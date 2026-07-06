Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică

Un nou studiu bazat pe ADN antic oferă dovezi că puterea politică în rândul elitelor scitice ar fi putut fi moștenită prin linii familiale care se întindeau peste mai multe situri funerare. Combinând arheologia, antropologia și genetica, cercetarea aduce perspective noi asupra modului în care inegalitatea socială și autoritatea politică s-au dezvoltat în societățile nomade din Antichitate.

Orizontul arheologic scito-siberian a apărut în primul mileniu î.Hr. și se întindea de la Munții Altai până la Marea Neagră. Sciții sunt descriși ca nomazi călăreți extrem de mobili, care au străbătut vasta stepă eurasiatică în timpul Epocii Fierului. În această perioadă au apărut, pe întreg teritoriul stepei eurasiatice, mari movile funerare (kurgane), ridicate pentru persoane cu statut social înalt. Aceste monumente funerare elaborate adăposteau adesea femei și bărbați împodobiți cu bogate ornamente din aur, alături de arme și animale sacrificate în cadrul ritualurilor funerare, informează un comunicat al Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

În schimb, alte persoane erau îngropate în movile mult mai mici și mai simple, cu puține sau chiar fără obiecte funerare. Aceste diferențe izbitoare au fost interpretate de mult timp drept dovezi ale accentuării inegalității sociale și ale apariției unor elite puternice în rândul populațiilor Epocii Fierului. Totuși, o întrebare esențială a rămas fără răspuns: cum era menținut și transmis statutul de elită? Era puterea câștigată prin merite personale sau moștenită?

Noul studiu analizează ADN-ul genomic complet al 85 de indivizi din Epoca Fierului, dintre care 38 aparțineau elitei și 47 nu. Cercetarea include 46 de genomuri secvențiate pentru prima dată și primele date genomice complete provenite de la celebrul „Om de Aur” saka din situl arheologic Issyk, din Kazahstan, una dintre cele mai remarcabile descoperiri arheologice din stepa Asiei Centrale.

Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din stepa Asiei Centrale este reprezentată de kurganele de la Issyk, situate în Kazahstan, la aproximativ 50 km est de Almatî. Săpăturile efectuate în acest complex funerar regal, asociat culturii saka din Epoca Fierului, au scos la iveală mormântul „Omului de Aur”, datat între anii 400 și 300 î.Hr. Defunctul fusese depus într-o cameră funerară din lemn care conținea peste 4.000 de podoabe din aur, arme, un coif brodat cu aur, artefacte zoomorfe și un bol de argint inscripționat cu o scriere încă nedescifrată.

În cadrul acestui studiu, datele genomice complete ale „Omului de Aur” oferă primele informații genetice despre această figură emblematică. Rezultatele îl încadrează în variația genetică specifică populațiilor saka din Epoca Fierului și contribuie totodată la clarificarea unei controverse vechi, indicând că individul era, cel mai probabil, bărbat și nu femeie.

Legături de rudenie descoperite în mormintele elitei

Analizând genomurile antice ale indivizilor îngropați în morminte scitice de elită și comparându-le cu cele ale persoanelor fără statut privilegiat, o echipă internațională de cercetători a identificat dovezi ale unor relații de rudenie apropiate între membrii elitei înmormântați în necropole diferite, aflate uneori la peste 100 km distanță una de alta. De asemenea, au fost descoperite indicii privind uniuni matrimoniale între rude.

Aceste rezultate indică faptul că statutul de elită era păstrat în cadrul unor linii familiale interconectate, care modelau autoritatea politică și organizarea socială în întreaga stepă a Asiei Centrale.

„Nu ne-am așteptat să descoperim că statutul social era transmis din generație în generație, însă a devenit clar că indivizii cu statut înalt erau mai înrudiți între ei, chiar dacă erau înmormântați în situri arheologice diferite, decât cu persoanele de statut inferior îngropate în aceleași necropole”, afirmă Ainash Childebayeva, profesor asistent de antropologie la Universitatea Texas din Austin și cercetător la Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology și la Institutul de Genetică și Fiziologie din Almatî.

