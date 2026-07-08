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Ceremonia oficială de predare către autoritățile italiene a zece opere de artă recuperate de autoritățile române (© Muzeul Municipiului București)

Zece opere de artă, furate dintr-o vilă istorică din Italia, recuperate și returnate de autoritățile române

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 8 iulie 2026

La data de 7 iulie 2026, la Muzeul George Severeanu din București, a avut loc ceremonia oficială de predare către autoritățile italiene a zece opere de artă recuperate de autoritățile române în cadrul unei anchete privind furtul acestora dintr-o vilă istorică din Italia.

Evenimentul a fost urmat de o conferință de presă dedicată importanței cooperării internaționale în domeniul protejării patrimoniului cultural, anunță Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, ceremonia s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale, doamna Laura Aguilarre, ambasadorul Italiei în România, precum și a reprezentanților Inspectoratului General al Poliției Române și ai Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural din Italia.

Foto: © Muzeul Municipiului București
Foto: © Muzeul Municipiului București

În cadrul ceremoniei au susținut alocuțiuni Dr. Dan Pîrvulescu, director în cadrul Muzeului Municipiului București, chestorul de poliție Anton-Cristian Gheorghe și colonelul Paolo Befera, subliniind importanța colaborării dintre instituțiile implicate în protejarea și recuperarea operelor de artă.

Picturile au fost păstrate în custodia Muzeului Municipiului București

Pe întreaga durată a cercetărilor penale, cele zece picturi au fost păstrate în custodia Muzeului Municipiului București, unde au beneficiat de condiții optime de depozitare, conservare și monitorizare. Activitățile de specialitate au fost asigurate de echipa muzeului formată din Simona Predescu – restaurator, Nicoleta Ene și Corina Ciugunicov – conservatori, Dr. Alina Pîrvulescu, Dr. Adriana Roșca și Dr. Alina Streinu – muzeografi, precum și Dr. Vasile Opriș, șef secție.

Foto: © Muzeul Municipiului București
Foto: © Muzeul Municipiului București

„Prin specialiștii și experții săi, Muzeul Municipiului București sprijină în mod constant activitatea Inspectoratului General al Poliției Române în cauzele care implică bunuri culturale de patrimoniu, punând la dispoziția autorităților expertiza profesională în domeniul patrimoniului mobil, al conservării și restaurării, precum și infrastructura necesară pentru depozitarea și păstrarea în siguranță a obiectelor aflate în custodie judiciară.

Organizarea acestei ceremonii la Muzeul George Severeanu subliniază, totodată, rolul esențial pe care muzeele îl au nu doar în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural, ci și în protejarea, conservarea și recuperarea acestuia, în strânsă colaborare cu instituțiile statului și cu partenerii internaționali.

La final, Muzeul Municipiului București adresează felicitări Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale și Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Patrimoniului Cultural din Italia pentru profesionalismul, cooperarea exemplară și eficiența de care au dat dovadă, concretizate în recuperarea într-un timp foarte scurt a acestor opere de artă și în readucerea lor în patrimoniul proprietarului căruia îi aparțin”, adaugă sursa citată.

Foto sus: Ceremonia oficială de predare către autoritățile italiene a zece opere de artă recuperate de autoritățile române (© Muzeul Municipiului București)

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