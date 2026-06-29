Un monolit neobișnuit, descoperit printre ruinele unor structuri mayașe din estul Mexicului / VIDEO

Arheologii mexicani au scos la iveală ruine antice care prezintă dovezi ale culturii mayașe, dar și caracteristici „nemaivăzute până acum”, în statul Veracruz, din estul Mexicului.

Situl include o platformă circulară din piatră, diferită de orice altă structură descoperită până acum în acea parte a Mexicului, informează Agenția France-Presse.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, un monolit care înfățișează o figură cu posibile trăsături mayașe, a anunțat Institutul Național de Antropologie și Istorie (INAH).

„Este o descoperire unică, fără precedent”, a declarat Lino Espinoza García, arheolog în cadrul INAH și unul dintre coordonatorii cercetărilor de la situl Campo Viejo, situat în apropierea orașului Coatepec.

Datând din perioada Clasică Timpurie (între anii 200 și 600 d.Hr.), ruinele prehispanice includ o platformă construită din lespezi și calcar, decorată cu linii sau figuri aproape pătrate, precum și elemente circulare din piatră.

Potrivit INAH, aceste caracteristici nu au mai fost niciodată documentate în această regiune a Mexicului.

„Este o structură foarte aparte. Până în prezent, nu avem nicio dovadă că ar exista o corespondență cu alte situri”, a declarat Alberto Vázquez, celălalt arheolog responsabil de sit.

Monolitul are o înălțime de 1,88 metri, o lățime maximă de 1,47 metri și o lățime minimă de 68 de centimetri. Potrivit specialiștilor, piatra înfățișează o scenă cu un puternic caracter simbolic.

„Sunt două personaje care cer ceva; ele țin un vas și primesc ceva în el. Credem că este un lichid. Evident, în acel context este vorba despre un lichid divin; noi credem că ar fi apă”, a explicat Espinoza.

Arheologul consideră că imaginea ar putea reflecta o perioadă de secetă severă în regiune, ceea ce ar putea explica de ce doi membri ai elitei, dintre care unul prezintă trăsături mayașe, sunt reprezentați primind lichidul de la o entitate divină.

Foto sus: Sculptură monolitică descoperită în situl Campo Viejo, în statul Veracruz, din estul Mexicului (© INAH)

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