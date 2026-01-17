Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Tururi ghidate de la distanță, în una dintre cele mai vechi locuințe din Roma Antică (© captură video Youtube / Parco Colosseo)

Tururi ghidate de la distanță, în una dintre cele mai vechi locuințe din Roma Antică

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 17 ianuarie 2026

O locuință romană cu o vechime de peste 2.000 de ani s-a deschis pentru public, însă mozaicurile și frescele sale spectaculoase, precum și decorațiunile din stuc vor fi accesibile doar prin tururi la distanță, transmise prin web-streaming.

„Casa dei Grifi” („Casa Grifonilor”), denumită după decorațiunile cu animale din una dintre încăperile sale, a fost o reședință aristocratică situată pe Colina Palatină, între Colosseum și arena Circus Maximus, informează Agerpres.

Datând din secolele II-I î.Hr., este una dintre cele mai vechi locuințe din perioada Republicii Romane. A fost parțial distrusă atunci când s-au construit fundațiile unui palat înălțat deasupra, însă două dintre etajele sale au supraviețuit.

La parter s-au păstrat doar niște urme din atrium, care avea o piscină și mozaicuri. La subsol însă, se găsesc nenumărate comori, la care se poate însă ajunge doar pe o scară îngustă și periculoasă.

Accesul dificil nu permite vizite în masă, așa că Parcul Arheologic Colosseum a venit cu ideea „unui sistem de tururi ghidate și transmise prin live streaming”, a spus managerul de proiect și arheologul Federica Rinaldi.

Vizitatorii stau într-o încăpere în timp ce un ghid se aventurează la subsol cu o cameră de luat vederi atașată de frunte, care transmite la etaj imagini proiectat pe un zid și însoțite de explicațiile unui expert.

