Obiectul din aur are doar 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton (© Facebook / Newcastle University)

Un obiect obiect rar din aur, descoperit de o studentă la arheologie

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 18 august 2025

O studentă la arheologie din Statele Unite a descoperit un obiect rar din aur, datând din secolul al IX-lea, la doar 90 de minute după ce a început prima sa campanie de săpături în nord-estul Angliei.

„Nu-mi venea să cred că am găsit ceva atât de repede la prima mea săpătură”, a spus Yara Souza, studentă la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, originară din orașul american Orlando, Florida.

Obiectul din aur are doar 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton. Este aproape identic cu un obiect descoperit de un pasionat de detectoare de metale în 2021. Acela a fost identificat drept un ac cu cap rotund, datat aproximativ între anii 800-1000 d.Hr., în perioada medievală timpurie, informează Live Science.

Ambele obiecte din aur au fost descoperite în aceeași zonă, lângă o importantă veche șosea romană, numită astăzi Dere Street, în comitatul Northumberland, în nord-estul Angliei.

Acest drum era esențial în perioada romană pentru trimiterea proviziilor spre extremitatea nordică a imperiului, în Scoția.

Deoarece aurul era asociat cu statutul înalt, experții cred că cele două artefacte asemănătoare sunt legate între ele și ar fi putut avea o întrebuințare ceremonială sau religioasă, mai degrabă decât să fi fost simple accesorii.

„Știm că Dere Street a continuat să fie o arteră importantă mult după plecarea romanilor”, a declarat profesorul de arheologie romană James Gerrard, de la Universitatea Newcastle, care a condus campania de săpături.

„Este posibil ca acest set de două obiecte să fi fost îngropat intenționat”, a menționat Gerrard.

Foto sus: Obiectul din aur are doar 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton (© Facebook / Newcastle University)

