Un oraș mayaș intact, descoperit în junglă, la o mie de ani după ce a fost abandonat / VIDEO

În adâncul Rezervației Biosferei Calakmul din statul mexican Campeche, o echipă de arheologi mexicani și sloveni a descoperit și documentat orașul mayaș Minanbé, rămas ascuns și neafectat de intervențiile jefuitorilor timp de peste o mie de ani. Numele sitului provine din limba mayașă yucatecă și înseamnă „nu există drum”, reflectând dificultatea extremă a accesului către acest loc izolat.

Descoperirea a fost realizată în cadrul unei campanii autorizate de Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH), sub coordonarea arheologului Ivan Šprajc de la Centrul de Cercetare al Academiei Slovene de Științe și Arte. Echipa și-a propus să investigheze o zonă situată la vest de Chactún, folosind tehnologia LiDAR, care permite identificarea structurilor ascunse sub vegetația densă. Accesul la sit a presupus deschiderea unui traseu de cinci kilometri prin junglă și parcurgerea pe jos a unei distanțe similare în condiții dificile, relatează La Brujula Verde.

Izolarea sitului s-a dovedit un avantaj major, deoarece lipsa drumurilor forestiere a împiedicat pătrunderea jefuitorilor. Cercetătorii au constatat cu surprindere că monumentele și clădirile se aflau într-o stare excepțională de conservare.

Datele LiDAR au indicat existența unei așezări de aproximativ 15 hectare, iar verificările de teren au confirmat prezența unui nucleu urban complex, cu piețe, clădiri rezidențiale și religioase, terase și sisteme hidraulice, semn al unei planificări urbane avansate.

Printre cele mai impresionante construcții se numără un templu-piramidă de peste 13 metri înălțime, care prezintă caracteristici ale stilului arhitectural Río Bec. De asemenea, au fost identificate paisprezece monumente, inclusiv stele și altare decorate cu imagini și inscripții hieroglifice.

Unul dintre cele mai importante artefacte este Stela 1, care înfățișează o scenă de decapitare și conține o dată calendaristică corespunzătoare anului 849 d.Hr. Aceasta oferă indicii importante despre perioada finală de dezvoltare a orașului, aflată cu puțin timp înaintea abandonării multor centre mayașe din câmpiile joase.

Pentru documentarea monumentelor, cercetătorii au realizat modele tridimensionale folosind sute de fotografii. Analiza epigrafică a inscripțiilor, deși îngreunată de eroziune, a început deja să ofere informații despre cronologia și istoria sitului. Un alt monument conține fragmente ale unei date, probabil din secolul al VII-lea, fiind cea mai veche inscripție cunoscută din regiune.

Descoperirea indică faptul că Minanbé a fost ocupat o perioadă îndelungată și a jucat un rol important într-un teritoriu intens exploatat agricol în perioada Clasică Târzie. Dimensiunea și complexitatea sa indică o poziție relevantă în producția și distribuția surplusurilor agricole.

Totodată, anumite monumente par să fi fost deteriorate intenționat, ceea ce ridică ipoteza unei intervenții a unor grupuri venite din nordul Peninsulei Yucatán în perioada declinului orașului.

Astfel, Minanbé reprezintă nu doar o descoperire arheologică remarcabilă, ci și o nouă sursă de informații despre istoria complexă a civilizației mayașe. După mai bine de un mileniu de izolare, orașul începe să își dezvăluie treptat secretele, oferind perspective valoroase asupra evoluției și transformărilor lumii mayașe.

Foto sus: Orașul mayaș Minanbé, descoperit în adâncul Rezervației Biosferei Calakmul (© Vitan Vujanović / INAH)

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