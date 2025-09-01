Tezaurul din Epoca Bronzului descoperit la Carnoustie va fi expus public pentru prima dată

Un remarcabil tezaur din Epoca Bronzului, descoperit lângă Carnoustie, Angus, a fost achiziționat oficial de Muzeele Naționale ale Scoției și va fi expus public pentru prima dată în noua expoziție „Primii Războinici ai Scoției” (27 iunie 2026 – 17 mai 2027). Datând între anii 1120 și 920 î.Hr., tezaurul conține o foarte rară vârf de lance decorat cu aur și o sabie de bronz păstrată într-o teacă de lemn.

O descoperire de referință

Tezaurul de la Carnoustie a fost descoperit în 2016 de arheologii GUARD, în timpul unor săpături preventive înaintea construirii unor terenuri de fotbal. Situl s-a dovedit a fi extrem de bogat în materiale arheologice, acoperind aproape trei milenii, de la începuturile neoliticului până la finalul Epocii Bronzului. Cele mai impresionante descoperiri au fost lancea și sabia, ambele lucrate cu migală și înfășurate în materiale organice înainte de a fi îngropate.

Lancea prezintă un soclu decorat cu aur, un element cunoscut doar dintr-un alt exemplu în toată Scoția. Sabia are un mâner turnat din plumb și staniu și a fost păstrată într-o teacă de lemn. Alături de acestea s-au conservat fragmente de lână țesută, piele de oaie și un ac cu cap în formă de disc, folosit pentru a fixa învelitorile – descoperiri extrem de rare, care oferă informații despre textile și practici rituale ale epocii.

Arheologie și simbolism

Cercetătorii explică faptul că depunerea intenționată a tezaurului lângă o locuință circulară din Epoca Bronzului demonstrează că nu este vorba despre o simplă ascunzătoare accidentală. Mai curând, pare a fi un act ritualizat, care sugerează existența unei elite războinice în regiunea Angus acum peste 3.000 de ani. Descoperirea de la Carnoustie este singurul tezaur de arme din Epoca Bronzului găsit într-o așezare clar definită în Scoția, ceea ce permite o mai bună înțelegere a legăturilor dintre arme, identitate socială, ritual și viață comunitară.

Conservare și interpretare

După ani de muncă minuțioasă, conservatoarea Bethan Bryan și echipa sa au reușit să stabilizeze și să protejeze piesele. Dr. Matthew Knight, curator principal pentru preistorie la Muzeele Naționale ale Scoției, a subliniat importanța descoperirii: „Tezaurul de la Carnoustie este o descoperire extraordinară. Este pentru prima dată când întâlnim arme îngropate într-o așezare locuită. Acest lucru ne obligă să reconsiderăm relația dintre oameni și aceste obiecte și ne îmbogățește imaginea vieții în Scoția epocii bronzului. În plus, conservarea excepțională a lemnului, textilelor și pielii animale arată cât de mult erau prețuite aceste obiecte. După ore nesfârșite de conservare atentă, abia aștept ca publicul să le vadă pentru prima dată în noua noastră expoziție.”

Expoziția „Primii Războinici ai Scoției”

Expoziția va reuni peste 250 de obiecte, multe prezentate pentru întâia oară publicului. Întinzându-se cronologic de la neolitic până la venirea romanilor, ea va urmări evoluția conflictelor organizate în Scoția preistorică. Vizitatorii vor descoperi cum se purtau războaiele, ce motivații le generau și care au fost consecințele lor asupra societăților vechi.

O moștenire a războinicilor

Tezaurul de la Carnoustie nu evidențiază doar măiestria artizanală și activitatea rituală a epocii bronzului, ci luminează și asupra dimensiunii sociale și simbolice a războiului în Scoția preistorică.