violente pentru a influența scena politică internă. Aceste dezvăluiri au provocat controverse majore și au ridicat întrebări serioase despre legitimitatea operațiunilor secrete în democrațiile occidentale.

8. Operațiunea Ajax

Lovitura de stat din Iran care a schimbat istoria Orientului Mijlociu

În 1953, CIA și serviciul britanic MI6 au orchestrat o lovitură de stat în Iran, care a dus la înlăturarea prim-ministrului ales democratic, Mohammad Mossadegh.

Această intervenție a remodelat geopolitica Orientului Mijlociu pentru decenii întregi, consolidând regimul șahului și alimentând resentimentele anti-occidentale care persistă până în prezent. Operațiunea Ajax rămâne unul dintre cele mai controversate exemple de intervenție externă în afacerile interne ale unui stat.

9. Operațiunea Mongoose

Planul îndrăzneț al CIA de a-l elimina pe Fidel Castro

La începutul anilor 1960, CIA a lansat Operațiunea Mongoose, un program secret destinat destabilizării și eventual eliminării liderului cubanez Fidel Castro.

Operațiunea a implicat sabotaje, război psihologic și chiar colaborări cu grupări de crimă organizată. În ciuda eforturilor extinse, planul nu și-a atins obiectivele, iar metodele utilizate au devenit ulterior simboluri ale exceselor operațiunilor secrete din perioada Războiului Rece.

10. Operațiunea Menu - Bombardamentele secrete din Cambodgia

Între 1969 și 1970, Statele Unite au desfășurat Operațiunea Menu, o campanie secretă de bombardamente în estul Cambodgiei, vizând presupuse baze nord-vietnameze.

Operațiunea a fost ținută ascunsă de Congres și de public timp de ani de zile. Bombardamentele au provocat pierderi civile semnificative și au contribuit la destabilizarea Cambodgiei, facilitând ulterior ascensiunea regimului Khmerilor Roșii.

