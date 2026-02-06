Un apeduct preroman descoperit într-o vilă antică din Italia

O echipă de arheologi și speologi a descoperit tuneluri subterane, care făceau parte dintr-un apeduct, și izvoare naturale care alimentau cu apă Villa dei Casoni din Sabina, regiune situată la nord-est de Roma.

Construită în perioada Republicii Romane, vila era amplasată pe două terase: pe platforma inferioară se aflau o grădină, o fântână și un bazin circular, iar pe terasa superioară se găsea zona rezidențială, relatează La Brújula Verde.

Cărturarul Sperandio a scris la 1790 despre existența unor apeducte antice în acest sit. În timpul unei cercetări recente de teren, cercetătorii au redescoperit acest sistem de tuneluri la aproximativ 300 de metri de vilă. Aceste tuneluri, săpate în conglomeratul natural de piatră, formau o rețea complexă de drenare și colectare a apei, conectată la o cisternă care filtra impuritățile. Apa curată era apoi distribuită prin tuneluri către băile vilei, fântâni și alte încăperi.

Pe baza metodei de construcție a acestui sistem hidraulic, speologul Cristiano Ranieri, membru al grupului Vespertilio, consideră că acesta a fost creat inițial pentru a deservi un sat anterior construcției vilei, într-o perioadă în care romanii nu își consolidaseră încă pe deplin controlul asupra acestei regiuni a Italiei.

Vechimea lucrării hidraulice extinde importanța descoperirii dincolo de perioada strict romană. Studierea acestui sistem va extinde cunoașterea despre așezările sabine, așa-numitele vici, care populau zona înainte de cucerire și de integrarea completă în lumea romană. Această ipoteză a unei origini preromane a sistemului își găsește un sprijin solid în datele fizice obținute în timpul explorării speologice, estimează dr. Nadia Fagiani, arheologul care a coordonat echipa de speologi în acest proiect de cercetare.

Foto sus: Un cercetător în interiorul apeductului descoperit la Villa dei Casoni (© Cristiano Ranieri / Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti)

