Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)

Un obiect misterios descoperit în mumia unui copil egiptean, veche de peste 2.000 de ani

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 13 aprilie 2026

Arheologii din Polonia au rezolvat, în sfârșit, un mister vechi de peste 2.000 de ani legat de o mumie. Cercetătorii polonezi au descoperit un detaliu remarcabil în timp ce examinau rămășițele fragile: un obiect ritualic ascuns anterior, aflat pe pieptul copilului.

Descoperirile lor, publicate în revista Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, contribuie la completarea lacunelor din înțelegerea practicilor funerare antice, subliniind totodată cât de multe mai sunt de învățat despre arta complexă a mumificării egiptene, relatează Popular Science.

Originea exactă a copilului este, din păcate, o victimă a războiului. Deși mumia face parte din colecția Muzeului Archidiecezjalne din orașul Wrocław încă din 1914, documentele sale au fost pierdute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Corpul bine conservat a rămas în colecția muzeului timp de decenii, însă arheologii au început prima analiză cuprinzătoare abia în 2023.

Conduși de istoricul Agata Kubala de la Universitatea din Wrocław, cercetătorii au folosit tehnici precum tomografia computerizată și imagistica cu raze X pentru a crea imagini 3D extrem de detaliate ale mumiei și ale învelișului său decorativ. Acest lucru le-a permis să examineze specimenul într-un mod fără precedent, fără a-l deteriora.

Kubala și echipa sa au stabilit că băiatul avea aproximativ opt ani când a murit, pe baza dezvoltării dinților. Totuși, în lipsa unor semne evidente de boală sau traumatisme fizice, cauza exactă a morții rămâne necunoscută.

În ciuda acestor incertitudini, cercetătorii au putut evalua cu încredere alte detalii. Cei care au pregătit corpul i-au extras creierul prin cavitatea nazală folosind metode tradiționale, dar au îndepărtat și majoritatea organelor vitale prin metode mai puțin obișnuite. De obicei, mumificarea implica extragerea organelor printr-o incizie abdominală, însă în acest caz pare că procedura a fost realizată prin rect.

Corpul a fost apoi umplut parțial cu materiale textile, dar conținea o cantitate redusă de rășină. Per ansamblu, cercetătorii consideră că aceste detalii indică o înmormântare a unei familii din clasa mijlocie în perioada ptolemeică (aproximativ 332–30 î.Hr.).

Deși documentele istorice s-au pierdut, învelișul decorativ al mumiei a oferit numeroase indicii despre originea sa. Acesta include iconografie și imagini tematice precum rozete, un scarabeu înaripat și flori de lotus, toate indicând Egiptul de Sus, mai precis zona din apropierea Kom Ombo sau Aswan. Există chiar și reprezentarea unei divinități hibride care poartă o mumie. Autorii studiului presupun că aceasta ar putea fi zeul primordial-șarpe Nehebkau.

Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)
Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)

Totuși, potrivit arheologilor, cea mai intrigantă descoperire nu ține de tehnicile de conservare. În timpul imagisticii 3D, experții au observat un obiect necunoscut plasat pe pieptul copilului. Încercarea de a examina fizic obiectul ar fi prea riscantă, având în vedere starea generală a rămășițelor. Deși nu există încă un răspuns definitiv, arheologii cred că ar putea fi un sul de papirus care conține informații personale despre băiat — poate chiar numele său. Cercetătorii nu sunt descurajați și intenționează să exploreze metode alternative pentru a dezvălui secretele obiectului.

„Aceasta nu este finalul cercetării. Încă lucrăm la această mumie”, a declarat Kubala într-un comunicat al universității.

