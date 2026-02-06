Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Un cercetător în interiorul apeductului descoperit la Villa dei Casoni (© Cristiano Ranieri / Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti)

Un apeduct preroman descoperit într-o vilă antică din Italia

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 6 februarie 2026

O echipă de arheologi și speologi a descoperit tuneluri subterane, care făceau parte dintr-un apeduct, și izvoare naturale care alimentau cu apă Villa dei Casoni din Sabina, regiune situată la nord-est de Roma.

Construită în perioada Republicii Romane, vila era amplasată pe două terase: pe platforma inferioară se aflau o grădină, o fântână și un bazin circular, iar pe terasa superioară se găsea zona rezidențială, relatează La Brújula Verde.

Cărturarul Sperandio a scris la 1790 despre existența unor apeducte antice în acest sit. În timpul unei cercetări recente de teren, cercetătorii au redescoperit acest sistem de tuneluri la aproximativ 300 de metri de vilă. Aceste tuneluri, săpate în conglomeratul natural de piatră, formau o rețea complexă de drenare și colectare a apei, conectată la o cisternă care filtra impuritățile. Apa curată era apoi distribuită prin tuneluri către băile vilei, fântâni și alte încăperi.

Pe baza metodei de construcție a acestui sistem hidraulic, speologul Cristiano Ranieri, membru al grupului Vespertilio, consideră că acesta a fost creat inițial pentru a deservi un sat anterior construcției vilei, într-o perioadă în care romanii nu își consolidaseră încă pe deplin controlul asupra acestei regiuni a Italiei.

© Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma
© Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma

Vechimea lucrării hidraulice extinde importanța descoperirii dincolo de perioada strict romană. Studierea acestui sistem va extinde cunoașterea despre așezările sabine, așa-numitele vici, care populau zona înainte de cucerire și de integrarea completă în lumea romană. Această ipoteză a unei origini preromane a sistemului își găsește un sprijin solid în datele fizice obținute în timpul explorării speologice, estimează dr. Nadia Fagiani, arheologul care a coordonat echipa de speologi în acest proiect de cercetare.

Foto sus: Un cercetător în interiorul apeductului descoperit la Villa dei Casoni (© Cristiano Ranieri / Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti)

Mai multe pentru tine...
Sfârşitul Imperiului Roman Când vila romană e ocupată de barbari jpeg
Sfârşitul Imperiului Roman. Când vila romană e ocupată de barbari
Villa Romana del Casale (foto: Pixabay)
Un mozaic inedit, descoperit de arheologi într-o vilă romană antică
Foto: © Facebook / Pompeii - Parco Archeologico
Noi fresce spectaculoase, descoperite într-o vilă de la periferia orașului antic Pompeii
Case turn tradiționale din peninsula Mani (© evlahos / Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Originea locuitorilor dintr-o regiune izolată a Greciei, dezvăluită de un un studiu ADN
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
📁 Preistorie
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
📁 Antichitate
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
Coif realizat din craniul unui cerb, descoperit pe locul unui sat neolitic (© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, J. Lipták)
📁 Preistorie
„Transfer de tehnologie” în Epoca Pietrei: Coif din craniu de cerb, vechi de 7.500 de ani
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
📁 Antichitate
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Fontana di Trevi din Roma (foto: Pixabay)
📁 Călătorii în istorie
Taxă de acces pentru turiști la Fontana di Trevi din Roma