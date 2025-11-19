Vechimea surprinzătoare a sărutului

Actul sărutului a apărut cu mult timp înainte de oameni moderni. De fapt, sărutul are o vechime surprinzătoare, susține un studiu recent.

Sărutul își are originile în urmă cu aproximativ 21 de milioane de ani, la strămoșul comun al oamenilor și al altor maimuțe mari, potrivit studiului publicat miercuri (19 noiembrie) în jurnalul Evolution and Human Behavior. Între timp, Homo sapiens a apărut probabil în urmă cu aproximativ 300.000 de ani.

Cercetătorii au concluzionat, de asemenea, că sărutul cel mai probabil avea loc și la neanderthalieni, cele mai apropiate rude dispărute ale oamenilor moderni, și că neanderthalienii și oamenii moderni s-ar fi putut săruta între ei, relatează Live Science.

„Este pentru prima dată când cineva folosește o perspectivă evolutivă atât de amplă pentru a analiza sărutul”, a spus Matilda Brindle, autoarea principală a studiului și biolog evoluționist la Universitatea Oxford, într-un comunicat.

„Descoperirile noastre se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care evidențiază remarcabila diversitate a comportamentelor sexuale prezentate de rudele noastre primate”, susține cercetătoarea.

Înainte de a data cele mai vechi săruturi din lume, o echipă internațională de cercetători a definit ce înseamnă sărutul. Acest lucru a fost important deoarece alte acțiuni din natură pot semăna cu sărutul. De exemplu, mamele urangutan și cimpanzeu transferă mâncare mestecată puilor lor, din gură în gură. Cercetătorii au definit sărutul ca „un contact gură-la-gură non-agresiv, care nu implică transfer de hrană”, au scris ei în comunicat.

Pe baza acestei definiții, diverse primate actuale, inclusiv bonobo, gorile, cimpanzei, urangutani, macaci și babuini, au fost observate sărutându-se.

Cercetătorii au folosit apoi o metodă statistică numită modelare bayesiană pentru a reconstrui istoria evolutivă a sărutului. Ei au tratat sărutul ca pe un caracter biologic și au testat numeroase moduri posibile în care acest comportament ar fi putut evolua, pentru a vedea cât de probabil era ca diferiți strămoși să se fi sărutat. Au rulat modelul de 10 milioane de ori pentru a se asigura că rezultatele sunt solide și de încredere.

Ei au concluzionat că sărutul a evoluat o singură dată, la strămoșul comun al maimuțelor mari (Hominidae), undeva între aproximativ 21,5 milioane și 16,9 milioane de ani în urmă.

Totuși, sărutul era absent la strămoșii Macacina și Papionina (grupuri care includ macacii și babuinii), ceea ce presupune că sărutul a evoluat separat la speciile moderne aparținând acestor grupuri.

Deși sunt necesare mai multe dovezi, cercetătorii au spus că sărutul s-ar putea să fi evoluat din practica de pre-mestecare și transferare a hranei de la mamă la pui. Acest comportament practic de împărțire a hranei ar fi putut fi transformat ulterior în ceea ce recunoaștem astăzi ca fiind sărutul.

Foto sus: Diverse primate actuale, inclusiv bonobo și cimpanzei, au fost observate sărutându-se (© wallpapercat.com)