Cercetătorii nu au găsit dovezi clare că statutul de elită era asociat cu modele de rezidență patrilocală sau matrilocală, ceea ce sugerează că organizarea socială a elitelor scitice era mai complexă și nu se baza pe diferențierea dintre sexe.

Femeile de elită în societatea scitică

Studiul aduce, de asemenea, noi informații despre rolul femeilor de elită în societatea scitică.

„O observație importantă a studiului nostru a fost prezența remarcabilă a femeilor în rândul elitei. Aproape jumătate dintre indivizii de elită incluși în setul nostru de date erau femei, ceea ce indică faptul că acestea ocupau poziții sociale înalte în societatea scitică din Epoca Fierului”, afirmă Ayshin Ghalichi, cercetător la Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology din Leipzig și la Universitatea Texas din Austin.

Prezența femeilor de elită în morminte bogat amenajate, împreună cu dovezile genomice care leagă indivizi de rang înalt din diferite situri funerare, conturează imaginea unei societăți în care statutul social, autoritatea și legăturile de rudenie erau strâns interconectate. Descoperirile sugerează că autoritatea politică în rândul grupurilor scitice din Epoca Fierului era organizată prin rețele familiale extinse ale elitei, și nu prin modele simple de rezidență bazate exclusiv pe descendența masculină sau feminină.

Leyla Djansugurova, de la Institutul de Genetică și Fiziologie din Almatî, explică importanța culturală mai largă a studiului:

„Sciții și saka sunt denumiri colective pentru triburile nomade din prima Epocă a Fierului care au locuit regiunea Asiei Centrale și a Eurasiei, de la Dunăre până la Munții Altai. Grecii antici îi numeau «sciți» (termen consacrat de Herodot), în timp ce sursele persane și indiene îi numeau «saka». Din punct de vedere istoric, termenul «sciți» se referă mai ales la triburile vestice (din regiunea Mării Negre), iar «saka» la cele estice (Asia Centrală și Altai). Toate aceste triburi erau unite prin așa-numitul stil animalier scito-saka în artă, prin măiestria lor militară și prin modul de viață pastoral nomad. Nu au avut o limbă scrisă proprie, însă au lăsat în urmă impresionante movile funerare, al căror studiu a modelat înțelegerea globală a culturii popoarelor nomade ale Eurasiei din această perioadă”.

Cel mai spectaculos exemplu al culturii scito-saka este „Omul de Aur” din kurganul de la Issyk, devenit simbol național al Kazahstanului. Arheologii din Kazahstan au descoperit și alte exemple de „Oameni de Aur” și „Femei de Aur”.

Valoarea acestui studiu genetic nu constă doar în obținerea primelor date ADN pentru numeroase personalități ale elitei saka, precum Omul de Aur de la Issyk, Prințesa din Urzhar, Omul de Aur din Shilikty și alții, ci și în faptul că acești indivizi au fost analizați comparativ cu persoane fără statut privilegiat descoperite în aceleași situri arheologice. Această abordare a permis identificarea particularităților relațiilor matrimoniale din cadrul elitei și stabilirea legăturilor de rudenie dintre diferite necropole. Astfel, studiul genetic îmbogățește în mod semnificativ cunoștințele noastre despre cultura scito-saka.

Prin integrarea dovezilor arheologice, antropologice și genomice, studiul arată că societatea elitelor scitice era structurată în jurul unor legături familiale extinse, care depășeau limitele unui singur sit funerar sau ale unei singure regiuni. Aceste descoperiri oferă o nouă perspectivă asupra modului în care statutul social înalt era menținut, cum s-a dezvoltat autoritatea politică și cum au apărut inegalitățile sociale în societățile nomade ale stepei eurasiatice.

Foto sus: Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)

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